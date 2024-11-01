2024-11-01

再過幾天就是雙11啦！這個日子在跨境購物(淘寶、拼多多)上大肆採購的好時間，超多的購物優惠以及下殺，都會在這個年終之際祭出，因此今天這篇文章，除了要替大家分享我們新購入的家具外，更會教大家如何使用台灣集運商(黑白馬集運)，把這些好康全部運來台灣，現在就讓我們立馬帶大家來開箱，我們最近購入的掏寶好物吧!

⏏文章摘要

為什麼選擇黑白馬集運？雙11購物最佳搭檔

這次雙11我們真的忍不住大採購，從大家具到小家具，全都一次買齊。但問題來了，這麼多東西，特別是大件商品，要怎麼樣安全、快速又不花大錢地運回台灣呢？這時候，一個可靠的集運服務就變得非常重要了。而今天女王要介紹的這家黑白馬集運，就是女王最常用的集運店家，它們除了擁有快速的完善的客服外，好用的APP更是購物：

1. APP運費快速試算

大家在購物時最怕的就是運費超出預算，黑白馬的強大的APP加入了快速試算，只要輸入包裹的重量和(長x寬x高)尺寸，立馬上就能帶出完整運費，在購物時就能輕鬆控預算的利器，第一次使用黑白馬APP的人可以照著下圖的步驟，就可以輕鬆查出運費囉~

2. 連動淘寶APP，預報包裹功能省時又省力

當大家購物完成時，要是每一筆訂單都要分開處理、報關，真的是超麻煩又耗時。但黑白馬的APP竟能直接連動淘寶和其他跨境購物平台，讓你在購物完成後，就可以直接在APP上預報包裹，並完成訂單集運、報關、配送一次搞定，完全不用擔心購物完又要經歷麻煩的報關流程，真的是省時又省力的購物好幫手阿!

黑白馬的預報包裹 支援淘寶、拼多多以及1688與手動預報包裹，有買過跨境商品的人一定知道，繁複的報關以及不透明的運費資訊，一直是讓人無法輕鬆使用跨國運送商品的痛點，但黑白馬的預報包裹除了能連動商品訂單還簡化了預報包裹的報關流程，清晰的報關流程以及商品資訊運費，以及運送流程的紀錄，而且店家還支援會員積分機制，只能說運送越多賺越多阿!

3. 台灣真人客服，即時回應你的疑問

當然購買商品或運送時，難免會遇到一些狀況。比如，運費計算不對或報關時遇到問題。但黑白馬的LINE台灣真人客服除了回復超快速，遇到任何問題時專業親切的服務更是讓人能買得更安心，就算運送中遇到任何問題也不怕找不到人處理，真人協助的服務真的會讓購物的安心非常多。

淘寶家具開箱

介紹完 黑白馬集運集運 的完善服務下，當然就要來實際開箱，我們在淘寶買了哪些好東西，並且如何利用黑白馬集運，把它們順利運回台灣的流程啦!

藝術掛畫

首先女王要先來開箱最近購買的藝術掛畫。這款掛畫雖然面積大，但重量輕，運費試算後運費約800元，而這一幅掛畫價格也是800元，再透過黑白馬的預報包裹功能讓整個運送過程無比順利，掛畫安全到達沒有任何折損而且質感超好。

訂購價格：(商品)$800+(運費)$800=$1600 台幣

月亮沙發(弧形沙發)

話說女王家的家具基本上都是在淘寶上買的，這款月亮沙發也是女王之前在雙11時購入，透過搶券價格只要$8000 台幣，真的超級便宜! 在這女王也要再提醒大家購入大型家具的時候，建議請店家幫你加強包裝或打木架，但如果店家沒有提供這種服務黑白馬集運也提供商品加強保護(需另外收費)，只能說黑白馬集運絕對是運送大家具的好幫手喔~

訂購價格：(商品)$8000+(運費)$4600=$12600 台幣

床組床架

話說女王買的最滿意的大家具就是這個床架組，超質感的床架運送到台灣時是兩件包裝，雖然需要花一點時間用工具鑽洞組裝，但這個價格加上優質質感的外觀，都讓我非常滿意，只能說買到賺到阿~

訂購價格：(商品)$4000+(運費)$4000=$8000 台幣

高腳椅

說女王一直想買一對高腳椅來搭配廚房吧檯，這次也購入了高腳椅，一樣需要花一點時間用工具組裝，但這高CP值非常適合家中有吧檯，或是開店的人購買喔~

訂購價格：(商品)$700+(運費)$300=$1000 台幣/張

雙11購物+黑白馬集運，讓你買得安心、用得放心

介紹到這女王只有了黑白馬集運的幫助，讓女王能輕鬆的安心享受購物的樂趣。不管是運費試算、預報包裹，還是即時客服，黑白馬都輕鬆的讓女王順利購物。再過幾個月如果你也準備在雙11購買一些大家具或小家具，黑白馬集運絕對是你不可或缺的好幫手。大家趁著這波雙11快點去下單購物，再用黑白馬集運把這些好物帶回家吧！

黑白馬集運資訊

官網：黑白馬集運

黑白馬官方LINE：

全球客服熱線：0965-101-297

服務時間周一至周五：09:00-18:00

地址：新竹縣竹北市新溪街161-5號