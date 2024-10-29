記得之前餅乾有跟各為大家介紹過自己家裡有養一隻貓叫做橘橘吧?
最近我又要分享好的貓罐罐給大家知道了，
橘橘是一隻非常非常挑嘴的貓咪，就主人對牠太好，從乾飼料到水還有貓罐頭都是精挑細選，
不是給牠吃什麼牠都會吃的那種貓咪，有時候真叫人又愛又恨，
牠會挑好吃的貓罐頭，牠喜歡就會吃，不喜歡吃連理都不理，
餅乾有時候覺得非常的無奈，但這次的貓罐牠蠻喜歡的，
如果你家有跟我家這隻貓一樣的情形，我很推薦我這次分享的貓罐頭給你知道，
家裡貓咪愛挑食；想尋找品質好、適口性高的罐罐，
所以我挑選了這個 WERUVA唯美味貓咪PATE肉泥主食罐，
這是第二次分享他們家的貓罐罐了，他們家貓罐罐我家的這隻叼嘴貓都很喜歡吃，
所以我想，應該你家貓不會那麼的討人厭，這罐頭絕對就適合你家的貓咪吃!
今天要分享的WERUVA唯美味貓咪PATE肉泥主食罐主要有
6種口味各3罐，共18罐，總價值$1188元。
價錢算適中，蠻親民的一個價錢，不會太貴，而且這貓罐是進口的貓罐頭，
是泰國來的貓咪罐頭喔!!在台灣比較少見，我最近這幾年覺得泰國的產品都還不錯，
有化妝品或是食品冰淇淋等，泰國的品牌都有一定的品質，
我之前讓橘橘吃過泰國的罐頭，牠也很愛吃，一點也不挑食，讓我超驚訝的~
先說到這裡，趕快來開箱分享泰國來的PATE肉泥主食罐!
這次要分享的罐罐有6種口味!
感覺這品牌的用心程度!!
貓咪無法抵擋的PATE肉醬，美味輕鬆上桌!!
這次的貓罐頭比較特別，我看了一下發現罐頭肉的顏色都比較深，
這次的貓罐頭比較特別，我看了一下發現罐頭肉的顏色都比較深，
跟之前我分享過 WERUVA唯美味其他的罐頭不太相同，
等等一個一個口味介紹，也會每一個口味給我家橘橘品嘗，看會不會喜歡上新口味的貓罐，
★ WDJ推薦，ISO9001認證人用食品工廠製造
★ 天然無穀、無卡拉膠、無化學防腐劑及填充物
★ 選用人用食品等新鮮高級食材
★ 使用無施打抗生素肉源、野生捕撈魚獲
WERUVA唯美味‧貓咪PATE肉泥主食罐 / 雞鮭九宮格[雞肉+鮭魚](85g)
外包裝是帶點橘紅色的包裝，上面還有可愛的貓咪圖案，
這系列包裝都是可愛亮眼的顏色組成的，罐頭外面有裡面肉泥的圖案，
這是雞肉和魚肉的組合，肉泥顏色可能看起來比較深，
這容量算起來還好，拿起來不算太大或太小，還可以!
