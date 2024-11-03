大溪迎富送窮廟是一座位於台灣桃園市大溪區的廟宇，

主神是五穀大帝（又稱五穀王），

被認為是主管農業、豐收與財富的神靈。

一直都首到台灣大家的喜愛，

每天都有人上前供奉香火，

因為是豐收神明，自然就能求貴人、求財、轉運，

防小人，這是現代人都缺乏的擔心【錢】

根本就是打工人最需要的東西！

所以現在也自然的成為當代年輕人會去拜拜的原因，

而且還能求小孩、求姻緣，

單身者必備啊。還有修補感情/婚姻狀況。

如果你不知道大溪迎富送窮廟

正港好野人都拜【大溪迎富送窮廟】去一趟讓你擺脫窮字！

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最近很多人會去拜拜的原因，

看完和理解完了相信你也會和久久小編我一樣，

馬上就去求了，而且聽說還很靈哦。

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一些基本的迎富送窮廟參拜步驟

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邊看指南邊走過去，不怕自己迷路了！

路走的順，你的錢財才會順！