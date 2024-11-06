美食
2024-11-06 08:30:00
全台獨創濃厚系厚醬軟法｜桃園爆紅中西式早午餐「吃這」 炭火吐司、粉漿蛋餅、肉羹麵線通通吃得到！雙 11 期間限定！ A+B+C 區餐點只要NT$99
二訪 桃園超人氣早午餐 Eat here 吃這炭火土司 平鎮總店（ 吃這炭火土司早午餐 ），是一間中西式早午餐通通吃得到的早午餐店，特別是週末假日，全家人一起共渡早午餐時光，不必擔心誰想吃西式、或是誰想吃中式！？「吃這」可以滿足中式及西式兩種早餐類型，不管是麵線尬雞排、粉漿蛋餅、炭火吐司還是軟法，在這裡通通都能吃到～！！！滿足全家人早餐需求，而且超多口味選項可以挑選嘗試，就算每天吃也不會膩～！！！
營業時間從早上的六點開始（假日六點半），一直到下午一點，在當地已是街坊鄰居都能輕鬆自在的早午餐店，不管是學生或是上班族可以在出門前，快速方便買到第一餐。
目前在中壢成章店全新開幕，為中壢人開啟活力早午餐新選擇。
還有 雙 11 優惠！A+B+C 區餐點只要NT$99，豐富澎湃的早午餐，趁現在～！！！
〔 A+B+C 區餐點只要NT$99 〕
活動時間：11/11～11/29，連三週平日限定
活動內容： A+B+C 區任選一餐點只要$99
(詳情請見吃這臉書粉絲專頁)
A 區
酥炸豬里肌堡、燒肉厚蛋吐司、香蒜奶酥麵包、肉羹麵線
B 區
金萱青茶（無糖）、紅茶、柳橙汁、厚奶茶
C 區
爆漿奶油餐包*1 顆、小小兵薯餅*1 片
文章目錄
桃園超人氣早午餐｜Eat here 吃這炭火土司 平鎮總店 地理位置 交通資訊
吃這炭火土司早午餐 座落於桃園平鎮區的社區大樓一樓店面，不論是搭乘大眾運輸交通工具或是自行開車過來，都蠻方便的～！！！
搭乘公車可以坐到「南京路口站」或是「福德寺站」下車，步行約2分鐘即可抵達。開車的話，門口南京路上有路邊停車格設置。
搭乘公車可以坐到「南京路口站」或是「福德寺站」下車，步行約2分鐘即可抵達。開車的話，門口南京路上有路邊停車格設置。
桃園人早午餐口袋名單｜Eat here 吃這炭火土司 平鎮總店 環境介紹
美式復古風格的早午餐廳，特別設置電視，清晨一邊享受活力來源，同時關心最新 時事新聞、氣象動態。
提供內用、外帶與外送服務，內用 採掃描 QR Code 線上自助點餐方式點餐，餐具、醬料也採自取式，用餐完畢提供餐具回收台，需自行分類廚餘以及垃圾。
提供內用、外帶與外送服務，內用 採掃描 QR Code 線上自助點餐方式點餐，餐具、醬料也採自取式，用餐完畢提供餐具回收台，需自行分類廚餘以及垃圾。
中壢早午餐｜Eat here 吃這炭火土司 平鎮總店 人氣菜單
不論清晨或是早午餐時刻，都能吃到美味肉羹麵線和酥脆炸雞，吃這炭火土司早午餐 為桃園相當有特色的早午餐店，無論中式或西式的多元化品項，每道餐點均為主廚現點現做。
時常推出全新限定新品，滿足饕客不同味蕾感受，爆棚的口碑絕對是桃園人心中的必吃口袋名單之一。
時常推出全新限定新品，滿足饕客不同味蕾感受，爆棚的口碑絕對是桃園人心中的必吃口袋名單之一。
肉羹麵線
誰說早餐想吃肉羹麵線，一定要到傳統市場（路邊攤）才能吃到～！？在 吃這炭火土司早午餐 美式早午餐廳，也能吃到傳統美食。
費時耗工的手工麵線，吃起來彈性有咬勁、不糊，搭配麵線三寶：黑醋、香菜、蒜，麵線湯頭超鮮甜，（不吃香菜的朋友，可以自由選擇不放），大塊又飽滿的肉羹，整體充滿層次口感。
費時耗工的手工麵線，吃起來彈性有咬勁、不糊，搭配麵線三寶：黑醋、香菜、蒜，麵線湯頭超鮮甜，（不吃香菜的朋友，可以自由選擇不放），大塊又飽滿的肉羹，整體充滿層次口感。
香蒜奶酥軟法麵包
吃這炭火吐司最經典的品項，來店必點。
以獨家黃金比例調配的香蒜奶酥，擁有絕佳的獨特鹹甜風味，保留香蒜麵包的濃郁蒜香，搭配奶酥的微甜奶香，外酥內軟的軟法麵包，香甜而不膩口～！！！
以獨家黃金比例調配的香蒜奶酥，擁有絕佳的獨特鹹甜風味，保留香蒜麵包的濃郁蒜香，搭配奶酥的微甜奶香，外酥內軟的軟法麵包，香甜而不膩口～！！！
炭火燒肉厚蛋土司
獨家醃料醃製的上等里肌燒肉＆現煎玉子燒嫩蛋，玉子燒嫩蛋軟嫩卻厚實，有口感，搭配現烤炭火吐司帶著淡淡的碳香，簡單樸實，卻特別好吃。
爆漿奶油餐包、小小兵薯餅
超人氣的小小兵薯餅，大人、小孩都喜歡；還有香烤外酥內軟的爆漿奶油餐包，濃郁的奶油香氣。
紅茶、金萱、厚奶茶
想不到～在早午餐廳也能喝茶香濃醇的金萱茶。
使用雨林認證紅茶葉為基底，搭配進口紐西蘭純奶粉製成的厚奶茶，帶著濃厚茶香與香醇乳香，不論製成冷、熱飲，很好喝。
使用雨林認證紅茶葉為基底，搭配進口紐西蘭純奶粉製成的厚奶茶，帶著濃厚茶香與香醇乳香，不論製成冷、熱飲，很好喝。
〔 店家資訊 〕
Eat here 吃這炭火土司 平鎮總店
地址：桃園市平鎮區南京路 78 號
電話：03 4392225
營業時間：
週一至週五 06:00–13:00
週六至週日 06:30–13:00
（公休另外公告）
Eat here 吃這炭火土司 內壢成章店
週六至週日 06:30–13:00
（公休另外公告）
Eat here 吃這炭火土司 內壢成章店
地址：桃園市中壢區成章二街 592 號
電話：03 4552988
電話：03 4552988
營業時間：週一至週日 06:00–13:00
［ 粉絲團 ］
［ IG ］@eathere11
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。