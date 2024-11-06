但住宿我很少去台南住，因為我住高雄，通常都當天來回這樣玩，

這次我決定住在台南，來個兩天一夜的台南旅遊，

台南有個特色，就是來這裡旅遊的外國遊客很多，

而且要找到一間CP值高的旅館在台南似乎算很難找的到，

這次我要住的一間旅館是位在台南市中心，四通八達的一個風水極佳的好位置，

住在這可以去逛友愛街和海安路等，離市中心蠻近的，去哪都很方便，

超級愛這間我在台南住過最舒服的旅館! 雖然它是三星級，卻享受的到四星級的享受，

價錢又不貴，真的很划算，太愛了!!

最讓我印象深刻的是他們位在6樓的開放式共用空間，我在六樓待了一陣子，

享受一下食物和飲品以及陽光浴，滿滿書香氣息以及台南的味道，

讓人覺得舒服的寬敞空間，晚點我會一一介紹給大家認識，



Roots Chew Hotel古根嚼旅 位在台南，距離台南孔廟700 公尺，設有露台、全面禁菸客房以及全館WiFi（免費）。





也有衣架提供，另外還有咖啡機提供!是用粉製成的咖啡機，雖然我不喝咖啡，

不過真的很細心耶~

也有黑色的小冰箱，冰箱打開有兩瓶礦泉水提供，

也有一個小書桌和給你坐著閱讀書籍等，

綠色的茶包兩個綠色的陶瓷杯可以使用，當然還有吃泡麵消夜要用到的熱水器，

桌上的小檯燈顯得很有氣氛，

另外在床的旁邊有提供一個像塌塌米的貴妃椅子，是個竹編椅子，

非常有中國味的一個品味，可以躺在上面也可以坐在上面，

接著是房間冷氣空調的設計，

落地窗的白色窗簾配上白色的雙人床，看起來超級舒服的，床真的躺起來很舒服，





被子沒有異味和怪色，都清潔的相當乾淨，整體房間都是很乾淨的狀態，

床頭兩旁有兩盞燈，晚上睡覺時的夜燈，

電視放置在床對面的牆上，因為台南有很多景點，

所以我沒有看電視，







還有這邊的馬桶都是免治馬桶，牆壁旁邊有側邊感應式沖水，

接著我就坐電梯去六樓的開放是公共空間了!!

因為櫃台小姐說六樓有公共的空間可以使用，所以我想去看看有什麼~













