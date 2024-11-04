一轉眼又到了年末！接下來跨年完就要迎來農曆年節了！大至企業、小至一般民眾，過年不可或缺的就是紅包袋！在台灣傳統習俗中，紅包不只是物質上的相互贈與，更是承載心意的象徵，這麼說來～這份傳遞心意的媒介絕不能馬虎！這篇來推薦之前介紹過的「艾薾媞藝術設計」！

「艾薾媞藝術設計」品牌概念「用藝術美化生活吧！」，意旨用美感貫徹於生活中的每一個小細節！若是有各式平面設計、包裝設計、品牌設計需求都可以諮詢！而每一年最令人期待的紅包預購也開跑啦！

這次蛇年推出20款公版紅包袋、2款燙金品牌紅包袋、2款現成紅包袋供大家挑選，若是想要客製化設計也絕對沒問題！

這次蛇年品牌紅包袋太可愛了！一款是復刻經典遊戲「貪食蛇」，電玩點陣設計超級可愛！一是符合蛇年主題，二是也跟上了復古Y2K風潮！這個紅包袋在手最潮的就是你！

品牌紅包袋連結

而另一款則是用典雅的圖樣營造出蛇來運轉的意象，像是將每個願望串連在一起，一個個都會心想事成！

紙質使用最為大家喜愛的滿天星，優雅且細緻！

兩款都有使用雙色燙金，在陽光下更加明顯！閃閃發亮的太美了！

現成紅包袋也是燙金設計，都是8bit復古風格~簡約又不失潮流感！現貨販售~很適合個人只想要購買少量紅包袋，包給親朋好友的你~

蛇年紅包袋連結

如果你是企業主，但是只想要簡單方便的，可以選擇公版紅包袋，這次推出20款~不怕選不到自己愛的！各種新年或是蛇年意象任君挑選！下排還可以放上社群資訊，用於品牌宣傳品再適合不過了！

公版紅包袋連結

而如果你是非常有自己想法的、想要設計出獨一無二專屬自己品牌的紅包袋也沒問題！艾薾媞藝術設計提供客製化的服務，不管是紙質、設計圖樣都可以客製化定製！歡迎與艾薾媞藝術設計諮詢！

另外今年特別推出品牌春聯，先說這發字旁的兩隻戴墨鏡的蛇也太可愛XD霧面質感up！紙質夠厚不易折！貼上這個春聯包你蛇年發發發！

品牌春聯連結

粉絲福利來囉！

只要在官網下單輸入「rachel95」

即享「2025新年紅包區」任一商品95折！

期限至2025/1/3止

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【 艾薾媞藝術設計 】

▸ mail｜arte.design201702@gmail.com

▸ 官方網站｜ https://www.artedesigntw.com/

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