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【大溪迎富送窮廟】求貴人、防小人，求財、轉運求驕傲走，

格莉湯 人氣：22
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窩客好文

格莉湯

發表篇數：2篇

文章類別：娛樂-綜藝娛樂

桃園大溪迎富送窮廟》台灣唯一元寶金殿！六色聖杯如何求發財金?參拜順序一次通通告訴你(過年景點) - Yuki's Life

大溪迎富送窮廟是一座位於台灣桃園市大溪區的廟宇，

主神是五穀大帝（又稱五穀王），

被認為是主管農業、豐收與財富的神靈。

一直都首到台灣大家的喜愛，

每天都有人上前供奉香火，

因為是豐收神明，自然就能貴人、求財、轉運，

防小人，這是現代人都缺乏的擔心【錢】

根本就是打工人最需要的東西！

所以現在也自然的成為當代年輕人會去拜拜的原因，

而且還能求小孩、求姻緣，

單身者必備啊。還有修補感情/婚姻狀況。

如果你不知道大溪迎富送窮廟

正港好野人都拜【大溪迎富送窮廟】去一趟讓你擺脫窮字！

大溪迎富送窮廟》財神發了新廟大5倍- 生活- 自由時報電子報

馬上點擊以上的傳送門去了解了解，

最近很多人會去拜拜的原因，

看完和理解完了相信你也會和久久小編我一樣，

馬上就去求了，而且聽說還很靈哦。

不會拜不用擔心，裡面會提供你

一些基本的迎富送窮廟參拜步驟

教你正確的迎富送窮廟參拜順序

這樣你才能拜的順利，求的事情盡快達成。

不用擔心很亂看不懂，裡面會提供你迎富送窮廟的圖片

一個一個步驟告訴你加上圖片，

如果這你也看不懂，久久小編我就真的不會幫你了，

提供了這麼多圖片步驟，就連3歲小孩都能馬上看懂。

大溪迎富送窮廟相關報導- 鏡週刊Mirror Media

如果你不知道大溪迎富送窮廟怎麼去

以上的鏈接也會提供你教學，教你一步一步到達，

自然也會有圖片哦！

邊看指南邊走過去，不怕自己迷路了！

 

路走的順，你的錢財才會順！

探訪大溪迎富送窮廟：4個你不可錯過的重要資訊- 招財張國華｜讓你跟財神保持密切聯繫

 

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大溪迎富送窮廟 迎富送窮廟參拜步驟 迎富送窮廟參拜順序 迎富送窮廟的圖片 more
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