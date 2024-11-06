為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > ★台北早午餐推薦★ YOUMECA夢珈忠孝旗艦店，來自日本夢幻雲朵相伴的早午餐廳，台北新開幕/台北咖啡廳/台北餐廳/台北寵物友善餐 (附菜單…

★台北早午餐推薦★ YOUMECA夢珈忠孝旗艦店，來自日本夢幻雲朵相伴的早午餐廳，台北新開幕/台北咖啡廳/台北餐廳/台北寵物友善餐 (附菜單)

台北咖啡廳 台北下午茶 台北早午餐 台北餐廳 more
2024-11-06 13:03:00 文字：Tin
share
Tin

Tin
close

YOUMECA夢珈忠孝旗艦店★新北公園★ 五股天乙公園，彩虹繽紛色的2米高土丘造型遊戲場來自日本的早午餐廳，有夢幻雲朵相伴的用餐環境

S__122781728_0

來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐廳，位於東區是新開幕的夢珈忠孝旗艦店。有著很舒服的用餐環境，同時也是寵物友善的餐廳，很歡迎帶家裡毛孩子一起來。和閨蜜好友們一起相聚的台北下午茶推薦

夢珈忠孝旗艦店-交通資訊


檢視較大的地圖(點選地圖可直接導航)
地址:台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7 號
營業時間: 週一至週五10:00-21:00；假日09:00-21:00
電話:  02-27790096 電話:  02-27790096
每人低消$200，若客滿用餐時間90分鐘，無客滿或續桌訂位客人不受限制
交通資訊: 捷運忠孝敦化3號或國父紀念館站2號出口(步行5-7分鐘)

夢珈忠孝旗艦店-餐廳環境和菜單分享

來自日本超夢幻的雲朵相伴早午餐，在東區新開幕

S__122781749_0

全店最熱門又吸引晴的位置就是店門口的窗邊
S__122781736_0S__122781735_0
有三朵白雲在座位區上～是許多人指定用餐位置，只要早到都有機會坐到這一區但只適合2人哦！
S__122781746_0S__122781745_0
餐廳座位區除了雲朵區還有高腳桌椅區，也可以坐在吧台區
S__122781731_0
第二推薦座位區就是我們這次用餐的座位，居然有包廂！
超有隱私專屬空間還有門可以帶上，而且還有隔音效果可以很盡興聊建議5人以內
S__122781732_0
我點的這道有著滿滿的蔬菜、香料薯塊、奶油加麵包，以及很脆皮的烤雞腿～很喜歡這樣酥脆的口感
S__122781738_0
朋友們超有默契都變了一樣的餐點，他們都說餐還不錯份量還算剛好
S__122781744_0S__122781742_0S__122781739_0
早午餐和主食和增肌減脂系列都可以加購變套餐
A套餐+199 ，包括$160以下飲料和開胃菜炸物擇一
B套餐+245，包括$180以下飲料+甜點擇一
S__122781737_0
這家店本身就有兩隻可愛的店狗超萌駐店，很歡迎帶寵物一起來用餐，可以直接加點寵物餐食哦！
S__122781747_0S__122781743_0
IG打卡或五星好評有送馬卡龍一顆喔!
-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-c2ee20a5-3e68-4a8c-bb90-c5e9eb6ac6e2
-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-d732227f-b396-41e4-9725-026286bbcdab
-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-ae03c908-81d1-43c8-bc2a-fece5770d1b7
-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-ef5b240b-870b-4c20-90ee-8e32349aaa7c
-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-90a2f5f6-282e-4a54-bffa-f72ec92a7020-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-aa2c9c12-02c8-4384-9c34-93cecbf33a14-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-8477b32f-3489-4396-a293-5114ff0c8161-NxkPWrO3yaKlh01FlFt_inline-live-3--NxkPX5LFdVEZZrFZfcD-5d7feb47-6c48-46c9-b609-3b2400d3b2c4
menu分享 (摘錄至官方資訊)
S__122781734_0

#夢珈youmeca
地址: 台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7 號
交通工具: 捷運忠孝敦化3號或國父紀念館站2號出口(步行5-7分鐘)

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

FB🌈 霏霓莫屬 

IG🌈 sunnytin914

文章標籤
PTFMfamily 網美景點 台北景點 台北餐廳 台北咖啡廳 台北下午茶 台北寵物友善餐廳 台北寵物友善 台北早午餐 網美餐廳 YOUMECA夢珈忠孝旗艦店 YOUMECA夢珈 東區美食 大安美食
創作者介紹
創作者 ♡霏霓莫屬♡ 的頭像
♡霏霓莫屬♡

霏霓莫屬

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北咖啡廳
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

★台北早午餐推薦★ YOUMECA夢珈忠孝旗艦店，來自日本夢幻雲朵相伴的早午餐廳，台北新開幕/台北咖啡廳/台北餐廳/台北寵物友善餐 (附菜單)
相關商家

YOUMECA夢珈忠孝旗艦店

phone
place台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號
starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.17
share place
回報歇業
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up