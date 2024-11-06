台中最美的玻璃屋婚宴場地首推這家~路德威手工啤酒餐廳，因為他們不但有可容納上百人的寬敞空間，適合舉辦戶外婚宴和各種聚餐，也是專門辦外燴的專家！幾年前曾來此用過餐，對於路德威的好酒好菜留下深刻的印象，一聽到這次食尚玩家2024的聚餐活動就選在路德威手工啤酒餐廳，內心真是雀躍萬分呢😍！

路德威手工啤酒餐廳地點

路德威手工啤酒餐廳就位在公益路和民生北路口，距離草悟道不算太遠

從外觀上看得出來路德威手工啤酒餐廳主要分成二個部分，右邊的是主建築，左邊茅草覆頂的是玻璃屋，一般客人用餐都在右邊的主建築，左邊玻璃屋則是專門辦婚宴或聚餐活動用的

我們今天是專程來參加食尚玩家駐站部落客的餐敘，所以入口處還有這張紙牌，告訴大家沒走錯地點

路德威手工啤酒餐廳環境

活動開始前，好多許久不見的部落客紛紛寒暄起來，平時大家各忙各的，難得有這種大型聚會能把大家齊聚一堂，所以每個人的興奮之情都溢於言表😃

GOOD good過的好好

參加食尚玩家的餐敘就是這麼好康，現場有吃又有拿！這是《GOOD good過的好好》 當天所提供的中秋 禮盒，包括二種口味的曲其餅和榮獲 2024台灣百大伴手禮金質獎的啾C糖和卡茲糖，連黃色外包裝都很有創意地寫著「他提的這袋超好吃」 ，讓人更加想品嘗看看

愛威鐵盒餅

還有光這個包裝就足以融化人心的《愛威鐵盒餅》，我拿去跟閨蜜分享，她說好吃極了，害她一吃就停不下來，完全不輸短腿阿鹿喔！

活動還沒正式開始，但前面已經架好二個大布幕了，方便二邊的人都能清楚看到螢幕投影

現場還備有好幾個食尚玩家的牌子，提供給大家拍照，我們光是拿牌子也玩得不亦樂乎

路德威手工啤酒餐廳美食

路德威手工啤酒餐廳當天提供了不少美食，餐廳旁邊的長桌子擺的美食真是應有盡有，大家拿了手上的盤子就開始排隊進行取餐，第一道就是海鮮水果沙拉，包括中卷、蝦仁和五彩繽紛的生菜沙拉，吃起來爽口又開胃

切片的黑胡椒牛排，煎道大約八分熟，旁邊還搭配大量洋蔥，讓大家自行享用

二大隻德國豬腳也先切片方便大家取用，看起來頗受歡迎，輪到我拿時幾乎只剩一半了

這裡還有烤豬肋排和德國臘腸，路德威很擅長歐式料理，幾乎每一道菜都好吃

這個鹽焗大蝦滋味美妙，我也拿了好幾隻烤熟的蝦子來吃，一端出來馬上搶光光

西班牙燉飯的配料好多，蝦子和淡菜給的毫不手軟，不過我的胃納量有限，所以就沒品嘗這道

這裡還有各種炸物，包括炸蝦、炸雞、花枝丸和麥克雞塊，喜歡炸物的人也夾了不少

這區是精緻主食區，包括小份量的三明治、馬芬蛋糕和小漢堡，刻意不要做太大，以免大家吃不下，考慮不可謂不周到啊！

另外還有歐式手工麵包以及巧克力和咖啡生乳捲，我本來想減糖的，那天還是忍不住吃了二塊蛋糕，因為實在擋不住甜點美食的魅力啊～

用餐時間一到，大家都很主動往桌邊靠攏，人雖然多，好在排隊也是井然有序，感謝路德威提供這麼多樣化的餐食，大家都吃得賓主盡歡😋

瞧瞧我拿了這滿滿的一盤，包括肋排、豬腳、烤雞、淡菜和烤大蝦，吃完這盤之後就毫無戰力了😅

當天餐敘除了宣布食尚玩家下半年的合作計畫，並抽出旅宿大賞的得獎人，還順便上了幾堂實用的課程，包括如何製作短影音等，感謝果俐文創的實戰分享👍

當天路德威真的讓大家實現啤酒自由的夢想，除了這個自助式啤酒機和各種果汁之外

老闆還加碼提供了幾支瓶裝啤酒，瞧瞧每個人都喝開了，還不忘一起在食尚玩家的牌子上一起乾瓶留念，好友相聚就是歡樂滿滿啊～🍻

路德威手工啤酒餐廳 地址：台中市西區公益路36號 電話：(04)2328-8686 營業時間：10:00~17:30