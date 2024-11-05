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基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

Jun 人氣：17
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窩客好文

Jun

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：

基隆吳記螃蟹羹
place基隆市仁愛區仁三路第5號攤位
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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Jun從小在士林夜市邊長大，記得以前夜市人潮鼎盛，那種熱鬧的氛圍讓人心醉。有家章魚小丸子從小吃到大，旁邊是大名鼎鼎的阿宗麵線，再旁邊則是當時最愛的美食之一「吳記螃蟹羹‧油飯」。

基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

尤其是那羹湯淋在油飯上的滋味，真的吃不膩！沒想到，長大後想再回去找這美味時，發現這家小攤竟然搬走了。多年後，一次在基隆廟口逛夜市，竟然發現了招牌上寫著「原士林夜市分店」的「吳記螃蟹羹‧油飯」，那份驚喜難以言喻。

基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

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Table of Contents

地圖 )
  • 電話：02 2428 5589
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 00:30,
    星期二: 11:00 – 00:30,
    星期三: 11:00 – 00:30,
    星期四: 11:00 – 00:30,
    星期五: 11:00 – 00:30,
    星期六: 11:00 – 00:30,
    星期日: 11:00 – 00:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 菜單

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    介紹

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    這家吳記螃蟹羹已經經營超過30年，是由吳家三代傳承下來的。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

     

    二代老闆巧妙地將傳統魚翅羹與基隆海港的新鮮螃蟹結合，變成了這道特色螃蟹羹。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    位只賣兩樣招牌：螃蟹羹和油飯，讓人食指大動。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    假日來到基隆廟口夜市，總會看到吳記攤前的長長人龍，大家都不怕排隊，就為了這份讓人難以抗拒的美味。

    餐點

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    這樣叫「一組」，只賣油飯和螃蟹羹的「吳記螃蟹羹‧油飯」就靠這一組打天下。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

     

    螃蟹羹（80元）

    這碗羹湯用的是薄欠湯底，搭配香菇、五花肉、蝦米的香氣，還有金針菇、髮菜與新鮮竹筍絲

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    最重要的是其中大顆真材實料的螃蟹腳。調味方面，用烏醋和白胡椒簡單增添風味，這味道就是從小懷念的滋味。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    油飯（35元）

    看似簡單的油飯，其實炒過金勾蝦、乾香菇與五花肉，讓每一粒糯米都飽滿入味，濕潤卻不黏膩。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    加上一點甜辣醬，味道更是讓人回味無窮。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

     

    螃蟹羹+油飯

    最愛的吃法就是將螃蟹羹淋在油飯上，羹湯的鮮味與油飯的鹹香混合，這一口入喉真的讓人滿足又幸福。

    結語

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    來到基隆，吳記螃蟹羹‧油飯讓我找回了童年的回憶。這種懷舊滋味就像是一台時光機，帶我回到過去的美好時光，讓人懷念不已。

    基隆廟口夜市必吃！原士林夜市「吳記螃蟹羹‧油飯」羹湯澆油飯30年傳承風味不變。

    Jun 2024.09

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