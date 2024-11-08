寶宏乳酪PowerRed

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之前跟大家分享過 寶宏乳酪PowerRed 的好用焗烤起司，因為實在是太好吃了，

這次又再度入手了他們家的起司條要來跟大家分享

這是我第一次吃這種整塊整條的起司耶，吃來吃去還是只有 寶宏乳酪PowerRed 的起司最合我胃口，

有的起司不知道為什麼，讓我吃起來好膩口，吃到後面還有點想吐，但是他們家的完全不會，

尤其是烤過的，他們家的起司吃起來只有香跟濃郁，非常推薦愛吃起司的人千萬別錯過。



一盒裡面有六條的小包裝，一次可以輕鬆吃完，不用擔心保存問題，開封建議三天內食用完畢~

中秋節烤肉，或是平常放進小烤箱裡面烤也很方便

如果你是使用炭火燒烤的話，小火10~15分鐘，平底鍋或電烤盤，小火5~10分鐘，

裹漿裹粉油炸的話，以油溫170℃油炸3分鐘為主，就可以輕鬆將這些起司條帶領到最美味的狀態

這個比較奢華的吃法，就是一整條直接單嗑。

如果你不希望幸福溜走的太快，可以搭配一些料理一起享用，延長它們˙在我們口中經過的時間

拿蔥抓餅要來做捲餅的時候，就可以在鍋裡空白處，一起煎上一條起司條，

接著在餅中間放上自己愛吃的內餡，我這次放的是南洋咖哩雞絞肉，大概鋪好了以後，

在中間置入四面都煎的微焦的起司來一起捲起來~

起司條建議一定要煎烤到有變色的狀態，那種香氣十足的感覺才會綻放開來

然後你可以到一旁去享用這個吃完之後會讓你念念不忘很久的美味了~

起司的香濃和南洋咖哩的味道實在是太搭了，非常相輔相成的組合。

炒麵的時候也可以來上一條

炒麵做的是打拋雞口味~

起司條在電烤盤空白處稍微香煎過四面以後，就可以和炒麵整個大炒在一起~

吸收了精華和辣度的起司條，口感非常Q彈，吃起來非常開胃，讓人忍不住一口接一口

其實像這樣炒在一起，猛一吃有點炒年糕的錯覺，好好吃喔，喜歡他越嚼越香的後勁，

麵條也因為沾染上起司的濃醇香，變成更有厚度的風味，真是太讚了。

這個吃過一次就愛上的起司條，好希望大家都可以來吃吃看喔~

喜歡吃起司的朋友就更不能錯過了，推薦大家可以多囤幾包 寶宏乳酪PowerRed 的起司在家裡，想吃就有。

目前銷售通路：家樂福、大潤發、楓康超市、百貨超市(新光三越、citySuper、遠東Sogo)、

UberEats優市都可以買得到喔~