重點是貓咪喜不喜歡，先給牠吃之前先介紹分享這個品牌的貓罐，
選用人用食品級的食材 People Food For Pets
★稽查原物料供應商，以確保食材安全
★選用人用食品等新鮮高級食材
★天然無穀，無卡拉膠、無化學防腐劑及填充物
★添加鈣質與磷：骨質保健與鞏固牙齒
★美國WDJ推薦品牌罐頭
★ISO 9001認證人用食品製作工廠
★食品製作工廠符合美國農業部(USDA)人用食品加工標準
★食品製作工廠獲得英國零售商協會(BRC)核定A級
★使用無抗生素、無施打生長激素(賀爾蒙)的放山雞肉及放牧牛肉
★捕撈野生鮪魚過程對海豚無害
★稽查原物料供應商，以確保食材安全
★選用人用食品等新鮮高級食材
★天然無穀，無卡拉膠、無化學防腐劑及填充物
★添加鈣質與磷：骨質保健與鞏固牙齒
★美國WDJ推薦品牌罐頭
★ISO 9001認證人用食品製作工廠
★食品製作工廠符合美國農業部(USDA)人用食品加工標準
★食品製作工廠獲得英國零售商協會(BRC)核定A級
★使用無抗生素、無施打生長激素(賀爾蒙)的放山雞肉及放牧牛肉
★捕撈野生鮪魚過程對海豚無害
內容物含雞湯、雞肉、鮪魚、鮭魚、天然香料、黃原膠、刺槐豆膠、乳酸鈣、磷酸三鈣、馬鈴薯澱粉、葵花籽油、氯化膽鹼、牛磺酸、硫酸鋅、維生素E補充劑、維生素B1、維生素 B3、泛酸鈣、維生素A補充劑、硫酸錳、維生素B2、維生素B6、硫酸亞鐵、硫酸銅、維生素D3補充劑、葉酸、維生素B12補充劑、碘化鉀、MSB複合物（維生素K的來源）。
[營養分析表]
蛋白質(最少) 9%
脂肪(最少) 2%
纖維(最多) 1%
磷(最多) 0.17%
水分(最多) 85%
灰分(最多) 2%
鈣(最多)0.22%
750大卡/公斤
64大卡/罐
[建議攝取量]
成貓餵食標準：依年齡、身材及活動力而異。
若作為主食，依成貓的體重來計算，每1磅(體重)需餵食1oz的唯美味。
建議一天餵食兩次，並準備乾淨的飲水。
產地泰國
[營養分析表]
蛋白質(最少) 9%
脂肪(最少) 2%
纖維(最多) 1%
磷(最多) 0.17%
水分(最多) 85%
灰分(最多) 2%
鈣(最多)0.22%
750大卡/公斤
64大卡/罐
[建議攝取量]
成貓餵食標準：依年齡、身材及活動力而異。
若作為主食，依成貓的體重來計算，每1磅(體重)需餵食1oz的唯美味。
建議一天餵食兩次，並準備乾淨的飲水。
產地泰國
打開罐罐之後可以聞到濃郁的魚的香氣，它的質地有點像是海綿，
倒在橘橘的食器上時，可以看到肉泥罐的質地是像布丁一樣的感覺，
搖晃一下還有有彈性，可以用湯匙把他剁碎一點讓貓更好的舔的飼料，
他的質地有點像是慕斯，弄一下就會發現他很適合讓牙齒有問題的貓咪舔食，
而且感覺比便宜的罐頭來的肉更多更濃稠感，湯匙弄一下就知道差很多，
他的顏色是咖啡色的，非常漂亮的顏色，味道蠻香的，有點重的口味，
適口性算適中，貓咪喜歡程度算適中，我家橘橘比較喜歡比較淡的口味，
如果你家的貓起歡味道比較重的肉泥罐，可以選這個口味的，他的魚腥味比較重一點，
肉泥罐有品質控管，所以他吃起來讓我覺得很安心，
這罐肉泥的味道真的蠻重的，比之前買的便宜罐頭味道來的更有香氣，
畢竟一分錢一分貨，含量不同味道也就不相同，這罐感覺料好實在，
是感覺蠻不錯，對貓咪身體好的主食罐，每天吃都沒問題!
這品牌的貓罐產地都是泰國的，容量也都一樣，
這系列的貓罐頭一罐約是66元，個人覺得算是便宜的貓罐頭了，
有些貓罐甚至更貴，重點是品質和貓喜不喜歡吃，這兩點是最重要的，
這貓罐頭是有經過把關過的，我給橘橘吃起來也安心許多，
這間公司賣的貓罐頭，我家的叼嘴貓都蠻喜歡吃的，
所以我想牠那麼挑食，其他您的貓咪應該OK的!
