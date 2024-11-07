左營多人聚餐｜左營餐廳推薦2024評分很高的梁社漢，五星級主廚掛保證的平價美味！

左營家庭聚餐可以選擇在地人都在吃的梁社漢，空間大食物又有特色。

家庭聚餐常常在吃大魚大肉的料理嗎？想吃點簡單家常菜就好，但捨不得媽媽或太太、兒子需要為了聚餐活動忙前忙後，還要耗費時間來整理家裡。吃外面的簡餐但有些環境都不是很舒適。思來想去大家聚在一起才是目的。左營聚餐餐廳推薦梁社漢排骨便當店，燈光美氣氛佳，裝潢也簡約大方，拍照起來也很好看。店內用餐可以容納10人以上不是問題，而且菜單很多樣可以依個別口味挑選自己喜愛的餐點，還有單點的主餐、季節限定的湯品、清爽可口的茶類、還有各式各樣好吃的小菜真的很方便，每個人都能吃到自己想吃的，而且費用又很親民完全不傷荷包，可以今天聚、明天聚、後天也能歡喜相聚喔！左營多人聚餐就到梁社漢吧！還不需要先訂位，隨到隨吃超級適合家庭聚餐~

高雄左營美食餐廳推薦有道地台灣味的梁社漢，外國朋友都超愛！

在找高雄左營附近適合團體聚餐的餐廳嗎？看地圖也看不出哪間較適合，上網問google大神左營高鐵附近餐廳推薦、左營餐廳推薦2024、左營平價餐廳等搜尋結果中發現網友推薦梁社漢排骨店。離高鐵站不遠，店內的環境也很大，環境媲美要收服務費的餐廳，在裡面用餐很舒適，沒有油耗味，半開放式的廚房可以看到工作人忙前忙後準備餐點的狀況，會戴手套或使用器具處理食物乾淨又衛生。菜色選擇也很豐富沒有醃製菜來湊數，全都採用在地當季的食材，米飯也是特選台灣米，烹調的特殊手法讓米煮起來超香口感又Q彈。像我個人就超推主廚推薦的滷排骨飯，肉有醃過但不死鹹單吃配飯都別有風味，而且份量大男生也能吃得飽，平民價格就能有五星級享受真的超推。想飛去找韓國的黑白大廚前先來吃吃道地台灣味、兩岸十大名廚的梁社漢主廚精心製作的美食吧！

左營高鐵附近餐廳推薦｜遊客票選百大美食的梁社漢排骨，CP值很高喔！

高雄左營特色餐廳很多遊客都會推薦梁社漢左營店，有的人說喜歡炸排骨，有的人喜愛鮮嫩多汁又很大一支的炸雞腿，而有的人偏好泰式椒麻雞，酸甜口感滋味超下飯，近期有推出套餐系列，比單點還便宜，走過路過千萬不要錯過這麼好吃的特色美食喔！

|高雄左營特色餐廳|左營多人聚餐|推薦梁社漢，環境舒服餐點也好吃~

左營餐廳評分最高之一的梁社漢左營富國店，深受大家喜歡。多人聚餐也不擁擠，店內燈光明亮乾淨整潔，工作人員服務好態度佳，如果不知道要吃什麼可以請他們推薦餐點，便當也很好吃符合台灣人的味蕾。健康美味價格又超值的餐點就在梁社漢，趕快帶朋友或家人來店內享用特色美食吧！





左營多人聚餐｜梁社漢便當｜左營富國店家資訊

梁社漢排骨-左營富國店門市

地址：高雄市左營區富國路141號

營業時間：每日10:30-20:30

電話：07-5507075



