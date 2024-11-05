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電話：02 2428 5589

營業時間

星期一: 11:00 – 00:30,

星期二: 11:00 – 00:30,

星期三: 11:00 – 00:30,

星期四: 11:00 – 00:30,

星期五: 11:00 – 00:30,

星期六: 11:00 – 00:30,

星期日: 11:00 – 00:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

這家吳記螃蟹羹已經經營超過30年，是由吳家三代傳承下來的。

二代老闆巧妙地將傳統魚翅羹與基隆海港的新鮮螃蟹結合，變成了這道特色螃蟹羹。

位只賣兩樣招牌：螃蟹羹和油飯，讓人食指大動。

假日來到基隆廟口夜市，總會看到吳記攤前的長長人龍，大家都不怕排隊，就為了這份讓人難以抗拒的美味。

餐點

這樣叫「一組」，只賣油飯和螃蟹羹的「吳記螃蟹羹‧油飯」就靠這一組打天下。

螃蟹羹（80元）

這碗羹湯用的是薄欠湯底，搭配香菇、五花肉、蝦米的香氣，還有金針菇、髮菜與新鮮竹筍絲

最重要的是其中大顆真材實料的螃蟹腳。調味方面，用烏醋和白胡椒簡單增添風味，這味道就是從小懷念的滋味。

油飯（35元）

看似簡單的油飯，其實炒過金勾蝦、乾香菇與五花肉，讓每一粒糯米都飽滿入味，濕潤卻不黏膩。

加上一點甜辣醬，味道更是讓人回味無窮。

螃蟹羹+油飯

最愛的吃法就是將螃蟹羹淋在油飯上，羹湯的鮮味與油飯的鹹香混合，這一口入喉真的讓人滿足又幸福。

結語

來到基隆，吳記螃蟹羹‧油飯讓我找回了童年的回憶。這種懷舊滋味就像是一台時光機，帶我回到過去的美好時光，讓人懷念不已。

Jun 2024.09

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