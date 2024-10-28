🎃👻 萬聖節狂歡夜就在質晑所！邀您一起體驗驚喜連連的Halloween派對！ 👻🎃

這個萬聖節，不要錯過高雄質晑所精心策劃的萬聖狂歡夜！從19:00開始，我們準備了讓您和家人嗨翻天的多項活動：化妝快閃讓您立刻變身成恐怖角色，還有糖果大冒險挑戰您和孩子的膽量！除了充滿驚悚氣氛的魔幻電影院放映經典萬聖節電影，還特別設計了DIY手作環節，包含鬼怪造型的懷舊影片和搖曳燈籠手作，讓孩子們親手打造獨特的萬聖節紀念品！👹🕸️

這是一次適合全家一起參加的特別活動，不僅增進親子互動，還讓大家能夠在趣味中享受萬聖節的驚喜與樂趣。📽️👻 不論您是親子同樂還是和朋友相聚，質晑所都提供最佳場地和活動策劃，讓這個萬聖節成為您最難忘的一夜！

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票價資訊：

全票 150 元，兒童票 80 元，經濟實惠，適合全家一同參加！

活動資訊：

📍 地點：高雄市鹽埕區大勇路98號

📅 日期：2024年11月1日（星期五）

⏰ 時間：晚上 19:00 - 21:30

立即報名，為您和家人預留這個驚喜滿滿的夜晚！這個萬聖節，來質晑所體驗從未有過的刺激與歡樂吧！🎃🦇

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目前活動開跑中，含以下：