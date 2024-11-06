YOUMECA夢珈忠孝旗艦店 來自日本的早午餐廳，有夢幻雲朵相伴的用餐環境

來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐廳，位於東區是新開幕的夢珈忠孝旗艦店。有著很舒服的用餐環境，同時也是寵物友善的餐廳，很歡迎帶家裡毛孩子一起來。和閨蜜好友們一起相聚的台北下午茶推薦

夢珈忠孝旗艦店-交通資訊

每人低消$200，若客滿用餐時間90分鐘，無客滿或續桌訂位客人不受限制

每人低消$200，若客滿用餐時間90分鐘，無客滿或續桌訂位客人不受限制

地址: 台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7 號 營業時間: 週一至週五10:00-21:00；假日09:00-21:00

來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐，在東區新開幕

全店最熱門又吸引晴的位置就是店門口的窗邊 有三朵白雲在座位區上～是許多人指定用餐位置，只要早到都有機會坐到這一區但只適合2人哦！ 餐廳座位區除了雲朵區還有高腳桌椅區，也可以坐在吧台區

早午餐和主食和增肌減脂系列都可以加購變套餐 A套餐+199 ，包括$160以下飲料和開胃菜炸物擇一 B套餐+245，包括$180以下飲料+甜點擇一

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