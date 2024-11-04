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1.在福岡如何坐車到博多港國際碼頭
在博多也有很多碼頭，千萬不要跑錯港口。
乘船地點：14 Okihamamachi, Hakata Ward, Fukuoka, 812-0031日本｜博多港国際ターミナル
在博多車站前的站牌，要到達博多港國際碼頭（中央碼頭），可以搭乘 88 號或 BRT 到終點站。約12分鐘車程。
其實有到達博多港國際碼頭的車有很多，班次也多，不用等太久就有車來了！
我們是坐BRT，BRT是黃色，二載式的公車，這邊千萬要記住，博多港國際碼頭是在終點站，坐到最後一站才下車，千萬不要看別人都下車了，就急著要下車！
還好前一站離博多港國際碼頭站不是很遠，走了一小段路！
坐車的同時，收到台灣同事傳來的地震公司慘況，很難想像，我如果沒出來旅遊，我應該會被壓在這堆下面！
2.博多港國際碼頭（中央碼頭）
因為第一次來這，所以我們提早到了，
四處逛了碼頭內部，來搭船的人，也漸漸多了。
碼頭內有簡易的商店，似乎也還沒開始營業。
辨理登船的手續的時間大約在10點，在還沒開始時，就會有人用行李排隊。
辦理好之後，就到樓上等待出發。
經過出發這扇門就是檢查行李，出關的手續。
過了之後，會來到免稅店，如果覺得在日本沒有買好買滿的，可以在免稅店再買一波。
旅客們行李排隊準備上船。
船名「かめりあ」來源於英語「Camellia」，意為「椿」。椿花是大韓民國釜山廣域市的市花。另一方面，福岡市的市花是椿科的「山茶花（サザンカ）」。這條航線連接著這兩個城市，取名為『かめりあ』，象徵著兩市共通的市花「椿」，並以此命名期望成為日韓交流的橋樑。
新山茶花號 ( 營運公司：Camellia Line ( カメリアライン ) )
新山茶花的噸位為1萬9961噸，載客數可達522人，是一艘小型的交通船。
連結福岡博多到韓國釜山的客貨兩用郵輪，每天一班的來回航班。
這是一艘日本船，船上使用的貨幣是日幣。
這次到日本的這5天裡，天氣都非常好，到了移動到韓國的搭船日才下起雨來，非常幸運！
到了船倉內，還以為又是在排什麼，原來是排電梯，不等電梯的，可以拎著行李上左邊的樓梯。
4.新山茶花號 New Camellia 航行時刻表
一天只有一班的往返。
可能因為下雨，工作人員禁止旅客到甲板上。
5.新山茶花號 New Camellia 船上設施：公共設施與空間
主要活動的樓層有3層
遊戲間
卡拉OK包廂
展望浴室
服務台
餐廳
餐廳有開放時間
買餐卷在日本是很普遍的事。
販賣機
自動販賣機是收日幣，如果幣值太大，可以到服務台換鈔。
泡麵看起來比餐廳的食物好吃！
販賣部
販賣部也有開放時間
洗手間
6.新山茶花號 New Camellia 如何買票最優惠
這次的船票是直接在官網上購買
官方網站：https://www.camellia-line.co.jp/
官網購買的好處是，如果預定前往的時間還很久，有可能可以買到比較便宜的價位
費用區分：プレミアム - 高級 ，スペシャル - 特別 ，スタンダード - 標準
不同在於可否變更日期，或可否退款。
我們在預定時，是訂3人，但因突發狀況，一人無法前往，但選譯了無法變更日期，與無法退款，無法前往的，就只能放棄。
以16800除3=5600日幣，約1200台幣。比起KKDAY, Klook便宜許多，
但如果是買到9000日幣的票，34800除3=11600日幣，約2487台幣，這時，不如去KKDAY, Klook買，因為KKDAY, Klook都有包含燃油費用跟稅金。
7.新山茶花號 New Camellia 旅程建議
剛開始時，船的搖晃程度沒有想像中的那麼大，讓人感到安心。如果你開始感覺到暈船，建議躺下來，這樣身體會像在搖籃裡一樣，暈船的感覺就會消失。睡一覺，醒來就到達目的地了，這是一種舒適而放鬆的旅程方式。
特別推薦的是從釜山到福岡的夜間航班。晚上開船，海上沒有什麼夜景可以觀賞，所以最好的選擇就是安然入睡。這條航線的設計讓旅客可以充分利用夜晚的時間休息，避免了長時間的等待和無聊。當你在船上的床上舒舒服服地睡一覺，醒來後迎接你的就是全新的城市和新的冒險。
船上的設施也非常完善，提供各種舒適的休息區和餐飲服務，確保你在整個航程中都能享受到最好的服務。從登船開始，就能感受到友善的服務和周到的安排，讓你的旅程更加愉快。無論是單純為了交通還是為了享受一次特殊的海上體驗，這條航線都是一個不錯的選擇。
8.釜山港國際大樓
大概晚上6點，抵達釜山港
遊客又開始最後一次的行李箱排隊。
釜山港停留很多遊輪。
下船時間為6點半。
時間一到，大家都排隊等下船。
到達釜山到出關也已經晚上7點。
雖然是跨國，但我覺得出關跟入關的檢查都沒有很嚴格。
到達釜山港，我們要走一段很長的空橋，到釜山站。
走了大約15分鐘，才走到釜山站。
從日本到韓國，最不習慣的就是，在日本，還有些漢字看得懂，在韓國，很少看到漢字，韓文又完全不懂。
還好，聰明的同行友人看的懂韓文。來韓國自由行至少要有一人能看得懂字會比較好。
從釜山站，要坐往札嘎其市場站，上圖的方向是要往草梁站，錯方向了，韓國有很多站，是單邊設計，要到另一邊坐車才對，我們在113這出不了站，還好有個好心的大叔來幫我們解危！
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