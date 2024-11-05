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電話：02 2371 4920

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,

星期二: 11:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 21:00,

星期六: 11:00 – 21:00,

星期日: 11:00 – 21:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

雞腿和排骨的獨門炸粉，讓外皮酥脆又不油膩，是許多老饕念念不忘的口味。

「玉林雞腿大王」店裡由第二代接手

雖然老一輩總覺得比不上「記憶中最美的味道」，但我時不時還是會回來回味，懷念那份熟悉的滋味。

「玉林雞腿大王」在炸粉上可是有一套，這家店的祖傳炸粉其實還批發給其他同行，秘方裡面加了肉桂、白胡椒和五香粉等多種香料，炸好的雞腿外皮酥脆，卻不油膩，而且每一口都透著濃郁香氣。

我家的便當店當年也使用了這款炸粉，果然味道不凡，很快就在附近小有名氣，每到中午，公司行號的上班族會特別指定這款炸雞腿便當，我自己也常幫忙跑外送，賺點零用錢。

生意好到我們把隔壁店面都頂了下來擴大經營，便當店在我家開了六年，後來因為父母任務達成才收攤。雖然便當店已經不在，但每當我想回味那段日子，還是會跑來「玉林雞腿大王」，回憶滿滿！

餐點

除了招牌的雞腿，「玉林雞腿大王」還提供熱氣氤氳的大骨蘿蔔湯，這湯可以無限續碗，喝起來暖胃又暖心。

便當的配菜很家常，就是一盤飯配上滷肉燥，雖然平凡，但對不少人來說，這就是家的味道。

雞腿飯 160元/單點110元

「玉林雞腿大王」的雞腿飯，每份160元，單點110元。

這雞腿大口咬下去，肉汁四溢，搭配黑醋、蒜蓉和糖漿調成的獨門醬汁，整個香氣撲鼻，完全滿足口腹之欲！

我覺得這家的炸雞腿厲害的不只是炸粉，還有功夫火候，炸得酥脆不油膩、肉質鮮嫩多汁，不愧稱得上「雞腿大王」的稱號

排骨飯 150元/單點100元

排骨飯的部分，單點100元，便當150元。排骨雖然沒有雞腿那麼吸睛，但「玉林雞腿大王」的排骨也是香酥金黃，裹著厚實的溫體豬肉，看著白中透著粉的肉質就知道這排骨多鮮嫩。

即使我對排骨沒有雞腿那麼情有獨鍾，但每次點來吃，還是能喚起我家便當店「金牌排骨」的回憶，那是一種淡淡的懷舊滋味。

結語

離我們家的便當店結束營業到現在，已經10多年，每當想起那段日子，就會不自覺地來到「玉林雞腿大王」點一份雞腿飯再配上排骨單點。雖然有人嫌這家店的價格逐年上漲，但在我看來，它的滋味卻始終如初，彷彿每一口都能回到那段充滿青春、奔波外送的日子。

Jun 2024.09

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