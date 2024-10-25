



宅配美食又來囉～厚片吐司推薦

自從孩子們上小學後．玉媽咪經常都在為了早餐而煩惱．因為常常不小心睡太晚．起床後都要趕著出門．所以我在家中習慣囤一些加熱美食．在需要時可以直接快速簡單上桌！

其中．最常出現在餐桌上的是冷凍厚片吐司．它是我們家的早餐好幫手．直接放進微波爐／烤箱／氣炸鍋簡單加熱．就能享用到剛出爐的香濃美味．不論當早餐／點心或宵夜都很適合．非常的方便！





吃遍了各種的冷凍厚片吐司．我和孩子還是最喜歡賴董土司R.Pone這個品牌推出的懶人厚片

賴董土司R.Pone是一家三重超人氣吐司專賣店．製程無添加的．使用天然奶油製作各種口味吐司．師傅更是擁有近30多年烘焙技術經驗．因此深受當地人的喜愛．網路上的口碑也相當不錯~





懶人厚片系列目前共有１０種口味．每一種都是經典口味．有甜也有鹹．官網上有自選組合Ａ．Ｂ．Ｃ三種．大家可以任意挑選．滿足一家大小的味蕾！

這次要來和大家分享最多人推薦的６種口味．分別是巧克力／花生／蒜香／白醬蘑菇／乳酪／奶酥．實際嚐過後．發現果然用料很大方．口感也很驚人~





收到後要冷凍保存．冷凍保存最長可達６０天．時間很長可以囤在家中慢慢享用～

賴董土司R.Pone將每一片厚片吐司都採獨立包裝設計．乾淨又衛生．想吃一片打開一片．不會有拆封後一次要吃完很多的困擾．隨時都能享受到新鮮美味！





外包裝可以看出每一種口味．都有文字標示．很是貼心！





當小孩早餐．放學點心．或是悠閒下午茶．宵夜小食都很方便～

每一種口味的抹醬和餡料都是厚厚一層．和之前吃過的抹醬厚片吐司真的很不一樣．非常實在！













想吃的時候．不須退冰直接加熱就能馬上食用．非常方便！

喜歡酥脆口感可選擇氣炸鍋／烤箱：建議150~180度 調整5~8分鐘

喜歡濕潤口感．可選擇微波爐：建議加熱1.5分鐘

大家可以依照個人喜好選擇加熱方式～









不得不說賴董土司R.Pone－懶人吐司醬料給的很大器也很夠味．厚片吐司也是有著綿密柔軟口感．非常的涮嘴．就算吃多了也不會膩～





懶人厚片所使用的抹醬都是100%真材實料手工製作．搭配綿密厚實切邊的厚片吐司．所以每次只要剛出爐在我家都是秒殺的！





奶酥厚片

奶酥抹的超厚．烤過之後濃郁香氣會飄出．讓人還沒享用就口水直流~





咬下後一整個奶香味十足．太好吃了！

後來才發現．會這麼美味原來是上面的奶酥抹醬賴董土司R.Pone使用特級奶粉製成．所以才會如此濃郁香甜．我實在太喜歡了～





乳酪厚片

追求濃郁滑順口感的朋友．可以選擇乳酪口味．以微波加熱保有恰當的溼度和舒服口感～









乳酪抹醬採優質乳酪和起司醬搭配而成．一口咬下無敵香濃．吃得到奶香四溢味道．就像熔岩般融化在我嘴裡~





整體香氣淡雅挺耐吃的．這口味完全擄獲了孩子們挑剔的味蕾！





他們家的懶人厚片即使加熱依舊維持不變口感~

香軟好吃搭配濃郁抹醬．就是賴董土司R.Pone的美味公式！

小朋友真的超級捧場．會忍不住一口接著一口～





花生厚片

這口味也是讓人欲罷不能．特別是那花生醬的香濃．好吃到一個不行！

上官網看才知道原來花生醬是嚴選９號花生研磨而成的．和鬆軟吐司做完美結合簡直絕配．真的會越吃越順口！









就算平時不吃花生醬的人也會愛上的．全台花生控千萬別錯過這個口味．不吃會後悔！





巧克力厚片

這款巧克力口味有讓我驚艷到．一般我都不愛甜膩的巧克力口味．但他們家的巧克力醬香氣很濃厚．遇熱後還會變得更加香濃順口而且不膩口．重點是抹醬超多．可以吃的很過癮！！





切成小方塊直接大口吃剛剛好．咀嚼中會透出巧克力香氣香濃滋味～





巧克力味道超夠溫和不死甜．果然有一定的水準之上．口感很是療癒阿～





這口味也是孩子們的最愛．一整個香味和濃郁層次都很厲害．讓人印象非常深刻．看小卉寶貝多麼享受在其中！









香蒜厚片（五辛素）

以新鮮大蒜和巴西里融合．再搭配進口奶油調配製作而成的香蒜醬．塗抹在厚片吐司上．帶有濃郁的蒜香細膩口感．也很涮嘴～





大家可依照個人喜好選擇加熱方式．微波吃起來柔軟又Ｑ彈．口感較為濕潤．烤箱則是口感綿密酥脆

香蒜醬有蒜的原味和獨特香味，沒有多餘的人工添加．以自然原味美味呈現．帶出的鹹甜交錯和滑順口感．有著絕妙幸福好滋味．表現的很不賴！









白醬蘑菇厚片（葷）

這次介紹的六種口味厚片吐司．我自己覺得白醬蘑菇的味道和餡料最為豐富．口感上更是綿密醇厚．滿滿的蘑菇配上濃郁的白醬．真讓人回味無窮啊～









奶油蘑菇醬有夠滿．而且是厚厚的一層．光看上去就覺得非常過癮！





他們家的奶油蘑菇醬吃起來清爽不膩口．還帶有濃郁蘑菇香和顆粒．每一口都能感受到蘑菇的鮮美與白醬的濃厚．口感層次非常分明．這個口味我很推！





賴董土司R.Pone－懶人厚片吐司多種口味甜鹹俱足．用料也是紮實不馬虎．將抹醬吐司表現的淋漓盡致．只要用烤箱／微波爐／氣炸鍋加熱就可以輕鬆上桌．每一口都讓人感到心滿意足．大家趕緊將它收進宅配美食口袋名單吧！





有興趣的朋友可以到三重實體店面或官網直接下單．不論你在哪都能輕鬆品嚐到美味的懶人厚片．實在太幸福了！





賴董土司R.Pone



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實體店面資訊

住址：新北市三重區疏洪西路458號

電話：(02) 2995－9088