這個外包裝上面有三隻貓和1-2隻可愛的卡通貓咪，外觀是黃色包裝的罐子，-
非常亮眼的鵝黃色，內容是雞肉，單一種口味的肉料，
這罐橘橘應該更愛，因為牠非常愛吃純雞肉的，果然是雞運旺旺來~
[營養分析表]
蛋白質(最少) 9%
脂肪(最少) 4%
纖維(最多) 1%
磷(最多) 0.21%
水分(最多) 83%
灰分(最多) 2%
鈣(最多)0.22%
1100大卡/公斤
93大卡/罐
打開這個罐罐，可以看到這貓咪主食罐的質料是怎樣的，
罐罐很好容易輕鬆就可以拉開來了!
這罐是雞肉的，是橘橘的最愛，它的顏色漂亮，肉色的顏色，看起來很美味的感覺，
打開來沒有第一罐香氣來的濃郁，第一罐的腥味比較重，
這罐拆開來看覺得顏色很美，漂亮的肉色，紋路表面也沒有太多坑疤，
倒在橘橘的食器裡面，可以看到這肉有點軟，不太像第一罐分享的是果凍狀，
這有點像是肉泥狀，質地比較柔軟綿密感，
賣像算是很好的，而且肉的質感很好，很綿密的感覺，用湯匙挖一下感覺像是慕斯一樣，
我家的橘橘最愛吃雞肉口味的，看牠吃得好開心，牠可能比較喜歡這口味吧，
味道可以聞到香香的肉香味，沒有魚腥味，還不錯的質感，
吃的比較多也吃得比較久，這罐的適口性比較高一點，
不知道你家貓有沒有跟我家這隻很像，喜歡吃雞肉口味的貓咪主食罐，
看牠的吃的津津有味，我看了也很開心!
如果你家貓愛吃雞肉，我很推這罐雞肉口味的貓罐罐~
WERUVA唯美味‧貓咪PATE肉泥主食罐 / 變身喵星人 [鮮雞+南瓜](85g)
第一次聽到肉泥罐頭裡面有加南瓜的，這真的很特別，不過這罐很像官網已經銷售完，
應該非常受歡迎才會這樣，真的好特別的，有南瓜口味的貓罐罐!
適口性應該會非常的不同吧~
這名字好有趣，變身貓星人!!超級可愛的!
外包裝的顏色是南瓜色的，可能是因為南瓜口味所以包裝是南瓜色，很好認別!
雞湯、雞肉、鮪魚、南瓜、天然香料、黃原膠、刺槐豆膠、乳酸鈣、磷酸三鈣、馬鈴薯澱粉、葵花油、氯化膽鹼、牛磺酸、硫酸鋅、維生素E補充劑、維生素B1、維生素B3、泛酸鈣、維生素A補充劑、硫酸錳、維生素B2、維生素B6、硫酸亞鐵、硫酸銅、維生素D3補充劑、葉酸、維生素B12補充劑、碘化鉀、MSB複合物（維生素K的來源）。
[營養分析表]
蛋白質(最少) 8.0%
脂肪(最少) 2.0%
纖維(最多) 1.0%
磷(最多) 0.16%
水分(最多) 86.0%
灰分(最多) 2.0%
[營養分析表]
蛋白質(最少) 8.0%
脂肪(最少) 2.0%
纖維(最多) 1.0%
磷(最多) 0.16%
水分(最多) 86.0%
灰分(最多) 2.0%
熱量 58大卡/85g
先介紹吃貓咪肉醬主食罐有什麼好處?
第一適口性比較高，挑嘴貓和年幼貓及老年貓和弱病貓都適合，
第二騙水神氣，料多味美且香氣濃郁，即使加了水還是會讓貓咪很想吃，
第三質地柔軟，適合口炎和牙口不好的或不愛咬肉的貓咪吃，
第四營養均衡，貓咪可以有效的得到一整天所需的營養，
第五熱量標示清楚，按照建議食量餵食，不容易造成毛小孩虛胖，
第六省時省力，如果主人沒時間做鮮食或生食，主食罐可以省去很多準備的時間，
將這罐頭做為主食，依成貓的體重來計算，每一磅重需餵食1OZ的唯美味，
建議一天餵食兩次，並準備乾淨的飲水，
另外主食罐和副食罐有什麼差別呢?
