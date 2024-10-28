發現一款超好吃的奶酥醬，不管早餐、甜點、還是點心下午茶，來上一片充電奶酥吐司～實在是太幸福了！

吐司抹上厚厚「奶酥抹醬」，放入烤箱3-5分鐘，烤到焦焦香香的金黃色，吃起來又香又酥，綿密微甜而膩口。

還有充電奶酥的「奶酥蛋捲」和「肉鬆蛋捲」，內餡十足，香濃可口的好滋味，讓人越吃越刷嘴！

充電奶酥禮盒組

內容物有：充電奶酥醬、輕巧隨手瓶-頂級手作法國奶酥蛋捲。

充電奶酥抹醬淨重約360g。

依照產品建議：常溫可以放一個月，冷藏則可以放二個月，建議30天以內食用完畢最新鮮唷！

奶酥醬可以烤厚片、烤麵包、夾饅頭…等都好吃，我自己則是最喜歡「奶酥醬抹吐司」，放進去烤箱或是氣炸鍋，簡單烤3-5分鐘左右，呈現出金黃香酥的口感最美味了！

充電奶酥抹醬，主要成分有：奶粉、無水奶油、玉米粉、細砂糖粉，是屬於奶素可食用。

因為產品沒有添加人工化學成分及防腐劑，開封後需放置冰箱冷藏/陰涼處保存，並盡快食用完畢！

再跟大家分享一個秘訣，可以讓奶酥厚片更好吃，就是…奶酥醬一定要抹勻！抹足夠才行！

我自己的方式，則是會分2-3層依序塗抹開來，讓吐司的每一個角落都有裹滿奶酥醬。

每咬一口，吃起來都是濃郁香甜，味道恰到好處，不會感到很膩口，唇齒留香～只有滿滿的療癒感！

奶酥吐司搭配一杯咖啡，簡簡單單卻又不失美味，就是我最愛的早餐組合，或是作為點心下午茶也很適合喔！

另一罐，頂級手作法國奶酥蛋捲，身為上班族的我來說，平時都會囤些餅乾零食，感到疲倦時就來一口，工作時也能充滿幸福滋味。

這一罐淨重約140g，保存期限未拆封可放二個月，開封後請盡快食用完畢。

充電奶酥蛋捲成分有：雞蛋、法國奶油、日本細緻麵粉、糖、奶粉、無水奶油、玉米粉、海鹽(鹽之花)，蛋奶素可食。

蛋捲口感是屬於「扎實鬆脆」款，一口咬下～層層分明，口齒間都充滿濃濃的蛋香與奶油香氣。

將傳統長條蛋捲，切成好入口的大小，搭配上香甜可口的奶酥餡，每口都能吃得到蛋捲與餡料。

比起市面上一般蛋捲皮更厚，充電奶酥蛋捲絕對是…實實在在的「厚蛋捲」無誤！

超飽滿的奶酥蛋捲，唰嘴度百分百讓人一口接一口！一不小心就會把整罐都吃光光啦～🤣

充電奶酥品牌購物袋，若有送禮需求，也可以加購他們家的環保手提袋喔！

輕巧隨手瓶-頂級手作肉鬆蛋捲

同場加映！充電奶酥-頂級手作肉鬆蛋捲，又香又酥的蛋捲與古早味肉鬆完美結合，吃起來是鹹甜口滋味，更是我的心頭好。

肉鬆蛋捲成分有：雞蛋、法國奶油、日本細緻麵粉、糖、肉鬆(上等台灣豬肉、糖、鹽、醬油)、海鹽(鹽之花)，每罐淨重約135公克。

從下圖可以看到，他們家的蛋捲很實在，肉鬆內餡份量十足，一點也不會空虛，每一口都能品嚐到肉鬆的鹹香。

雙重味蕾的享受～融合恰到好處！越吃越刷嘴，絕對是辦公室團購美食首選！

不管是在家裡還是辦公室，隨時隨地…想要吃鹹甜口的零食，這一款充電奶酥的肉鬆蛋捲，承錠非常推薦給大家。

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