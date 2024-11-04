在博多也有很多碼頭，千萬不要跑錯港口。

乘船地點： 14 Okihamamachi, Hakata Ward, Fukuoka, 812-0031日本 ｜博多港国際ターミナル

在博多車站前的站牌，要到達博多港國際碼頭（中央碼頭），可以搭乘 88 號或 BRT 到終點站。約12分鐘車程。

其實有到達博多港國際碼頭的車有很多，班次也多，不用等太久就有車來了！

我們是坐BRT，BRT是黃色，二載式的公車，這邊千萬要記住，博多港國際碼頭是在終點站，坐到最後一站才下車，千萬不要看別人都下車了，就急著要下車！

還好前一站離博多港國際碼頭站不是很遠，走了一小段路！

坐車的同時，收到台灣同事傳來的地震公司慘況，很難想像，我如果沒出來旅遊，我應該會被壓在這堆下面！

因為第一次來這，所以我們提早到了，

四處逛了碼頭內部，來搭船的人，也漸漸多了。

碼頭內有簡易的商店，似乎也還沒開始營業。

辨理登船的手續的時間大約在10點，在還沒開始時，就會有人用行李排隊。

辦理好之後，就到樓上等待出發。

經過出發這扇門就是檢查行李，出關的手續。

過了之後，會來到免稅店，如果覺得在日本沒有買好買滿的，可以在免稅店再買一波。

旅客們行李排隊準備上船。

3.新山茶花號 New Camellia 介紹

船名「かめりあ」來源於英語「Camellia」，意為「椿」。椿花是大韓民國釜山廣域市的市花。另一方面，福岡市的市花是椿科的「山茶花（サザンカ）」。這條航線連接著這兩個城市，取名為『かめりあ』，象徵著兩市共通的市花「椿」，並以此命名期望成為日韓交流的橋樑。

新山茶花號 ( 營運公司：Camellia Line ( カメリアライン ) )

新山茶花的噸位為1萬9961噸，載客數可達522人，是一艘小型的交通船。

連結福岡博多到韓國釜山的客貨兩用郵輪，每天一班的來回航班。

這是一艘日本船，船上使用的貨幣是日幣。

這次到日本的這5天裡，天氣都非常好，到了移動到韓國的搭船日才下起雨來，非常幸運！

到了船倉內，還以為又是在排什麼，原來是排電梯，不等電梯的，可以拎著行李上左邊的樓梯。

4.新山茶花號 New Camellia 航行時刻表

一天只有一班的往返。

可能因為下雨，工作人員禁止旅客到甲板上。

5.新山茶花號 New Camellia 船上設施：公共設施與空間

主要活動的樓層有3層

遊戲間

卡拉OK包廂

展望浴室

服務台

餐廳

餐廳有開放時間

買餐卷在日本是很普遍的事。

販賣機

自動販賣機是收日幣，如果幣值太大，可以到服務台換鈔。

泡麵看起來比餐廳的食物好吃！

販賣部

販賣部也有開放時間

洗手間

6.新山茶花號 New Camellia 如何買票最優惠

這次的船票是直接在官網上購買

官方網站： https://www.camellia-line.co.jp/

官網購買的好處是，如果預定前往的時間還很久，有可能可以買到比較便宜的價位

費用區分：プレミアム - 高級 ，スペシャル - 特別 ，スタンダード - 標準

不同在於可否變更日期，或可否退款。

我們在預定時，是訂3人，但因突發狀況，一人無法前往，但選譯了無法變更日期，與無法退款，無法前往的，就只能放棄。

以16800除3=5600日幣，約1200台幣。比起KKDAY, Klook便宜許多，

但如果是買到9000日幣的票，34800除3=11600日幣，約2487台幣，這時，不如去KKDAY, Klook買，因為KKDAY, Klook都有包含燃油費用跟稅金。

7.新山茶花號 New Camellia 旅程建議

剛開始時，船的搖晃程度沒有想像中的那麼大，讓人感到安心。如果你開始感覺到暈船，建議躺下來，這樣身體會像在搖籃裡一樣，暈船的感覺就會消失。睡一覺，醒來就到達目的地了，這是一種舒適而放鬆的旅程方式。

特別推薦的是從釜山到福岡的夜間航班。晚上開船，海上沒有什麼夜景可以觀賞，所以最好的選擇就是安然入睡。這條航線的設計讓旅客可以充分利用夜晚的時間休息，避免了長時間的等待和無聊。當你在船上的床上舒舒服服地睡一覺，醒來後迎接你的就是全新的城市和新的冒險。

船上的設施也非常完善，提供各種舒適的休息區和餐飲服務，確保你在整個航程中都能享受到最好的服務。從登船開始，就能感受到友善的服務和周到的安排，讓你的旅程更加愉快。無論是單純為了交通還是為了享受一次特殊的海上體驗，這條航線都是一個不錯的選擇。

大概晚上6點，抵達釜山港

遊客又開始最後一次的行李箱排隊。

釜山港停留很多遊輪。

下船時間為6點半。

時間一到，大家都排隊等下船。

到達釜山到出關也已經晚上7點。

雖然是跨國，但我覺得出關跟入關的檢查都沒有很嚴格。

到達釜山港，我們要走一段很長的空橋，到釜山站。

走了大約15分鐘，才走到釜山站。

從日本到韓國，最不習慣的就是，在日本，還有些漢字看得懂，在韓國，很少看到漢字，韓文又完全不懂。

還好，聰明的同行友人看的懂韓文。來韓國自由行至少要有一人能看得懂字會比較好。

從釜山站，要坐往札嘎其市場站，上圖的方向是要往草梁站，錯方向了，韓國有很多站，是單邊設計，要到另一邊坐車才對，我們在113這出不了站，還好有個好心的大叔來幫我們解危！