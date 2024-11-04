台中火車站步行約五分鐘可到，客房乾淨明亮，大面玻璃窗的採光很棒，浴室的淋浴間採乾濕分離設計，還有附免治馬桶，若有帶寶寶的話，可免費預約嬰兒遊戲床、嬰兒澡盆，入住皆享中西式自助早餐吃到飽，平日入住約二千多，價格真的不貴

撰文。拍攝／呂萱萱

葉綠宿．茶覺旅，店門面的二側是大片的玻璃落地窗，從外觀看感覺這家可能很貴？但以硬體設備來說，我個人覺得算滿便宜的

旅館本身有附房客專屬的免費停車場，車子要坐車梯下B2，一般小轎車可以輕鬆進入，但如果你跟我一樣都是開休旅車（我是開CRV）就真的滿考驗技術的，若車體真的太大的話，可以另外停旅館配合的特約停車場

附上車梯的規格給大家參考

車長5公尺以下

車寬2.1公尺以下

車高2.1公尺以下

車重1800公斤以下

↑這是B2的停車場，還好空間很大，非常好停

接待大廳很明亮，櫃檯人員也非常親切，入住的朋友，記得帶證件登記唷~

茶覺旅的客房是3F-13F，B1是交誼廳，也是早餐區，13F是洗衣房，以下分別跟大家介紹

（在電梯看到這個，拍下來分享給大家）↑旅館提供友善枕頭服務，若對客房內的枕頭不習慣，也可以更換天絲獨立筒枕或其它乳膠枕

另外也有提供台中半日遊或一日遊行程，有需要也可以接洽櫃檯人員

這是B1交誼廳，也是吃早餐的地方，很寬敞，非常乾淨

下午時段，有提供一些點心、咖啡，若親友來訪或洽公，也滿適合待在這裡

13F有提供洗衣房，供旅人清洗衣物

今天跟老公一起來入住『豪華雙人套房』約九坪大，算是滿大間的客房，入住不會有壓迫感

客房有大面的玻璃窗，把窗簾拉開後，可以欣賞台中的街景，採光很棒！白天都不用開燈就很明亮了

客房內有大同的50吋電視，加大的德泰彈簧床，還滿舒適的，而且客房打掃的很乾淨，沒有什麼奇怪異味，我們入住的這間隔音設備也不錯，不太聽到外面的聲音

我滿喜歡這個角落，坐在這邊享受陽光洗禮，泡個咖啡，看看書，滑滑手機，真的很放鬆

怕熱的老公看到這個巡環扇超開心！難得旅館還有附電扇，不怕半夜被熱醒

床頭的二側都有充電插頭，不怕手機沒電，鬧鐘不會叫

客房內有免費Wifi，讓我可以在這桌子上，很舒服的趕文章

還有Sampo靜音冰箱、CAMDEM電動快煮壺 、日系TESCOM負離子吹風機、 濃香高山烏龍茶、西雅圖極品濾掛咖啡

浴室的有內崁式浴缸可以泡澡，有Panasonic免治馬桶坐墊

淋浴間採乾濕分離設計，牆面上有二瓶上山採藥的沐浴用品，大小毛巾也放在浴室內

（如下圖）每一層樓都有冰溫熱開飲機，非常方便

早餐是B1的交誼廳，本來以為這價位附的早餐，可能一般般，沒想到很豐盛，而且也很好吃哦

熱菜、小菜、生菜沙拉、麵包、小饅頭…等，中西式餐點，真的應有盡有， 另外也有素食醬菜

餐點鹹度適中每一個都很好吃，光是簡單的炒青菜，就可以知道使用的食材都很新鮮

原文連結 https://evanchiny.com/teawayhotel/