A是一切的開始，也代表最好的品質，Hotel A (聖禾大飯店)，一棟隱身於台南小西門圓環旁的飯店，客房以現代簡約的設計傳達對旅人溫暖關懷，雅緻寬敞、明亮舒適，又能鬧中取靜，是喜愛安靜與乾淨住宿的首選，方便的地下室停車場，更是開車族的最愛。Hotel A 周圍有許多知名景點步行可達，最適合做為台南中西區城市散策、慢遊的中心點。



24小時接待櫃檯親切迎賓，提供免費行李寄存，並提供當地旅遊諮詢服務。小西門圓環周圍知名商店和餐館林立，台南市美術館二館、司法博物館、蝸牛巷、台南林百貨、海安街道美術館、神農街與藍晒圖文創園區等知名景點都能步行到達。



「夜市接駁服務」加價購，每週一到五提供大東 (東) 夜市、小北新成功夜市、武聖夜市、花園夜市的貼心接駁服務 (每日地點不同)，每人NT$250，享受住宿延退一小時優惠。



HOTEL A 客房以現代簡約的設計傳達對旅人溫暖關懷，淺咖啡色的牆板，簡單俐落的線條垂直交錯，展現沉穩力量，讓人感到安定，邊牆的水滴造型鏡巧妙的緩和房間剛硬的氛圍，讓人感到舒適與愉悅。



雅緻家庭房，大面落地窗，採光佳，二張人體工學標準雙人床，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。



房間配置大型液晶電視 (中華電信 MOD 節目頻道)、吹風機、熱水壺、冰箱，並提供迎賓飲用瓶水、迎賓零食 (但無茶包、咖啡包)，有免費 WiFi 依房號輸入密碼後連接使用。



乾溼分離衛浴，配合政府政策，淋浴室提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀與托鞋)，若有需要仍可於櫃檯領取。



13樓健身房，提供跑步機與飛輪等設備，每日開放時間 6:00~22:00。



一樓燴禾餐廳全自助式早餐，菜色以健康、自然和營養均衡，且不過度烹調的清爽飲食為訴求，麵包、饅頭、清粥小菜、麵食任君選擇，還有現烤的 PIZZA。



早餐飲品以鋁箔包為主，也有全自動咖啡機提供各式咖啡品項。



Hotel A (聖禾大飯店)

地址：台南市中西區西門路二段23號

電話：06 220 0988

停車：地下室停車場，採車牌辨識，無出入次數限制。

官網：https://www.hotela.com.tw/



公共交通：

1. 搭高鐵：高鐵至台南站→前往「2號出口」高鐵快捷公車站 →搭乘 [H31] 高鐵接駁車→車程約50分鐘→於「小西門(大億麗緻)站」下車→沿西門路步行約5分鐘→Hotel A聖禾大飯店。

2. 搭台鐵：

2-1.「台南車站」→繞圓環步行至「台南火車站(北站)」→搭乘公車[2]、[5]、[11]、[18]→車程約12~15分鐘→至「西門友愛街口站」下車→沿西門路步行約5分鐘→Hotel A聖禾大飯店。

2-2.「台南車站」→繞圓環步行至「台南火車站(南站)」→搭乘公車 [藍幹線]→車程約12~15分鐘→小西門(大億麗緻)站下車→沿西門路步行約5分鐘→Hotel A聖禾大飯店。

2-3.「台南車站」→繞圓環步行至「台南火車站(南站)」→搭乘公車 [紅幹線]→車程約12~15分鐘→至「西門友愛街口站」→沿西門路步行約5分鐘→Hotel A聖禾大飯店。

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