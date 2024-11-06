其實餅乾常常跑去台南，大概一個月去一次或是兩個月去一次，
算是蠻熟悉的地方，因為餅乾大學時期就是在台南讀的，所以加減會知道一些台南的好吃美食等，
但住宿我很少去台南住，因為我住高雄，通常都當天來回這樣玩，
這次我決定住在台南，來個兩天一夜的台南旅遊，
台南有個特色，就是來這裡旅遊的外國遊客很多，
而且要找到一間CP值高的旅館在台南似乎算很難找的到，
這次我要住的一間旅館是位在台南市中心，四通八達的一個風水極佳的好位置，
住在這可以去逛友愛街和海安路等，離市中心蠻近的，去哪都很方便，
超級愛這間我在台南住過最舒服的旅館! 雖然它是三星級，卻享受的到四星級的享受，
價錢又不貴，真的很划算，太愛了!!
Roots Chew Hotel古根嚼旅
趕快跟各位做個分享，這麼棒的旅館怎麼不跟各位做分享呢~
的地理位置很好，位於台南友愛街上，距離台南新光三越和保安路都不遠…
而且旅館旁邊就賣很多小吃，就算晚上肚子餓想吃消夜也沒問題，
最讓我印象深刻的是他們位在6樓的開放式共用空間，我在六樓待了一陣子，
享受一下食物和飲品以及陽光浴，滿滿書香氣息以及台南的味道，
讓人覺得舒服的寬敞空間，晚點我會一一介紹給大家認識，
Roots Chew Hotel古根嚼旅 位在台南，距離台南孔廟700 公尺，設有露台、全面禁菸客房以及全館WiFi（免費）。
這間飯店位置超棒，位於中西區，距離赤崁樓1.1 公里，距離內門紫竹寺35 公里。
它的住宿價格不貴，又位在鬧區，地方好停車，旁邊有停車場，還有附近有賣很多吃的，
用步行的方式就能買到台南美食來吃，整個物超所值，
加上住宿的環境不錯，我住過一次就愛上這間旅館，之後來台南也決定都要訂這間旅館來住!
而且服務的態度也很好，東西也都很精緻且乾淨，床好躺舒服，非常非常多的優點，
有這麼好的住宿體驗，一定要讓更多人知道!!
遠看有點像是回到民國時期的風格，窗戶都木頭色的，看起來非常的有傳統的氛圍，
外觀就能看的出來這間旅館的風格，整體給人感覺就是典雅，
門旁還有個木製的質感信箱，上面還有旅館的地址友愛街148的字體，
走進去可以看到櫃檯一種高雅的風味，裡面都是木頭地板牆面也都是木頭色的，
室內裝潢跟外觀很像，一盞燈在櫃檯桌上，散發濃濃的台灣古早味道，
側邊的牆面上有看到慢時光探索城市文化之美，
上面吊著四張漂亮五顏六色的卡片，都是介紹台南觀光景點的小卡，
這真的很方便，尤其是外國朋友來台南玩，就會很需要這張小卡片，看看台南地圖以及哪裡好玩的!
是對外國遊客非常友善的設計，蠻貼心的，可以感覺這間旅館對於推廣台南文化的用心，
旁邊的桌面上還有提供一些廣告，
在門的旁邊有個按鈕是開門使用的，上面還貼上記得帶房卡喔! 好貼心喔~
另外這間旅館有租借旗袍的服務，說真的這是我第一次遇見有旅館願意出借衣服給客人拍照穿，
出租旗袍的價格為6小時800元，除了旗袍像其他的髮飾和扇子等周邊舊時代的風格飾品都是一律可以租借的，可以體驗一下當民國時期的少奶奶是什麼感覺~
臺南為古都之城，踏入府城城門，可看見歷史的軌跡，踏過每一腳步，文化與歷史深深貼近著，讓每位旅人彷彿穿越時空，仔細品嚐藝術與時代的過程，建築歲月的痕跡結合傳統文化旗袍的服裝，更能融合在這交錯的背景，尋找當年的情懷與風味。
藉著嚼旅系列的理念，以及現下結合旅遊及拍攝的趨勢，讓旅人們在臺南留下深刻回憶。 完成訂房畫面即可加購旗袍租借哦！
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真的好有心，而且旗袍有好多款，甚至還有漂亮的扇子等等，
我等等也要來挑幾件旗袍和髮飾和扇子等，拿去房間內拍照留念一下，這趟台南之旅的一個閃光點!
我順便照一下可以租借的旗袍和飾品有哪些?
