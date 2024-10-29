午安

我是阿肥，近期收到通知獲得了-格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，這個品牌可是我一直以來都跟同事團購的必備品。

妳知道嗎？大部分女性生理期佔每個月1/4（週期為25-38天），但有些部分女性較特別週期可能比較短，生理期或出血佔每個月的1/3。

阿肥就是屬於每個月的1/3，因為阿肥的週期短，再加上每個月除了生理期外，還有個排卵期疼痛及出血（這部分都有定期追蹤，醫生說部份女性有這樣的困擾），所以，阿肥一年365天不論包包還是辦公室抽屜內，格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼絕對是我的必備品。

以往團購-格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，我都是購買護墊＆夜用型30cm，這次收到是 #潔翼size:24.5cm，個人覺得這尺寸剛剛好 。

夏天來 #生理期真的是最痛苦的事情了，天氣越來越熱自己的好閨蜜越是要好好照顧啊❗️如果沒有格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，日子該怎麼過.........

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，產品本身使用 #澳洲TGA認證草本精油， #抑菌率高達99.9%，是不是讓人用得很安心啊！！

⬇️⬇️⬇️格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼24.5cm透氣涼感棉/8片包裝

⬇️⬇️⬇️格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，#棉柔表層 #草本植萃精華 #涼感透透氣 #產品經過SGS合格檢測讓人安心使用，讓我覺得很安心的部分還有一點，就是採用自黏性 #完美封裝，不用擔心 #衛生棉開封後受潮或放在包內產生細菌，雖然我使用率很高，不過天氣熱放在包內難免會擔心產生其他細菌。

接下來做個測試吧！！ 這量杯的水是60cc，來測試-格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼及市售他牌比較(各30cc的水份)

先來看看-格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，衛生棉貼在桌面展開後 #草本精油(茶樹及薄荷) #不刺鼻，衛生棉表面平滑＆超薄，寬版 #潔翼服貼衛生棉不扭曲，#親膚的防漏側邊，直接加入30cc的水直接瞬吸 ，衛生棉表面 #不濕黏不回滲😘😘😘

市售Ａ牌衛生棉，黏貼於桌上展開後，衛生棉中間較厚，翅膀較小、防漏側邊較高。

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，加入30cc水後，用力指壓也不回滲也不側漏，這簡直是日間量大的福利。

市售Ａ牌衛生棉，一樣加入30cc的水，吸收度不錯，不過指壓後會回滲水份還會往外擴散，可能是這原因，所以將防漏側邊加高吧！！





格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，採用#透氣底層，使用上除了 #涼感舒適還 #透氣無異味

市售Ａ牌衛生棉-背面全是膠很黏非常黏，且無透氣孔，從桌面撕下來時，翅膀已稍有扭曲變形。

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，拋棄時被膠仍有黏性，對折時不易展開，也不因對折擠壓滲漏。

市售Ａ牌衛生棉-將使用過後的衛生棉，依照同樣方式對折已滲漏，桌面已全是滲漏出的水..........

這次收到產品，很剛好阿肥的生理期也到來，因為一直在使用格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼，只是尺寸不同，對我來說這尺寸很剛好，因為阿肥的量並非量多型的女性，這種又濕又悶的天氣使用格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼真的很舒服。

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼一打開就有一股香氣，還沒使用 #涼感衛生棉時，在如廁時自己都覺得有點異味，因為格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼抑菌率高達99.9%。

經過SGS實驗測試，衛生棉本身則採用 #雙效芯片，不論是活動時還是夜晚都可以不用擔心，有 #高分子吸水聚合物突然量大都不擔心，格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼高瞬吸、抑菌、乾爽且不粘膩，讓生理期不再悶悶的。

格閣-涼感衛生棉 (日用)潔翼絕對是妳生理期最佳的選擇，還沒使用過涼感衛生棉的妳，一定要買來用，用過後保證妳生理期也格外乾爽舒適



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