早秋的首爾快閃行,跟好姊妹們選擇了「海邁旅遊」的機場接送與一日遊包車服務,「海邁旅遊」的包車服務,比一般旅行社販售的一日遊行程,更適合我們幾個愛拍照的人,包車的 10 小時內可在同一條路線中任選自己想去、想停留的地點,節省走路、轉乘的時間。安排機場接送時,無論航班在哪個時段抵達都沒有趕地鐵、巴士的壓力,免拖行李,一路舒適、平穩地抵達市區,搭過一次就回不去啦!

海邁旅遊客服聯繫方式:

Line ID: hanguozyx

WhatsApp:+821075515821

微信:157473679

官網:https://www.hihanyou.com/

為何要選擇合格執業包車公司

出國旅遊不比臺灣,在臺灣當遇到突發事故,要聯繫保險、就醫、拖吊、親友協助都不難,可是同樣的狀況套用在國外,多了溝通、當地法令限制等種種問題,人生地不熟,要向非法業者爭取權益不僅困難、耗時,極大機率是求助無門的。

所以為了出入平安,一定要選擇合格執業、提供強制責任保險的包車公司,在遇到事故時,能為第三方提供人身傷害、財物損失的賠償。當僅是小小事故,合法執業的包車公司才有完整的車隊派車接應,將乘客所受到影響的時間成本降到最低,千萬不要為了省點小錢找不合法的包車公司去賭自己的安全。

選擇包車服務的優點

包車一日遊都可在司機出勤的時間內安排自己想去的景點,想停留多一點時間就多停留,去了覺得無聊就跟司機商量提早離開。機動性的移動,更能深入大眾運輸不容易抵達的景點,避開觀光熱點,量身訂做專屬私房旅行,也讓你省去轉乘、步行時間,對於親子家庭、長輩出遊更加友善,而包車公司派遣的司機,許多都會說中文,省去溝通的時間也能減少誤會。

為什麼要選擇海邁旅遊

價格透明

機場接送、首爾近郊的經典一日遊路線都有明確制定價格,想去其他路線也可諮詢、詢問報價,在行程結束後,直接支付給司機韓幣現金,所以須事先確認好金額,準備足夠的韓幣現金。

服務範圍廣

海邁旅遊包車的服務範圍遍及全韓國(濟州島除外),不單有仁川機場、金浦機場、首爾近郊一日遊,你也可以選擇安排從首爾或整個京畿道出發到雪嶽山、內藏山、全州、釜山、慶州、大邱等熱門旅遊景點以及城市,也可安排從南部的釜山、大邱搭乘包車前往首爾。

釜山金海機場、大邱機場接送服務則無提供,這點要注意。

客服積極、回覆迅速

開始與客服聯繫後,客服窗口會將客人資料備註,在預定行程的前一至兩天,會把客人加入群組安排中文司機。我在出發前多次跟海邁旅遊客服窗口聯繫、詢問問題,過程中客服回覆得積極又迅速。群組內同時會有負責該條路線的司機以及客服,能即時提供客人協助,直向、橫向聯繫的溝通順暢,讓人很有安全感。

車輛選擇多、車況佳、乾淨

海邁旅遊有多種車款能滿足客人的需求,我們機場來回接送、包車剛好體驗三種車款,車況都很好也很新,內部乾淨無異味。

中文司機服務佳、開車平穩

海邁旅遊的中文司機好溝通,開車平穩而專注,抵達景點後也會告知我們哪家店很熱門。但是建議大家對自己想去的景點與路線還是要做基本功課,司機僅負責安全的把乘客皆送到目的地,不負責導覽服務。

彈性取消

當行程有異動,都可在前一天聯繫客服取消。

▼我們當天搭乘桃園飛仁川的易斯達航空延誤了 90 分鐘,在起飛前也有告知司機,但就如上述所提,按飛機實際降落時間計算,可免費等待 90 分鐘,因此包車公司基本上不會把航空公司延遲的時間成本算在乘客身上,這點很人性化。要注意的是下機入境後最好走快一點不要東看西看、入境表格先寫好,基本上 90 分鐘內離開機場是沒問題的,萬一等待時間與司機接送下一批乘客的時間有所衝突,則有可能調派其他司機來接送。

到機場的出境大廳後,我們由群組內司機提供的車輛停放位置找到我們的車,出了機場過個馬路就到停車場了!一行四人共有兩個 28 吋胖胖箱、兩個 20 吋行李箱、一個 28 吋行李箱,回程時還多一咖行李袋,通通放入後座都還有空間。

