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「心靈影展」自2017年創辦以來，致力於推動心靈環保的理念，廣受民眾關注與參與。雖然在2019年舉辦了第二屆後因疫情影響而暫停，但在2023年，「心靈影展」與「1111生活共好行動聯盟」攜手合作，正式宣布活動重啟。而今年，「心靈影展」將再次為大家精心挑選優質電影！以年度主題「幸福之心 ~ 和好・共好」，邀請大家從內心出發，與心靈對話，尋找那份久違的平靜與和諧。這場旅程，不僅是與自己的相遇，更是在與他人、與自然的對話中，找到彼此共好的力量！
此次規劃除了全面向的涵蓋SDGs 17項永續發展目標外，也首度將備受國際關注的 IDGs(內在發展目標)的精神與影展融合，從內心覺察到共感他人，從同理思維到集體行動，精彩選片將引領我們探索幸福的真正意涵，進而可以推進永續的發展。
為期十天的展期共會放映15個場次，涵蓋五大主題，包括「人與自己」、「人與他人」、「人與自然」、「與經典對話」及「歐洲影展精選」。策展團隊更特別邀請了26位影人專家到場座談，陪伴參與者透過觀察、學習與感受，逐步踏上認識自我與尊重自然的旅程。一同深入探討電影與心靈的連結，使影展活動更加豐富多元！
除了精選電影放映，「心靈影展」亦規劃了四場《幸福之心工坊》及一場年度主題演出活動，並以低碳展演模式貫穿整個活動，期待為民眾帶來深度與廣度兼具的觀影體驗與豐富有趣的內容。歡迎大家於11月15日至11月24日前往「心之谷永續教育園區」，一起參與這場心靈的盛會，一同+1響應！
【2024心靈影展】
影展日期：2024/11/15(五)～2024/11/24(日)
放映地點：心之谷永續教育園區
免費索票：https://reurl.cc/qvRmYp
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