主食罐是營養均衡，符合AAFCO美國飼養控制中心規定可當正餐長期食用，
副食罐是營養較不均衡，長期食用需搭配飼料和主食罐食用，
我也是今天才知道這個小知識的，分享給各位貓星人知道，它們的共通點是動物性蛋白為主，
最大差異就是一個可以每天吃，一個不可以!!
和另外罐頭也添加 了鈣質和磷，可以保護骨頭鞏固牙齒，讓貓咪健健康康~
每一罐貓罐頭的含量不同，熱量也不同，給貓咪食用前先看清楚再買喔!
開這罐橘橘從來沒吃過的南瓜口味的主食罐，給牠吃吃新鮮的，
不知道牠喜不喜歡，我也相當好奇耶，應該吃起來很特別吧!
打開罐頭之後聞到它的味道比單純的雞肉來的更濃郁的味道，
味道人聞起來的話，算是蠻香的，口味偏重，
橘橘很像不是特別喜歡南瓜口味的，適口性沒有說很好，
可能也是牠第一次接觸到這個口味的罐罐，顯得有點排斥，跟吃純雞肉時差很多，
畢竟每隻貓貓喜歡的口味都不相同，不過這個肉泥的材質跟第一罐感覺一樣QQ的，
有點像是果凍的質地，搖起來還會晃，肉質很紮實，用料實在，
不像是水加很多肉很少的罐罐，滿滿的都是肉泥，咖啡色的上面有一點黃色點點，
顏色是咖啡色為主，真的好特別的口味喔!!
貓主子可以試試看，看你家的貓咪喜不喜歡南瓜口味，很適合現在快到的萬聖節~
這罐口味含蝦的口味，還算蠻特別，我第一次給橘橘吃含蝦口味的貓罐，
這罐外表示湖水藍的顏色，我喜歡這個顏色的包裝! 而且名字取的好特別，好像魔法的名字，
包裝這系列的外觀都一樣，只是顏色不同，容量也一樣，
湖水藍的顏色非常的搶眼，很適合夏天的顏色，
不知我家橘橘喜不喜歡吃有蝦口味的貓罐罐!?
[營養分析表]
蛋白質(最少) 8.0%
脂肪(最少) 2.0%
纖維(最多) 1.0%
磷(最多) 0.16%
水分(最多) 85.0%
灰分(最多) 2.0%熱量 62大卡/85g
打開來看這罐貓罐的肉泥顏色偏紅一點，之前都是咖啡色為主，
這罐偏紅色，味道有微微的腥味，不會太濃郁的腥味，味道沒前幾罐重，
它的質地很多是像果凍一樣，晃一下會反彈的的感覺，像果凍的感覺，
這品牌的肉泥感覺都打得很碎，感覺老貓很適合吃，他真的很像肉泥狀，
像是被打好的果汁一樣，肉泥真的很細緻很像慕斯，真的是很實在的貓罐頭，
味道也蠻特別的，顏色比較深一點，試口性還可以，因為我家貓喜歡單純的雞肉，
但喜歡味道比較重的貓咪，應該會很喜歡這罐貓罐罐，尤其喜歡海鮮的貓咪，
這貓罐罐就很適合吃!
WERUVA唯美味‧貓咪PATE肉泥主食罐 / 罐罐不妥協 [鮮雞+牛](85g)
罐罐不妥協，這名字好有趣，這是一罐含牛肉的貓罐，
牛肉的橘橘比較少吃，所以如果牠喜歡吃，就代表這貓罐泥很好吃，
它的外包裝是很漂亮的紫色，這顏色我也很喜歡，
是雞肉加牛肉的搭配，不知道適口性如何? 等等開箱給牠吃!
