我家寶貝是標準起司控,之前中秋去閨蜜家吃到烤寶宏安柏BBQ起司就迷上
🧀直接榮登寶貝心中第一名☝
奶香濃厚口感Q彈綿密～怎麼料理都好吃
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【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司🧀
讓人一吃就愛上😍
寶宏安柏職人起司(200g)
真材實料這麼奢華的大塊起司實在太誘人了～起司控必入手🧀
口感綿密Q彈，可以單吃或搭配各種食材一起都超美味！
家庭萬用創意料理好幫手，不只做鹹的還能變成小甜點呢🥰
🔸包裝規格：每包198公克。
🔸保存方式：請冷藏儲存。未開封前保存期限為製造日後180天，建議於開封後3日內使用完畢，風味最佳。
＊＊＊奶素可食＊＊＊
超級多種料理方式(●ˇ∀ˇ●)
🔥炭烤｜小火5-10分鐘
🔥電烤｜小火5-10分鐘
🔥煎烤｜小火5-10分鐘
🔥烤箱｜上/下火200度20分鐘
🔥氣炸鍋｜180度8分鐘
煎烤後搭配煉乳或蜂蜜🍯淡醬油鹹甜鹹甜
也可以用肉片、魚板等食材包裹BBQ起司
做成不同口味的串燒料理🍢🍡🍢
還可以做成起司地瓜球,熱壓豆腐起司
甚至是韓式起司熱狗,怎麼吃都不膩,怎麼料理都好吃
不管平底鍋烤箱直接烤,還是放進氣炸鍋都超快速方便就可以吃到
愛起司的寶貝是下班下課小餓時,最愛吃原味
外酥煎的焦香，一咬下軟糯糯綿密帶Q的超濃郁起司
口感Q彈綿密、奶香濃郁順口
沾點淡醬油,淋上蜂蜜,還是沾點黑糖
鹹甜鹹甜讓口感層次更升級
八寶貝集合的時候最喜歡的炸地瓜球
加上起司更是一出鍋就被搶光的最佳聚會點心
備料：地瓜200克,細砂糖50克,地瓜粉(或樹薯粉)100克
【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司切成小塊備用
作法：
1。將地瓜削皮切塊，放入電鍋，外鍋加入1杯半水蒸熟
蒸熟後趁熱加入糖拌勻,再加入瓜粉(或樹薯粉)抓勻成團
2.搓成小球,再用大拇指將地瓜塊壓出凹陷，填入寶宏安柏BBQ起司
然後捏緊再搓滾成圓形
3.鍋中炸油預熱至160度(竹筷放入會微微起泡)，放入地瓜起司球
炸至浮起顏色金黃即可起鍋
熱騰騰剛出爐地瓜起司球最得寶貝們的心
甜甜地瓜球加上起司的奶鹹味，甜鹹甜鹹口味真的是超涮嘴
讓人一口接一口～完全停不下手
悠閒的下午,不想油炸那就來個熱壓豆腐起司鬆餅
備料
板豆腐
寶宏安柏BBQ起司
醬油
沙拉
韓式甜辣醬
作法
將板豆腐切半用紙巾將水份微壓吸乾
表面塗上一層醬油
中間舖上起司條
放進鬆餅機壓起~快好時淋上沙拉再壓一下
完成視個喜愛淋上韓式甜辣醬
表面有微恰的醬油豆腐香
搭配內層寶宏安柏BBQ起司，一口咬下口感Q彈、奶香濃郁，越嚼越香
中式豆腐鬆餅很可以喲
寶貝心心唸唸的韓國起司熱狗
有了【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司
不用去韓國不用出門排隊，現在在家就吃得到惹
材料: 高筋麵粉300g(2個紙杯的量)、糖32g、鹽5g、酵母粉8g
雞蛋1顆(常溫蛋)、溫水250g、熱狗、寶宏安柏BBQ起司、麵包粉、竹籤
糖粉,蕃茄醬,黃芥末醬
作法
1.將高筋麵粉、糖、鹽、酵母粉
雞蛋1顆(常溫蛋)、溫水攪拌成麵衣,室溫發酵至二倍大
2.將熱狗、寶宏安柏BBQ起司用竹籤串成內餡備用
3.將麵衣裹於串好的內餡上，前面起司的部分要裹厚一些，麵衣裹好後，將其在麵包粉滾一滾，就可以準備下鍋油炸
4.起油鍋燒熱至160度，大約就是竹筷插進去，筷子旁冒細小氣泡就可以開炸，全程用中小火
將熱狗放進去8秒後，輕輕翻動熱狗，炸至熱狗外表金黃酥脆，大約3～5分鐘即可完成起鍋
最後灑上糖粉,淋上糖粉,蕃茄醬,黃芥末醬一起享用，更能凸顯美味
不用飛韓國，立馬品嘗韓國道地美食
香濃軟Q的起司 + 鮮脆的德式香腸 + 酥脆外皮
大口咬下，立刻會被香濃起司味嚇到
柔軟的起司和香酥的外衣在嘴裡完美配合
🤩視覺和味覺都達到大滿足
灑上輕甜糖粉的酥脆外皮與鹹香的寶宏安柏BBQ起司
吃起來卡滋卡滋又脆又軟又好吃
【寶宏乳酪PowerRed】寶宏安柏BBQ起司
聚會烤肉、家常料理加分法寶✨起司控一定要來嚐嚐
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