櫃子最上層擺上兩個可折疊的漂亮美麗的扇子，我都很喜歡，
是漂亮的刺繡扇子，兩把一個是黃色一個粉紅色，兩個都好漂亮，上面的刺繡都很精緻呢~
在下一層櫃子裡是一樣刺繡的透明扇子，不過上面花色比較單調一點，但拿起來還是很有復古的感覺，
接下來就是穿旗袍搭配的飾品，有髮尾夾還有髮簪，髮簪是一排的，樣式非常的漂亮，
每一支我都好喜歡，很想全部都使用到，好精美的設計，
在下一層是使用在旗袍上的飾品，我其實不太會用，不過看起來真的都很美呢，
在下層就是拋棄式牙刷和棉花棒，房間沒有，所以要在這裡拿牙刷等用品，
下層放滿了刮鬍刀和梳子以及浴帽，每個都用塑膠袋包好，非常的有衛生，
櫃檯的後方掛有很多關於旅館的圖畫和文件相關訊息，也有合法旅館的牌子在牆面上，
櫃檯上放有一盞假火的燭台，好美的燭台，害我也好想買一個放我房間呢!
這名片是深藍色的，上面有個嚼字，非常有設計感的圓形名片，很特別!
另外櫃檯的左側有一台機器，雖然我不知道是幹嘛用的，但非常的酷，
櫃檯的旁邊有個很大扇的門，把門推開又是一個很大的空間，這裡是樓梯還有電梯的空間，
電梯旁邊還有一個無障礙空間大間洗手間，洗手間很大間，而且也很乾淨，
洗手烘乾機也是有品牌的
我蠻喜歡這間旅館的質感，看起來簡單大方又乾淨的感覺，而且也有防火裝置，整個好細心!
我有向櫃檯先寄放我的行李，他們把行李放在後面的房間內，然後櫃台小姐給我一條皮製手套，
說是如果要領我放的行李，就把這條皮手套給他就可以了，在這間旅館是可以先寄放行李的，
很貼心也很不錯的一個服務不用怕行李多，在這裡就可以寄放了，讓我很安心的在台南玩~
一樓有兩個皮椅非常有氛圍，提供給客人check in時候坐的地方，我看這間旅館的客人都蠻多的，
每次經過看一下沙發上都有人坐，這沙發很好坐推推~
接著就坐電梯上去二樓我的房間了，
這一層空間很大有好幾間房間，室內空間寬敞!
到我房間了~
一到房間就能看到漂亮白色的落地窗簾，美美的質感很好!
旅館提供大毛巾; 電視; 免費衛浴用品; 提供空調; 吹風機; 網路存取; 無線網路; 電視; 洗髮乳等等，
也有衣架提供，另外還有咖啡機提供!是用粉製成的咖啡機，雖然我不喝咖啡，
不過真的很細心耶~
也有黑色的小冰箱，冰箱打開有兩瓶礦泉水提供，
也有一個小書桌和給你坐著閱讀書籍等，
綠色的茶包兩個綠色的陶瓷杯可以使用，當然還有吃泡麵消夜要用到的熱水器，
桌上的小檯燈顯得很有氣氛，
另外在床的旁邊有提供一個像塌塌米的貴妃椅子，是個竹編椅子，
非常有中國味的一個品味，可以躺在上面也可以坐在上面，
接著是房間冷氣空調的設計，
落地窗的白色窗簾配上白色的雙人床，看起來超級舒服的，床真的躺起來很舒服，
被子沒有異味和怪色，都清潔的相當乾淨，整體房間都是很乾淨的狀態，
床頭兩旁有兩盞燈，晚上睡覺時的夜燈，
電視放置在床對面的牆上，因為台南有很多景點，
所以我沒有看電視，
還有這邊的馬桶都是免治馬桶，牆壁旁邊有側邊感應式沖水，
接著我就坐電梯去六樓的開放是公共空間了!!
因為櫃台小姐說六樓有公共的空間可以使用，所以我想去看看有什麼~
六樓的公共空間是一扇透明的門，把門打開之後可以看到很大一個空間，
有會議桌和書櫃以及沙發，一台腳踏車，跟室外的一個花園一樣的綠植物種植大陽台，
這環境讓人覺得很沉靜，感覺相當的舒適，一進來這裡感覺世界都變得安靜了，
可以挑一本好書，坐在沙發上看書，當然這裡也有提供飲品和零食，
我看到之後超級開心的，餅乾最愛吃零食了!!
兩排玻璃瓶和木頭罐子，放置都是零食餅乾提供給大家食用，
透明罐子裡裝的旺旺小饅頭和鹹香酥餅小飛機及豬耳朵等等，各種不同的餅乾，
桌子旁邊也有提供義式咖啡和美式咖啡，上面有說明，旁邊放了白色跟黑色的咖啡杯，
我選擇喝比較小杯的義式咖啡，這咖啡是現泡的熱咖啡，所以喝起來要小心燙嘴，
然後旁邊也有一個洗手台提供給客人，顯得相當的細心與貼心，
後面一排滿滿的書櫃，可以喝著咖啡吃的餅乾，來花一個下午的時間待在這個美麗的空間裡，
真的還不錯呢!! 相當的享受，這裡很寬敞，也非常地安靜，我坐在沙發上享受自己一個人的時光，
餅乾有很多種，可以拿放在旁邊的木頭夾夾餅乾放在盤子內坐在沙發享受，
這裡還有超復古的不知道能不能使用的打字機，蠻有趣的!
