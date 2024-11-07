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台中宮原眼科-第四信用合作社│銀行內吃冰淇淋，超美3層樓裝潢超好拍，台中火車站美食 - 貪吃猴的幻想

2024-11-07 21:09:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

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台中宮原眼科-第四信用合作社│銀行內吃冰淇淋，超美3層樓裝潢超好拍，台中火車站美食 - 貪吃猴的幻想

台中車站美食宮原眼宮最新內用分店《第四信用合作社》。將老舊銀行改造最新復古打卡景點，外觀保留金庫特色，《第四信用合作社》裡面主打各式冰品美食，包括鹹點、甜點、芒果冰、及超級豐仁冰，光冰淇淋就超過50種口味。3層樓超大用餐空間，結合舊有鋼筋水泥微廢墟風，真的是好吃又好拍，安排台中一日遊這間不能錯過唷~

台中市第四信用合作社
地址:台中市中區中山路72號
電話:04-2227-1966
時間:10:00–21:00
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台中火車站美食

第四信用合作社位置地點

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宮原眼科後，日出集團旗下品牌《第四信用合作社》，將台中老建築改造復古打卡冰店。裡面有3層樓內用空間，寬敞舒適，不想在宮原眼科排隊人擠人，就來《第四信用合作社》內用吃冰吧~

第四信用合作社環境介紹

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第四信用合作社》保留原有銀行老舊建築的特色，運用鋼筋水泥結構營造出微廢墟風的裝潢，相當好拍。

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3層樓超過100個座位，先點餐再去找位置，每個人低消是100元喔~

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裡面裝飾運用許多復古元素，略顯暗調頗有氛圍，假日生意真的還不錯。

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2樓空間更加寬敞，質感特色吧台很有夜店感。

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3樓古典歐風搭配陽台綠意造景，就像在國外。

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窗邊簍空設計營造出的透視感也頗有特色。

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聖代餅乾每天新鮮製作，在旁都能聞到餅乾香氣。

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冰淇淋口味多到眼花撩亂，排隊的時候就可以先選好要吃什麼XD

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第四信用合作社菜單價位

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冰淇淋單球100、雙球180、三球255，可加購升級甜筒或聖代，每一球免費送一款配料

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櫃台結帳完後等候叫號碼牌，再來選擇自己喜歡的配料，有各種手工餅乾、鳳梨酥、乳酪蛋糕，這配料也是相當有誠意。

冰淇淋升級聖代

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還沒吃先來打卡一張，升級聖代是大家首選，造型好拍份量多。

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這款口味是明天會更好，結合芭樂芯葉、土鳳梨、百香果等水果味的冰淇淋，挺有層次感，搭配萊姆酒葡萄好好吃。

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自家製作的餅乾，酥脆有口感。

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光巧克力口味就有10種，巧克力控完全可以滿足。

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《半夢半醒之間》結合阿薩姆紅茶、玫瑰、薄荷，濃厚有層次的茶香，還不錯~

單球冰淇淋甜筒

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《月朦朧鳥朦朧》高山烏龍茶+桂花，獨特茶香味勾引味蕾，口感順滑綿密。

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店內還有造型印章提供給大家蓋印留念，台中車站附近必訪打卡冰店，這間分享給大家~

店家資訊

台中市第四信用合作社
地址:台中市中區中山路72號
電話:04-2227-1966
時間:10:00–21:00
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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