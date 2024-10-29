

記得之前餅乾有跟各為大家介紹過自己家裡有養一隻貓叫做橘橘吧?

最近我又要分享好的貓罐罐給大家知道了，

橘橘是一隻非常非常挑嘴的貓咪，就主人對牠太好，從乾飼料到水還有貓罐頭都是精挑細選，

不是給牠吃什麼牠都會吃的那種貓咪，有時候真叫人又愛又恨，

牠會挑好吃的貓罐頭，牠喜歡就會吃，不喜歡吃連理都不理，

餅乾有時候覺得非常的無奈，但這次的貓罐牠蠻喜歡的，

如果你家有跟我家這隻貓一樣的情形，我很推薦我這次分享的貓罐頭給你知道，

家裡貓咪愛挑食；想尋找品質好、適口性高的罐罐，

WERUVA唯美味貓咪PATE肉泥主食罐， 所以我挑選了這個

這是第二次分享他們家的貓罐罐了，他們家貓罐罐我家的這隻叼嘴貓都很喜歡吃，

所以我想，應該你家貓不會那麼的討人厭，這罐頭絕對就適合你家的貓咪吃!

6種口味各3罐，共18罐，總價值$1188元。

價錢算適中，蠻親民的一個價錢，不會太貴，而且這貓罐是進口的貓罐頭，

是泰國來的貓咪罐頭喔!!在台灣比較少見，我最近這幾年覺得泰國的產品都還不錯，

有化妝品或是食品冰淇淋等，泰國的品牌都有一定的品質，

我之前讓橘橘吃過泰國的罐頭，牠也很愛吃，一點也不挑食，讓我超驚訝的~

這罐口味含蝦的口味，還算蠻特別，我第一次給橘橘吃含蝦口味的貓罐， 這罐外表示湖水藍的顏色，我喜歡這個顏色的包裝! 而且名字取的好特別，好像魔法的名字， 包裝這系列的外觀都一樣，只是顏色不同，容量也一樣， 湖水藍的顏色非常的搶眼，很適合夏天的顏色， 不知我家橘橘喜不喜歡吃有蝦口味的貓罐罐!? 雞湯、雞肉、鮪魚、蝦、天然香料、黃原膠、刺槐豆膠、乳酸鈣、磷酸三鈣、馬鈴薯澱粉、葵花油、氯化膽鹼、牛磺酸、硫酸鋅、維生素E補充劑、維生素B1、維生素B3、泛酸鈣、維生素A補充劑、硫酸錳、維生素B2、維生素B6、硫酸亞鐵、硫酸銅、維生素D3補充劑、葉酸、維生素B12補充劑、碘化鉀、MSB複合物（維生素K的來源）。





[營養分析表]

蛋白質(最少) 8.0%

脂肪(最少) 2.0%

纖維(最多) 1.0%

磷(最多) 0.16%

水分(最多) 85.0%

灰分(最多) 2.0%熱量 62大卡/85g 雞湯、雞肉、鮪魚、蝦、天然香料、黃原膠、刺槐豆膠、乳酸鈣、磷酸三鈣、馬鈴薯澱粉、葵花油、氯化膽鹼、牛磺酸、硫酸鋅、維生素E補充劑、維生素B1、維生素B3、泛酸鈣、維生素A補充劑、硫酸錳、維生素B2、維生素B6、硫酸亞鐵、硫酸銅、維生素D3補充劑、葉酸、維生素B12補充劑、碘化鉀、MSB複合物（維生素K的來源）。[營養分析表]蛋白質(最少) 8.0%脂肪(最少) 2.0%纖維(最多) 1.0%磷(最多) 0.16%水分(最多) 85.0%灰分(最多) 2.0%熱量 62大卡/85g

打開來看這罐貓罐的肉泥顏色偏紅一點，之前都是咖啡色為主，

這罐偏紅色，味道有微微的腥味，不會太濃郁的腥味，味道沒前幾罐重，

它的質地很多是像果凍一樣，晃一下會反彈的的感覺，像果凍的感覺，

這品牌的肉泥感覺都打得很碎，感覺老貓很適合吃，他真的很像肉泥狀，

像是被打好的果汁一樣，肉泥真的很細緻很像慕斯，真的是很實在的貓罐頭，

味道也蠻特別的，顏色比較深一點，試口性還可以，因為我家貓喜歡單純的雞肉，

但喜歡味道比較重的貓咪，應該會很喜歡這罐貓罐罐，尤其喜歡海鮮的貓咪，

這貓罐罐就很適合吃!



打開罐頭看到肉色是米白色的，肉質感覺比較鬆散一點，

倒在食具上時，可以看到他的肉還是像果凍一樣的質感，只是比顏色深的前幾罐來的鬆軟一點，

這個品牌肉泥罐真的做得很細緻，貓泥攪一繳容易就融化變成泥狀了，

真的和比較便宜的貓罐的質地差很多，質地像是慕斯一樣，

這是純雞肉地所以顏色很淡，呈現就是雞肉的顏色沒有添加顏料等等，

個人覺得看起來蠻不錯的，橘橘最喜歡的就是這個口味，

這罐肉泥的味道聞起來最淡，幾乎沒有濃郁的腥味，

這罐的試口性最佳，橘橘一直猛吃猛吃的，停不下來，

這罐就是他最愛的味道，他吃得好開心，我看了也好開心，

沒想到分享的最後一罐就是他最愛的口味，看他吃的很起勁，我看著很開心~

如果你家貓咪單純只愛吃雞胸肉的，我很推薦這罐，你家的貓咪一定會很愛，

因為我家貓咪很挑嘴，這罐絕對你家貓會喜歡的!

很推這一罐的口味，質地感覺也很紮實沒有放太多水，很紮實的外觀，不錯!