四人同行叫機場接送共 9 萬的費用真的好划算,不用拉行李搭地鐵、搭巴士奔波,跟機場巴士費用相比,一個人多付不到 200 元台幣的費用,就能換取更快的時間抵達與更舒適的旅程,載著我們往返仁川機場與地鐵忠武路站附近的飯店。

回程搭早班機所以凌晨出發,在車上還有點時間能補眠。

這次除了預約仁川機場坡州一日遊,行程是:

飯店->坡州 Heyri 藝術村->普羅旺斯村>智慧之林圖書館->金浦威尼斯水城->弘大

▼基於避開塞車,我們早上 8 點從飯店出發,僅一小時就抵達坡州 Heyri 藝術村,司機人很好的還帶我們繞一圈認識環境。

▼當天派給我們的車款升級成「保姆車」,是比較好的車款,車上有視聽設備。客服回覆這種車款有將近 10 台,如有特別指定保姆車不需要加價,不過因為保姆車的數量有限,也需要看你們的出遊人數是否符合,總之聽包車公司的專業建議來派車最重要。

▼車輛的座椅厚實、符合人體工學,調整角度往後傾斜也能給後座乘客足夠的舒適空間,車上的充電孔、充電線、水瓶一應俱全。

▼最讓我們驚訝的是,旅伴在車上嚷著行動電源快沒電時,司機馬上打開置物箱,目測裡面大概有十個行動電源,從中抽了一個借給旅伴,服務也太好了!

Heyri 藝術村

▼Heyri 藝術村內有數百位藝術家進駐,來自藝術、音樂、戲劇、影像、攝影、雕塑、工藝、文學、出版等各領域,座落多間博物館/美術館,還有數十間藝術家工作室,展示各種藝術品。另有音樂廳、餐廳、咖啡店、選物店、服飾店、畫廊、書店,每年都會舉辦特色藝術節,平時也有各式展覽與演出。

▼藝術村內的建築都有強烈的特色,但是極少會漆上過度花俏的顏色,設計迎合自然環境,維持與大自然共存的理念,村內的山、丘陵、沼澤、溪流都保留了原始狀態,在建築、能源系統的採用、景觀美化也都是以環保、友善環境為出發點,並規定藝術村內所有的建築物不得蓋超過三層樓以上。照片中拍攝到的建物只是一小部分,以逐年增加的速度大約有上百棟建物。

GARDENUS

▼藝術村內店家在 10 點後陸續營業,提早到看看特色建築也不錯。GARDENUS 是藝術村內人氣最高的咖啡店,建議一抵達就先來,越晚越多人。

▼GARDENUS 以成為「最好的咖啡公司」為目標,採用高品質的咖啡豆,讓客人嚐到咖啡的最佳口感,空間設計則融合了現代、簡約和舒適的元素。店內設有電梯,每層樓都有廁所,對於親子、長輩客群友善。

▼GARDENUS 設有烘焙室,由麵包師傅當天製作、烘焙麵包,為保持新鮮度,賣不完的麵包會當日丟棄不做隔日販售。可是按照店家的火紅程度,應該沒有賣不完的問題。店員以「園丁」自居,用打造美好庭園的理念,準備著新鮮的飲料、美味的麵包,放置在展示架,就像在和煦陽光下野餐的感覺。麵包、甜點是自助選購,拿托盤夾好後到櫃檯結帳,店員會幫你把麵包切片讓你更好入口、與友人分食。

▼為了有最好的光線,我們選擇這一區享用餐點,十月初的季節不冷不熱很剛好。可是基於安全考量這一區是禁止兒童進入的。

▼我點的海苔麵包、鹽可頌都不錯,海苔麵包裡面包的是明太子沙拉,鹹甜微嗆很好吃,鹽可頌包了厚厚一層紅豆與起司,我覺得紅豆泥太多了,螞蟻人可能愛,鹽可頌是真的很厲害。奶茶則有明顯的肉桂味。

식물감각 GREENSENSE

▼午餐選擇在「식물감각 GREENSENSE」用餐,是一棟由粉紅色裸露混凝土、玻璃和木材組合而成的建築。是 Heyri 藝術村歷史最悠久的餐廳,自 2004 年藝術家首次進駐時就開業,非常受到政治人物、藝文界人士歡迎。

