南投戶外景點，位於臺大實驗林的鳳凰教育園區內，在不同的季節可欣賞茶花、櫻花、螢火蟲。一泊二食住宿品質非常棒，餐點真的好吃不打槍！小木屋還有檜木桶可泡澡，很適合全家大小一起來渡假

撰文。拍攝／呂萱萱

忙碌的現代人～想遠離喧囂來趟深度森林之旅嗎？這篇開箱的【鳳凰‧森之鳴】坐擁森林圍繞好療癒，想要置身於童話的氛圍，來這裡就對了！

進入園區後，只要跟售票處人員告知是住宿的旅客，核對後就可以直接進入了

入住前記得先到生態區的接待櫃檯做登記，然後再開下來到停車場停車就好

這是接待大廳的空間

現場還有書籍可以閱讀

櫃檯有販售一些零食餅乾，如果怕半夜肚子餓，可以先購買起來

Check in後，店員會給你入住的鑰匙，早晚餐劵

從景觀台瞭望的景色相當優美

人潮最多的時候，就是是二月櫻花、五月螢火蟲，如果不想人擠人，也可以跟我一樣，選擇這個時間來渡假

來入住的朋友，別忘到園區走走逛逛， 園區栽種多種茶樹與茶花，還有長達三公里的森林浴步道，讓人身心好放鬆

有木屋跟套房二種選擇，我們這次入住的是獨立小木屋

木屋區就在玻璃屋餐廳的下方，每個小木屋都是獨棟的，且都有自己小庭院，充滿綠意活氧的外圍環境，感覺就像入住在森林裡

環境很清幽， 門外有桌椅跟躺椅，待在這迎著清涼的微風，就算什麼都不做，發呆放空也很舒服

小木屋是一房一廳式，一入門就可以聞到木頭香，斜屋頂看起來很療癒，沉穩的木質地板及桌椅，待在這心情都會不自覺平靜了起來

我個人滿喜歡這個榻榻米區，泡杯茶、準備筆電追劇，沒有人打擾，真的很清幽

屋內有許多可以放鬆的地方，桌椅、慵懶的沙發，還有一個獨立的後陽台

臥室的空間也很大，一點也不壓迫，整體佈置與擺設，有一種溫馨懷舊的「美式鄉村」風格

這間小木屋有二個衛浴間，廁所、淋浴間都是乾濕分離

房內外的這間浴室，有檜木桶可泡澡

小木屋裡有冰箱，茶水間、電水瓶，還有逆滲透飲用水

早餐、晚餐的用餐地點就在這個玻璃屋，溫暖的燈光、木質桌椅，整體氛圍就像網美咖啡廳

用餐環境很舒適

早晚餐皆為Buffet自助吃到飽， 季節蔬菜、主食應有盡有

甜點、湯品、飲料、也都很齊全

我個人喜歡炒絲瓜，青脆又鮮甜，單吃也不會覺得鹹

早餐的部份也是中西式吃到飽

土司、麵包、果醬、咖啡、果汁、豆漿、清粥、醬菜…等，都是自助式無限享用

熱食的部份很精緻，炒時蔬、菇類…等，真的很豐盛，烘蛋真的很好吃，對我這種載牙套的人來說非常友善XD

原文連結

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