2024毛孩萬聖節活動推薦！

今年【蟬說：夕陽漫漫】有許多特殊好玩的萬聖活動〜快來一起在這裡過萬聖節吧！

百犬夜行萬聖節限定活動就位於夕陽漫漫(高美濕地遊客中心)，是全台唯一濕地生態露營

活動包括下午茶時光、手作鮮食DIY、幽靈探險活動，還有專屬禮包和萬聖節探險活動

請注意！ 前方可愛鬼出現了，狗狗萬聖節裝扮太好笑了

將毛孩裝扮成不同的halloween角色，成為當日活動的注目焦點

飼主還可以與毛孩一起探險，不僅增進了狗狗和主人的互動，更享受專屬於彼此的歡樂時光

活動場次：

11/9、11/10(還有共2場）

活動時間：

13:00-17:00（13:00-13:30入場報到）

活動地點：

夕陽漫漫（高美濕地遊客中心）

開賣時間：

2024/10/11 中午12:00 開放線上＆人工預訂

台中獨家毛孩萬聖節露營派對 百犬夜行－HalloWOOF - 蟬說(請點我)

1日遊純活動方案

雙人票：1600元（含手作鮮食DIY、雙人下午茶及活動用品等）。

毛孩票：600元（含專屬禮包、寵物下午茶、寵物清潔費）。

加人費用：90-130公分孩童或成人可免費參加（不含下午茶餐點及活動用品）。

若超過一名孩童或成人者，請直接加購一日遊的雙人套票。

官網預訂輸入『ssa7fb』享95折，活動預訂連結：https://chanshuo.life/wqOq2

小編搶先帶大家開箱：蟬說夕陽漫漫 slowlysunset，let's go〜

怎麼去台中蟬說：夕陽漫漫？

從國道三號下沙鹿交流道，經台10線往清水方向行駛，抵達進入高美溼地的路口

，順著美堤街(堤防邊)直走到底後右轉，會先看到夕陽漫漫招牌

，繼續直走會看到B區停車場標示，建議慢行才不容易錯過！

搶到名額之後，再來就是『百犬活動報到』

直接往遊客中心走進去就可以囉

印入眼簾的就是這家『微醺小夕陽TipsySunset』

據說是一家創意日式刨冰店、調酒、冷/熱飲等等

擁有沙灘式的餐飲酒館，讓您在高美濕地也能感受沙灘度假的氛圍

【萬聖節專屬禮包】

每隻參加的毛孩都將獲得一份專屬小禮包，內含來自3個知名的寵物品牌《Abao 阿寶寵物》

《RAWZ 納茲》《汪事如意》，特別準備驚喜小禮物

這也太可愛了吧XD都是萬聖節主題耶

尤其是汪事如意的寵物鮮食可是毛爸媽五顆星第一首選！​

NICO收到禮物包超開心的啦！

在等待活動時間前可以先在園區這裡拍美照唷〜

【蟬說夕陽漫漫豪華露營】

高美濕地第一排美景的豪華露營區，是全台第一個濕地露營場，致力於讓大家看到

高美濕地各色的美及溼地生態的豐富性，提供一泊二食及免搭帳的住宿服務

全園區共有27帳的帳篷，豪華露營帳-一大床，每帳可容納4人房，內設有空調

、插座等，一卡皮箱入住，輕鬆享受豪華露營

喜歡這種懶人豪華露營區，環境超舒適又乾淨，有機會一定要來住一晚看看！

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※ 為當日活動拍攝提供取景，並非寵物開放營區，開放營位為海螺區、紫雲列車 ※

【下午茶好食光】

專為飼主和毛孩準備的萬聖節限定下午茶，家長有專屬的下午茶餐點之外，特別準備與

《汪事如意》＆《特百滋》合作特製的寵物手撕萬聖節麵包、寵物奶酒

這些美食讓人聯想到一場豐盛而精緻的下午茶體驗

還有小編最愛的水滴蛋捲，不僅擁有獨特形狀，還保留原味蛋香，帶來純粹的美味

再搭配蘋果紅茶，喝一口滿滿的蘋果香清爽又解膩喔！

【認識蟬說夕陽漫漫遊戲比賽】

【南瓜盅手作鮮食課程】

接下來，專業的講師會為飼主展示如何製作健康的寵物鮮食

邀請到全台最大的寵物健康媒體《預約怪獸》的專業講師教您如何為寵物準備健康

、美味的手作鮮食，並提供實用的營養知識，讓毛孩的飲食更加均衡

用金屬湯匙將南瓜肉挖出，並除去籽，南瓜肉略切小塊備用

挖〜挖〜挖！爸爸很厲害，小心保留約1/2吋厚的南瓜殼沒有弄破哈哈

老師講解的同時，開另一組工作人員在一旁燉煮南瓜+雞肉+花椰菜

打開鍋蓋整個蔬菜香味衝上來〜

NICO表示：看起來還蠻好吃的

這道料理利用南瓜和蔬菜自身的水分來燉煮，讓食材的原味充分融合

，雞肉的嫩滑和南瓜的甜美完美結合，營養滿分且味道濃郁

NICO一吃就上癮，美味秒殺！

【幽靈探險旅程】

帶著您的毛孩一起在廣大的營區＆高美濕地中找找看萬聖節任務收集幽靈徽章，不僅是個

放電散步的好時光，同時也能跟家人、毛孩一起享受探險的樂趣！

探險完畢還會獲得一份「神秘小禮物」唷

充滿萬聖氛圍超有料的驚喜等你來挑戰，只要在園區內尋找五項萬聖節物品拍照

，出示給服務人員確認即可領取精美好禮：《汪事如意》寵物手撕麵包乙個

【大合照在夕陽下結束美好的一天】

雖然聽說有鋒面來，只有一層陰天的雲，沒有強烈的太陽，反而舒適不少，舒服的氣溫

讓你與毛孩一起度過的每一天，都是此生最美好的回憶〜

大家一起來玩一起度過可愛的一天，這邊很療癒人心的

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各館官網及粉專連結：https://www.chanshuo.tw/building/

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