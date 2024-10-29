我家寶貝是標準起司控,之前中秋去閨蜜家吃到烤寶宏安柏BBQ起司就迷上

🧀直接榮登寶貝心中第一名☝

奶香濃厚口感Q彈綿密～怎麼料理都好吃

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【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司🧀

讓人一吃就愛上😍

寶宏安柏職人起司(200g)

真材實料這麼奢華的大塊起司實在太誘人了～起司控必入手🧀

口感綿密Q彈，可以單吃或搭配各種食材一起都超美味！

家庭萬用創意料理好幫手，不只做鹹的還能變成小甜點呢🥰

🔸包裝規格：每包198公克。

🔸保存方式：請冷藏儲存。未開封前保存期限為製造日後180天，建議於開封後3日內使用完畢，風味最佳。

＊＊＊奶素可食＊＊＊

超級多種料理方式(●ˇ∀ˇ●)

🔥炭烤｜小火5-10分鐘

🔥電烤｜小火5-10分鐘

🔥煎烤｜小火5-10分鐘

🔥烤箱｜上/下火200度20分鐘

🔥氣炸鍋｜180度8分鐘

煎烤後搭配煉乳或蜂蜜🍯淡醬油鹹甜鹹甜

也可以用肉片、魚板等食材包裹BBQ起司

做成不同口味的串燒料理🍢🍡🍢

還可以做成起司地瓜球,熱壓豆腐起司

甚至是韓式起司熱狗,怎麼吃都不膩,怎麼料理都好吃

不管平底鍋烤箱直接烤,還是放進氣炸鍋都超快速方便就可以吃到

愛起司的寶貝是下班下課小餓時,最愛吃原味

外酥煎的焦香，一咬下軟糯糯綿密帶Q的超濃郁起司

口感Q彈綿密、奶香濃郁順口

沾點淡醬油,淋上蜂蜜,還是沾點黑糖

鹹甜鹹甜讓口感層次更升級

八寶貝集合的時候最喜歡的炸地瓜球

加上起司更是一出鍋就被搶光的最佳聚會點心

備料：地瓜200克,細砂糖50克,地瓜粉(或樹薯粉)100克

【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司切成小塊備用

作法：

1。將地瓜削皮切塊，放入電鍋，外鍋加入1杯半水蒸熟

蒸熟後趁熱加入糖拌勻,再加入瓜粉(或樹薯粉)抓勻成團

2.搓成小球,再用大拇指將地瓜塊壓出凹陷，填入寶宏安柏BBQ起司

然後捏緊再搓滾成圓形

3.鍋中炸油預熱至160度(竹筷放入會微微起泡)，放入地瓜起司球

炸至浮起顏色金黃即可起鍋

熱騰騰剛出爐地瓜起司球最得寶貝們的心

甜甜地瓜球加上起司的奶鹹味，甜鹹甜鹹口味真的是超涮嘴

讓人一口接一口～完全停不下手

悠閒的下午,不想油炸那就來個熱壓豆腐起司鬆餅

備料

板豆腐

寶宏安柏BBQ起司

醬油

沙拉

韓式甜辣醬

作法

將板豆腐切半用紙巾將水份微壓吸乾

表面塗上一層醬油

中間舖上起司條

放進鬆餅機壓起~快好時淋上沙拉再壓一下

完成視個喜愛淋上韓式甜辣醬



表面有微恰的醬油豆腐香

搭配內層寶宏安柏BBQ起司，一口咬下口感Q彈、奶香濃郁，越嚼越香

中式豆腐鬆餅很可以喲

寶貝心心唸唸的韓國起司熱狗

有了【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司

不用去韓國不用出門排隊，現在在家就吃得到惹

材料: 高筋麵粉300g(2個紙杯的量)、糖32g、鹽5g、酵母粉8g

雞蛋1顆(常溫蛋)、溫水250g、熱狗、寶宏安柏BBQ起司、麵包粉、竹籤

糖粉,蕃茄醬,黃芥末醬

作法

1.將高筋麵粉、糖、鹽、酵母粉

雞蛋1顆(常溫蛋)、溫水攪拌成麵衣,室溫發酵至二倍大

2.將熱狗、寶宏安柏BBQ起司用竹籤串成內餡備用

3.將麵衣裹於串好的內餡上，前面起司的部分要裹厚一些，麵衣裹好後，將其在麵包粉滾一滾，就可以準備下鍋油炸

4.起油鍋燒熱至160度，大約就是竹筷插進去，筷子旁冒細小氣泡就可以開炸，全程用中小火

將熱狗放進去8秒後，輕輕翻動熱狗，炸至熱狗外表金黃酥脆，大約3～5分鐘即可完成起鍋



最後灑上糖粉,淋上糖粉,蕃茄醬,黃芥末醬一起享用，更能凸顯美味

不用飛韓國，立馬品嘗韓國道地美食

香濃軟Q的起司 + 鮮脆的德式香腸 + 酥脆外皮

大口咬下，立刻會被香濃起司味嚇到

柔軟的起司和香酥的外衣在嘴裡完美配合



🤩視覺和味覺都達到大滿足

灑上輕甜糖粉的酥脆外皮與鹹香的寶宏安柏BBQ起司

吃起來卡滋卡滋又脆又軟又好吃

【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司

聚會烤肉、家常料理加分法寶✨起司控一定要來嚐嚐

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