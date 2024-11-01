2024.09.16

虎町定食

0961-225665

營業時間 12:00 ~ 14:00 / 17:30 ~ 21:00

台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號2樓

虎町定食FB

曾經在東別租房子近10年，這邊的小吃我基本上都吃過，中秋節很多店家沒營業直接選了虎町定食

虎町定食在10年前我也有吃過，還真的是好久沒來吃了呢!這次來店用餐感覺跟之前感覺不太一樣

虎町定食寵物能進去嗎?寵物可以一起進去用餐，可落地，只要不要吵到其他客人即可

虎町定食就在東海別墅的一條巷弄裡，帶點神秘又有些日式風格的店面

一樓是外帶點餐區，二樓有內用座位區

店外有好多綠色植栽還有一個大紅色的虎頭logo，應該是不會太難找

開車過來的話，可以停在附近付費停車場(東海停車場無特約)，這邊騎機車比較方便

然後這條巷弄平常會有很多機車會來來往往，走路還是要小心一點喔!

點餐櫃台

櫃台前展示了漂亮的花束，有永生花、乾燥花，而且都好迷你可愛!

這些花束都是有在販售的，有喜歡的也可以直接跟店家購買

虎町定食用餐座位

用餐空間不大，大約可以容納7~8組的客人，座位還算寬敞不會覺得太擁擠

裝潢走的是極簡風，看起來簡約、簡單又帶點神秘感的灰色調為主

用餐的時候發現，來這邊用餐的好像多以男客為多，直到餐點送上桌，我瞬間明白了……

虎町定食菜單

有烤的、炸的及丼飯，定食均附飯、湯、小菜、糖心蛋、馬鈴薯魚卵沙拉、紅茶，也可以單點主餐

價位約在 $198元~ $298元間，還有雙人套餐(限2人)，有3主餐均附飯x2、湯x2、3盛小菜、紅茶x2

可加 $49元換購飲料+甜點，飲料有可樂、雪碧、柳橙汁(3選1)，甜點是麻淇冰

餐點均現點現做，因人手不足，請耐心等候，請勿催單

低消，每人一份定食或單點滿 $188元，身高100cm~130cm低消 $100元

烤雞腿定食 $228元

烤雞腿的皮吃起來微酥脆，肉質吃起來略紮實感，可以沾取胡椒鹽或滴幾滴檸檬汁來提味

烤雞腿跟想的不太一樣，雞腿先炸熟之後再烤過，如果可以全以烤的為主的話，我會更喜歡，呵

唐揚雞定食 $238元

大約有7~8塊的炸雞而且不算小塊，肉質吃起來有比烤雞腿多汁一些

炸雞炸的外皮吃起來有酥脆感，感覺到他們家的炸物似乎都不會太有油膩感

肉吃起來感覺是有調味過的，我比較偏清淡口味，我覺得單吃就挺好吃的也夠味

如果覺得不夠味也可以沾取附的黃芥末醬，覺得唐揚雞肉跟黃芥末醬還挺搭的

泡菜跟海帶，泡菜吃起來有辣度有點脆，好開胃喔!海帶是我最愛吃的小菜

糖心蛋，蛋黃吃起來的口感濕潤，有醬汁還有淡淡的蛋香氣

馬鈴薯魚卵沙拉，裡面有魚卵、馬鈴薯泥、生菜、玉米粒，吃肉的同時也要補菜菜

味噌湯，有豆腐、柴魚片好像還有洋蔥很有料，沒有湯匙無法撈起拍照，這湯口味對我來說略鹹了些

紅茶，甜度蠻適中的，有點古早味又不太古早味的口味還不錯喝

中秋節前一晚，去了台中東海別墅覓食，太多店家沒營業，直接選了虎町定食

這次點了烤雞腿定食、唐揚雞定食，均附飯、湯、小菜、糖心蛋、馬鈴薯魚卵沙拉、紅茶

烤雞腿定食，雞腿先炸過再烤過跟想的不太一樣，外皮吃起來微酥脆，肉質吃起來略帶紮實感

唐揚雞定食，炸雞外皮炸的比較酥脆，雞肉吃起來比烤雞腿多汁，炸物吃起來較少油膩感

隱藏在巷弄裡的日式定食餐廳，用餐環境簡單乾淨舒適，餐點採現點現做，需要等待一點時間

在東海學區這口味、份量跟價格給過，店內還有賣可愛的永生花、乾燥花束，喜歡的都可以參考看看!

虎町定食同時也是寵物友善餐廳，寵物可以一起進去用餐，可落地，只要不要吵到其他客人即可