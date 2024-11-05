Jun從小在士林夜市邊長大，記得以前夜市人潮鼎盛，那種熱鬧的氛圍讓人心醉。有家章魚小丸子從小吃到大，旁邊是大名鼎鼎的阿宗麵線，再旁邊則是當時最愛的美食之一「吳記螃蟹羹‧油飯」。
尤其是那羹湯淋在油飯上的滋味，真的吃不膩！沒想到，長大後想再回去找這美味時，發現這家小攤竟然搬走了。多年後，一次在基隆廟口逛夜市，竟然發現了招牌上寫著「原士林夜市分店」的「吳記螃蟹羹‧油飯」，那份驚喜難以言喻。
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星期一: 11:00 – 00:30,
星期二: 11:00 – 00:30,
星期三: 11:00 – 00:30,
星期四: 11:00 – 00:30,
星期五: 11:00 – 00:30,
星期六: 11:00 – 00:30,
星期日: 11:00 – 00:30
菜單
介紹
這家吳記螃蟹羹已經經營超過30年，是由吳家三代傳承下來的。
二代老闆巧妙地將傳統魚翅羹與基隆海港的新鮮螃蟹結合，變成了這道特色螃蟹羹。
位只賣兩樣招牌：螃蟹羹和油飯，讓人食指大動。
假日來到基隆廟口夜市，總會看到吳記攤前的長長人龍，大家都不怕排隊，就為了這份讓人難以抗拒的美味。
餐點
這樣叫「一組」，只賣油飯和螃蟹羹的「吳記螃蟹羹‧油飯」就靠這一組打天下。
螃蟹羹（80元）
這碗羹湯用的是薄欠湯底，搭配香菇、五花肉、蝦米的香氣，還有金針菇、髮菜與新鮮竹筍絲
最重要的是其中大顆真材實料的螃蟹腳。調味方面，用烏醋和白胡椒簡單增添風味，這味道就是從小懷念的滋味。
油飯（35元）
看似簡單的油飯，其實炒過金勾蝦、乾香菇與五花肉，讓每一粒糯米都飽滿入味，濕潤卻不黏膩。
加上一點甜辣醬，味道更是讓人回味無窮。
螃蟹羹+油飯
最愛的吃法就是將螃蟹羹淋在油飯上，羹湯的鮮味與油飯的鹹香混合，這一口入喉真的讓人滿足又幸福。
結語
來到基隆，吳記螃蟹羹‧油飯讓我找回了童年的回憶。這種懷舊滋味就像是一台時光機，帶我回到過去的美好時光，讓人懷念不已。
Jun 2024.09
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