▼식물감각 GREENSENSE 是一處複合文化空間,一樓是葡萄酒商店和畫廊,不定期舉辦新銳藝術家的展覽,並販售售世界各地進口的葡萄酒。二樓是義大利餐廳。

▼餐廳的牛排、燴飯和披薩都很受歡迎,而且牛排不貴,但招牌的是義大利麵,無論各式醬汁包括韓式辣味的麵食都美味不雷,份量很足。

普羅旺斯村

▼有二十多年歷史的普羅旺斯村是推廣南法生活的景點,主要由購物設施、餐廳、咖啡館、拍照區組成,建築精緻美觀、色彩繽紛,但是人工化程度也重一點。

▼普羅旺斯村內餐廳、咖啡店、麵包店、居家雜貨店林立。韓劇「來自星星的你」、少女時代成名曲 소녀시대 '다시 만난 세계 (Into The New World) 都有來此取景。

▼漫步在普羅旺斯村就像進入童話世界,秋天轉色的樹葉襯著繽紛的建築,秋日異國氣息更濃。各種復刻法式風情的建築、壁畫都有一定的精緻度,看發展歷程是陸續增建的,但是有整體性,非東拼西湊。

▼普羅旺斯村有不少拍照點,最知名的是一處情侶必走的隧道,但是時間來不及沒拍到,還有聽說必吃的大蒜麵包也來不及吃到。

智慧之林圖書館

▼「智慧之林지혜의숲」圖書館,位於亞洲出版文化資訊中心一樓,是由書城文化基金會成立的一處非營利組織。韓劇「金秘書為何那樣」、「德魯納酒店」都有在此取景。

▼智慧之林圖書館劃分為三大區域1-3館,書籍來源全部都是外界捐贈,1館是收藏各領域學者、研究機構捐贈的書籍,領域涵蓋文學、歷史、哲學、社會科學、自然科學、藝術等。2館是存放出版商捐贈的書籍,可以透過出版商而非領域的分類,來了解出版商到整個韓國出版業的歷史,另外設有一處兒童閱讀區、咖啡廳。3館是博物館和美術館捐贈的書籍。最有趣的是圖書館內設有住宿「紙之鄉」,遊客可預訂館內舒適的房間入住,公共大廳就是圖書館,可在特定區域享受書香。

▼坡州是出版業重鎮,聚集多家出版社、印刷廠、書店、圖書館、裝訂廠等上下游產業,統稱為坡州出版城 (파주 출판도시),是藝文氣息濃厚的聚落。坡州圖書城是韓國政府支持、民間主導發展出版文化產業的國家文化產業園區,是人與書籍、文化和自然相遇的地方。

金浦威尼斯水城

▼金浦威尼斯水城是「歡迎來到王之國」的取景地,可惜我們來的時間太早,也沒有出大景,所以拍不出韓劇裡面的氣氛。

▼時間太早來不及看到遊客搭月亮船,不過在公園散步、露營的民眾不少,氣氛仍是不錯。

▼天氣一般般加上不是晚上,情境就差一大截了,真的想拍到美照,一定還是要選對時間。我們得在時間內回到弘大吃醬蟹就沒有繼續待了。

首爾近郊一日遊選擇坡州路途不遙遠,各景點路途平緩、用餐方便,很適合全家大小同遊,最後整理幾個重點給大家:

包車前的注意事項

盡可能選擇平日出遊

為了旅程時間充裕,盡量避免把包車一日遊的時間選在假日、連假等熱門時段,假日、連假韓國人自己也會出遊的,大假日加上上下班塞車時間,會壓縮到走景點的時間。

事先提出需求

有其他需求,事先向客服提出,讓客服有充裕時間準備。例如有兒童安全座椅需求要先提出,安裝一部兒童安全座椅加收 2 萬韓幣費用。

航班延遲抵達時

接機是按飛機實際降落時間計算,可免費等待 90 分鐘,超過時,白天每小時加收 2 萬韓幣,夜間晚上 22 點至早上 6 點 之間,每小時加收 3 萬韓幣。我在確定登機後會在群組內告知我已經登機,將落後也立即傳訊息到群組內告知已經抵達,好讓司機方便抓時間。

準備好 Naver Map 地圖路線

出發之前將預計抵達目的地 Naver Map 路線(例如酒店或不在包車公司常見行程)提供給司機,較能減少溝通上的時間,以及多準備同路線的幾個想去的景點備用,在時間充裕之下想臨時增加停留點時,把 Naver Map 路線提供給司機。

