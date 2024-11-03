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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

艾斯 人氣：28
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窩客好文

艾斯

發表篇數：353篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

雞老闆 桶仔雞 (長春店)
phone02-2717-5777
place台北市松山區長春路454號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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之前在萬隆吃了一家超好吃烤雞店還寫了一篇「雞老闆 桶仔雞 萬隆店」的文，
朋友看到之後說也想試試靠近市中心算是 南京復興美食 的「雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店)」，
所以這次又揪了一群人一起來吃皮脆肉嫩多汁的烤雞，
沒想到這家還有免費的ktv可以唱喔，
真的非常適合慶生或聚餐非常有氛圍；
長春店也跟萬隆店一樣有許多優惠，
像是不管有沒有生日消費到一定金額就送桶仔雞一隻，
或是學生憑學生證竟然還有特價，
另外梅酒清酒還可以399喝到飽，
這家跟其他分店不同的是他們中午就開始營業，
所以白天想吃烤雞或拜拜準備的牲禮都可以來買喔！

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

 

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店) 店家環境

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 他們地點就位於長春路和慶城街口，
捷運七號出口出來大概走路3-5分鐘就會到喔~

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 要離開的時候沒想到戶外區座位那麼搶手幾乎坐滿

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 他們的座位分布在四個不同區塊，
像是第一個在戶外的這區～

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 第二個座位區是在旁邊的店面

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 第三個區塊就是再過去一點看到燈籠走進來就可以看到

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 第四區就是戶外區旁邊門進來，
這間應該算是主要的內用區～

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▲ 沒想到在這裡還可以邊吃烤雞邊唱歌，
想唱甚麼歌可以跟服務人員說喔～

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ 烤製的過程大家都可以直接看到喔~

 

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店) 菜單價格

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

▲ MENU(拍攝於2024/10/26僅供參考，一切以店內現場為主喔！)
也可以看粉絲團上的喔～
雞老闆 桶仔雞 粉絲團由此去

 

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店) 優惠專區

壽星活動

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！
▲ 當月壽星消費滿1800元(不含酒水)就送桶仔雞1隻喔！
趕快揪大家來慶生吧~

 

沒壽星也有活動

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！
▲ 沒想到消費達2500元(含餐點酒水)也有送桶仔雞1隻，
這真的很適合聚會一起耶～

 

學生吃雞只要399元

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！
▲ 學生吃雞只要399元
(需消費滿600元/不限人數時間/含酒水/限內用)

 

清酒梅酒無限暢飲

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▲ 清酒梅酒無限暢飲：一人一小時399元，二小時699元，
後面每多加一小時300元(需同桌客人一併參加)

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

 

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店) 餐點推薦

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

桶仔雞(約兩斤半) NT.788

他們家的桶仔雞都是當天現烤的，
所以最好先預訂喔！
桶仔雞都是有用老闆獨家配方去醃製然後放在桶裡烤，
而且烤的時候也是要注意它的火侯不然很容易烤焦的；
現烤的烤雞就是好吃，
皮酥脆而肉嫩還保有許多湯汁，
我覺得他們連雞胸烤出來都不會柴柴的，
直接吃也很好吃喔！
當然也可以將雞肉沾他們特調胡椒粉吃起來別有一番風味喔～

 

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

鹽烤吳郭魚 NT.688

沒想到在這裡也可以看到這種鹽烤吳郭魚，
他們的吳郭魚完全沒有土味喔，
肉質細緻而且肥嫩，
但魚皮是不建議吃因為可能會太鹹，
喜歡吃烤魚的朋友絕對要點這道喔～

 

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▲ 我就非常喜歡這個明太子雞肉串，
他們明太子給的份量非常多非常厚，
喜歡明太子的朋友絕對可以必點這系列～

10種肉串拼盤 NT.1150 和其他肉類烤串

如果人多而且不知道點甚麼的時候點這盤就是最划算的，
不管是雞肉、牛肉、羊肉、豬肉都有，
而且還有各種口味像是蔥鹽、明太子、鹽烤的都有，
他們的串尾端都有標註顏色就可以知道這串是甚麼不會吃錯，
像是黑色是豬肉、藍色是羊肉、紅色的是牛肉、沒有記號的就是雞肉，
店家真的是太貼心了這種綜合拼盤客人就不用動腦去選擇了，
吃完就可以針對喜歡吃的口味再去單點，
這樣真的很適合聚餐一起吃喔～

 

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

人參雞湯鍋 NT.650

其實我個人不是很喜歡人參的味道，
但是這個湯我覺得非常的推，
可以喝到不會過重的人參香味還可以喝到紅棗的甜和枸杞的味道，
但可能因為蔬菜加的多幾乎都是蔬菜的甜不會有太多中藥的味道，
而裡面的雞肉也是很嫩很好吃，
這個湯真的非常適合吃完那麼多肉後解膩，
喝完肚子也暖暖的～

 

【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！ 【 南京復興美食 】沒想到在台北市中心也可以吃到皮脆肉嫩多汁的烤雞，還可以邊吃烤雞邊唱KTV非常適合聚會慶生喔！

雞油拌飯 NT.39 & 手工麻油麵線 NT.39

之前在萬隆店吃到他們的飯和麵線舊印象非常深刻，
所以來這家也要讓大家都吃到他們的好滋味，
他們家的雞油拌飯真的非常香，
光一上桌就會飄出淡淡的雞油香，
所以這碗大概沒有幾口一下子就扒光了，
這次來的朋友也是非常愛這個雞油拌飯，
後來也多點了一碗來嗑真的太好吃了，
他們家的手工麻油麵線也是不錯，
麻油不會濃到沒辦法入口，
算是淡淡的清甜在炎熱的天氣也是可以來上一碗～

 

我覺得他們這家和萬隆店的品質都維持得很不錯，
烤雞非常好吃不用說，
其他不管是烤的、炸的、明太子口味、蔥鹽的、甚至是湯類都非常好吃，
尤其是一上桌熱熱的吃我覺得那時候是最讚的時候，
還有他們家的優惠方案真的非常多，
但有些優惠在不同店也有一些不同要注意看喔，
不管是有沒有生日或是愛不愛小酌一杯的，
都會有優惠方案適合的，
而且在長春店竟然還有ktv的部分又在市中心，
對於住在台北市的朋友真的非常方便聚餐唱歌，
真的非常適合一來再來～
不過我下次想去試試看士林店看看有沒有甚麼不同…

 

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店) 店家資訊

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店)

雞老闆 桶仔雞 長春店(創始總店)
粉絲專頁：https://www.facebook.com/chickenrc/
營業時間：PM12:00~凌晨02:30(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)
店家電話：(02)2717-5777
店家地址：台北市長春路454號

 

 

雞老闆 桶仔雞 (其他店家)

雞老闆 桶仔雞 萬隆店
營業時間：PM5:00~凌晨02:30(公休日以官方粉絲團公告為主)
店家電話：(02)2933-0520
店家地址：台北市文山區羅斯福路五段69號

 

雞老闆 桶仔雞 士林夜市店
營業時間：PM5:00~凌晨02:30(公休日以官方粉絲團公告為主)
店家電話：(02)2881-0777
店家地址：台北市士林區文林路101巷2號

 

 

 

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/chickenrc-changchun/

 

 

 




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