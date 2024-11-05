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電話：

營業時間

星期一: 10:00 – 00:00,

星期二: 10:00 – 00:00,

星期三: 10:00 – 00:00,

星期四: 10:00 – 00:00,

星期五: 10:00 – 00:00,

星期六: 10:00 – 00:00,

星期日: 10:00 – 00:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

這家低調無名的魯排骨飯攤位，總是人潮不斷，假日是觀光客，平日則是基隆在地人。

這道「魯排骨飯」的特色在於厚實的排骨，經過一夜醃製，再炸過後放入加了中藥材的老滷中，滷到表面入味、濕而不爛，滷汁滲透排骨每一層的纖維，香氣濃郁。

老闆在攤位前快速用剪刀將滷好的排骨切成小塊，搭配高麗菜與酸菜鋪在白飯上，整碗散發出濃郁的滷香，讓人看了就食指大動。

餐點

魯排骨飯 80元

這裡的魯排骨飯只要80元，用的是台灣傳統的橘紅色塑膠碗，看起來格外有親切感，彷彿是道地的古早味小吃才會用這種碗盛裝。

排骨的炸衣外層裹了地瓜粉，與表面形成顆粒感，經過滷汁浸泡後依然保有酥脆與香味。

咬下去，排骨的肉質軟嫩有嚼勁，吸飽滷汁後帶著微微的辛香，甚至還隱約有一絲咖哩的味道？

白飯上面鋪著酸菜和高麗菜，吸收了滷排骨的醇厚滷汁，吃起來鹹香中帶著爽脆，和濕潤的米飯混合後，鹹香的滷汁和清甜的菜汁互相交融，是每一口都無法放下的美味！

結語

一碗普通的滷排骨飯，因為獨特的老滷和熟悉的味道，成為了基隆人心中無法取代的家鄉味。即使對外地人來說，好吃的滷排骨飯很多，但這裡的魯排骨飯無疑在廟口小吃中佔有一席之地，成為人們心中不可或缺的古早味記憶。

Jun 2024.09

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