一杯義式咖啡和簡單的台式餅乾，在下午的陽光灑下來，可以感受到他寧靜的且舒適的感受，
這空間非常的寧靜和具有書香的氣息，非常適合大家來六樓體驗一下下午茶的感受，
一本好書，一杯咖啡和香脆的餅乾，不出去也可以在旅館享受到私密的好時光!
喝完咖啡我就走回房間內來參觀一下我房間是怎樣子的，因為剛剛開了房間後，我馬上就跑到去六樓了，
回房進去的浴室，發現浴室真的蠻寬的，成正方形的黑色瓷磚空間，
看起來很穩重的感覺，浴室有提供大小條毛巾，和免治馬桶，
浴室的洗手台除了有一大面鏡子，旁邊還提供了梳妝的小鏡子，這鏡子可以手動拉開來，
像是你化妝就可以使用這面鏡子來看一下，自己的口紅和眼妝有沒有畫好，非常的方便，
而且室內設備看起來都是蠻新的，感覺很乾淨的浴室!
浴室的椅子是折疊式的，很省空間，真的還蠻不錯的，浴室還有椅子可以坐，想得很周到，
接著就是來穿旗袍的時間，我在一樓挑了三件旗袍來試穿，
櫃台人員有說我可以多挑幾件來穿，於是我挑了三件，有兩件特別合身，
有淺色白色到深色深藍色都有，長旗袍也有短旗袍，
我最愛的是第一件的白色俏皮可愛旗袍，旗袍的側邊通常有露腿的設計，
看起來會更加的性感，而且白色旗袍的設計中間還有一個挖胸的小空洞，
個人覺得穿起來看起來好性感俏皮，有春麗的感覺，我最喜歡的就是第一件白色的旗袍，
手拿隻透明的刺繡小扇子，看起來濃濃的民國感，彷彿穿越了時空來到古早的台灣，
穿上去讓人有驚豔的感覺，我也在頭髮後方插上了漂亮的髮簪~
髮簪上有花有草也有漂亮的吊飾，真的非常精緻且美麗!
第二件我穿比較長的旗袍，顏色是帶點米黃色，材質有點像絲，穿起來會有點反光，
質料看起來非常的好，旅館讓人租借的旗袍的質感都非常地不錯!
這件長旗袍很合身，我把頭髮放下來，配上一把漂亮的古典的美扇子，
又是另外一種風味，非常地漂亮， 衣服的材質很舒服，側邊還有高開岔，看起來很美，
領口還有我扣上的珍珠流蘇吊飾，非常精緻的美感，配上很有詩意的山水畫扇子，
整體搭配起來真的很美麗，好有傳統古典美感，
另外最後一件我選擇深色的是因為之前兩件都是淺色，想說深色的看穿起來如何，
這件我穿起來比較大件一點，穿起來看起來比較穩重，
有種民國感覺大戶人家的貴太太感，可能我眼神比較殺看起來有點兇，
不過這件旗袍穿起來很貴氣耶，配上透明的刺繡小扇子，以及金色燕子尾巴的髮簪及吊飾，
髮飾的部分和衣服的金色包邊顯得相當的合適，這件穿起來好高貴的感覺，
又是另外種風味，三件旗袍呈現完全不同感覺，
住旅館還能穿旗袍拍照，真的是我第一次的體驗也是我第一次入住這樣有特色的旅店，
如果你很愛穿旗袍，絕對不能錯過這個租借旗袍的活動喔~
房間內的多數電用品都是有品牌的，像電視就是奇美的，房間提供衛生紙和各種需要用品，
房間也是使用插卡的設計，比較現代的旅館都是插卡設計為主，
室內有提供拖鞋
讓人有種走進古早時代的感受，非常地有特色的一間旅店，
住起來很舒適，我一覺到天亮，非常地舒服，空調溫度也很正常，沒有電器壞掉等問題，
設備也都很新穎，旅館服務也做得非常好，讓人賓至如歸的感覺，
還有旗袍試穿的租借活動，和古典感以及良好的開放性空間，
整個住起來感覺有如4到5星級飯店一樣，地址也非常的方便熱鬧，
我住起來就是感覺完美一個字來形容，
是一個CP值很高，住起來很舒服，很值得推薦的好旅館~
以後餅乾來台南也會選擇再住一次這間旅館❤
關於這個旅館的地址訊息
Roots Chew Hotel古根嚼旅
地址：台南市中西區友愛街148號
電話：(06)221-2288
官方網站：http://www.rootsinn.com.tw/