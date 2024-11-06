YOUMECA夢珈忠孝旗艦店來自日本的早午餐廳，有夢幻雲朵相伴的用餐環境
來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐廳，位於東區是新開幕的夢珈忠孝旗艦店。有著很舒服的用餐環境，同時也是寵物友善的餐廳，很歡迎帶家裡毛孩子一起來。和閨蜜好友們一起相聚的台北下午茶推薦
夢珈忠孝旗艦店-交通資訊
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地址:台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7 號
營業時間: 週一至週五10:00-21:00；假日09:00-21:00
營業時間: 週一至週五10:00-21:00；假日09:00-21:00
電話: 02-27790096 電話: 02-27790096
每人低消$200，若客滿用餐時間90分鐘，無客滿或續桌訂位客人不受限制
交通資訊: 捷運忠孝敦化3號或國父紀念館站2號出口(步行5-7分鐘)
線上訂位: https://reurl.cc/VMdnVY
夢珈忠孝旗艦店-餐廳環境和菜單分享
來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐，在東區新開幕
#普羅旺斯Juicy珍珠雞腿拼盤 $420
我點的這道有著滿滿的蔬菜、香料薯塊、奶油加麵包，以及很脆皮的烤雞腿～很喜歡這樣酥脆的口感
#舒肥雞胸增肌減脂餐$260
朋友們超有默契都變了一樣的餐點，他們都說餐還不錯份量還算剛好
#夢珈youmeca
地址: 台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7 號
交通工具: 捷運忠孝敦化3號或國父紀念館站2號出口(步行5-7分鐘)
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