雞湯、雞肉、牛肉、鮪魚、天然香料、黃原膠、刺槐豆膠、馬鈴薯澱粉、葵花油、氯化膽鹼、牛磺酸、硫酸鋅、維生素E補充劑、維生素B1、維生素B3、泛酸鈣、維生素A補充劑、硫酸錳、維生素B2、維生素B6、硫酸亞鐵、硫酸銅、維生素D3補充劑、葉酸、維生素B12補充劑、碘化鉀、MSB複合物（維生素K的來源）。
[營養分析表]
蛋白質(最少) 8.0%
脂肪(最少) 1.5%
纖維(最多) 1.0%
磷(最多) 0.26%
水分(最多) 86.5%
灰分(最多) 2.5%熱量 51大卡/85g
這罐打開之後，也是咖啡色的，質地有點鬆散，倒過來的時候，肉會散掉一點，
質感比較綿密，肉感覺是很多很，料好實在，
用湯匙打過一下就變成肉泥了，這品牌的肉泥都非常的紮實，很容易就弄成肉泥狀，
不會出現有塊粒狀的質地，這是他的優點之一，讓貓咪比較容易吃得下去~
它的香氣比上一罐淡了一點，味道比較沒有那麼濃郁，聞不出來有蝦的味道，
味道反而像魚的味道，好像這品牌有參雜其他口味的罐頭顏色都會是咖啡色，
這罐貓咪的試口性算是中等，橘橘沒有不喜歡吃，他比較不喜歡南瓜口味，
這罐他還算喜歡吃的，雖然沒有吃得很快，可是他還是有吃，
我家貓比較挑嘴，如果他有吃，你家的貓應該都會喜歡吃，
這罐頭經過嚴格的把關過，讓橘橘吃起來我也很安心!
這個罐罐的名字也很特別，叫做美味樂透雞，名字很有趣，
而且是純雞肉的沒有含其他的肉類，而且是橘橘最愛的雞胸肉，
感覺這罐牠會非常的喜歡吃，這罐的外包裝是漂亮的天空藍色，
非常清爽顏色的包裝，希望我家的貓會喜歡吃這個口味的!
[營養分析表]
蛋白質(最少) 8.0%
脂肪(最少) 2.0%
纖維(最多) 1.0%
磷(最多) 0.12%
水分(最多) 87.0%
灰分(最多) 1.5%熱量 56大卡/85g
這罐是橘橘最愛的雞胸肉口味!
打開罐頭看到肉色是米白色的，肉質感覺比較鬆散一點，
倒在食具上時，可以看到他的肉還是像果凍一樣的質感，只是比顏色深的前幾罐來的鬆軟一點，
這個品牌肉泥罐真的做得很細緻，貓泥攪一繳容易就融化變成泥狀了，
真的和比較便宜的貓罐的質地差很多，質地像是慕斯一樣，
這是純雞肉地所以顏色很淡，呈現就是雞肉的顏色沒有添加顏料等等，
個人覺得看起來蠻不錯的，橘橘最喜歡的就是這個口味，
這罐肉泥的味道聞起來最淡，幾乎沒有濃郁的腥味，
這罐的試口性最佳，橘橘一直猛吃猛吃的，停不下來，
這罐就是他最愛的味道，他吃得好開心，我看了也好開心，
沒想到分享的最後一罐就是他最愛的口味，看他吃的很起勁，我看著很開心~
如果你家貓咪單純只愛吃雞胸肉的，我很推薦這罐，你家的貓咪一定會很愛，
因為我家貓咪很挑嘴，這罐絕對你家貓會喜歡的!
很推這一罐的口味，質地感覺也很紮實沒有放太多水，很紮實的外觀，不錯!
關於品牌和貓罐品牌
Petiia沛緹雅寵物
因著對毛寶貝的寵愛，我們致力於從全球各地寵物展中尋找優質產品✅
希望台灣的朋友有機會與歐美、日本同步享用好的東西
這過程當然不是件容易的事，我們一路堅持，因為我們知道您的寶貝值得🥰
Petiia沛緹雅寵物
因著對毛寶貝的寵愛，我們致力於從全球各地寵物展中尋找優質產品✅
希望台灣的朋友有機會與歐美、日本同步享用好的東西
這過程當然不是件容易的事，我們一路堅持，因為我們知道您的寶貝值得🥰
為了他們的愛貓、愛犬們找尋最好的食物，決定利用他們家族超過35年人用食品的製作經驗，建立愛貓、愛犬的食品品牌—唯美味WERUVA
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