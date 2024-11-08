2024-11-08

今天女王發現了一間頂級的台中北屯日式無菜單料理，這間超奢華的 船艙せんしつ 日本料理，以超美的船屋做為設計讓它成為了，台中北屯美食的熱門地標，而且店家還聘請了日本金沢二星米其林錢屋餐廳料理長（池田剛先生）親自掌勺，帶來超美味的星級美食體驗。這間隱於繁華都市中的船艙，還融合了日式懷石料理的精髓，製成了各式的創意日式無菜單料理，再加上不需服務費的設計，讓我們能輕鬆的享受到這精緻又頂級美味饗宴。現在就讓我們帶大家來看看這間，船艙日式料理的獨特的氛圍吧~

⏏文章摘要

船艙せんしつ在哪裡？

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

營業時間：18:15–23:00（週日&週一公休）

電話：04-2436-5938

船艙 せんしつ座落於台中市北屯區松竹五路一段65號，這間餐廳遠離台中市區的喧囂，地點非常私密，非常適合喜歡低調私密聚餐氛圍的食客們來訪。此外，餐廳周邊有著充裕的停車空間，不論是自行開車或與朋友一同共乘前來，都十分便利。這裡不僅方便聚餐，對於想要度過安靜、奢華夜晚的賓客來說，也是一處絕佳的台中北屯區美食寶地。



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船艙環境介紹

船艙 せんしつ 的室內用餐空間非常厲害，把廣闊的用餐空間打造成一個超擬真的超美船艙世界。這裡提供了數種不同的用餐空間選擇，無論是開放式的吧台區、半開放的小型聚會區域，還是打造成船艙會議區的大型聚會包廂，每個區域都充滿濃厚的船艙風格。這樣的私密大空間設計，可是許多台中無菜單料理看不到的罕見的設計，真的非常厲害喔~

話說這裡的整個用餐空間，燈光氛圍和日式裝潢設計的真的非常高雅，營造出置身船艙的感受。就像在深海中航行般的靜謐，每位來賓能在這個獨特的氛圍裡享受到船艙せんしつ的頂級日式料理，這種沉浸式體驗無疑增添了整場用餐的奢華感。

船艙日式無菜單料理餐點介紹

船艙せんしつ的消費方式為無菜單日式料理，這次我們點的餐點價格為 NT$3980，而且店家最佛心的是完全不收取服務費，這個設置也是女王在台中無菜單料理中少見的，而且店家更特地聘請了，來自日本的前 米其林餐廳料理長 池田剛先生 擔任主廚。憑藉了料理長得多年的餐點經驗，把宮廷日式懷石料理結合無菜單餐點，製成了一道道充滿匠心的日式美食，現在就讓我們看看船艙獨特日式美食料理吧~

船艙菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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迎賓酒：清酒

船艙日式料理在用餐開始前，會先請賓客享受到一杯清新甘甜的美味清酒作為開場。這杯清酒其實就是日式的迎賓酒的意思，歡應貴賓到也讓酒的清香讓味蕾為接下來的美味饗宴做好準備，我只能說這一開場就充滿儀式的開端，真的有吃五星級餐廳的感受阿~

前菜-香箱蟹

第一道前菜是因應秋天品蟹季節推出的11月活動會招待大閘蟹或香箱蟹二擇一，「香箱蟹」由蟹肉、蟹黃、以及精心調製的蟹膏醬組成。將蟹肉的鮮甜與濃郁的蟹黃完美結合，蟹肉細膩柔滑，每一口都伴隨著滿滿的鮮味，彷彿大海的味道瞬間湧入口中。搭配的蟹膏醬汁豐富了層次，從初嚐的鮮甜到尾韻的吃上一口就讓人愛上的美味~



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赤上海膽胭脂蝦

再來這道美食更是不簡單，以頂級的赤上海膽搭配上胭脂蝦組成的美味料理，胭脂蝦的甜美搭配赤上海膽的奶油般的口感，形成完美的融合，猶如海洋的禮物在舌尖蕩漾。紫蘇花和菊花的香氣淡雅地滲入，增添了微妙的清香，讓這道菜的味道豐富且細膩，層層堆疊在口腔中，讓人彷彿在夏日的海風中徜徉，真的是太舒爽啦~

前湯-鱈魚白子素麵

接下來這道鱈魚白子素麵如同溫柔的擁抱般溫暖。以鱈魚熬煮的美味湯頭，鮮美醇厚，而白子的滑嫩與日本素麵的柔韌形成絕妙對比。每一口都能感受到湯汁包裹著素麵的香氣，入口溫潤餘味悠長，非常溫暖的一道日式美食佳餚~

時令生魚片

船艙せんしつ的時令生魚片呈現了日式料理的精髓，精選黑鮪魚、金目鯛和槍烏賊等季節海鮮，保留其天然的鮮味與細膩的口感。每片魚肉柔嫩且富含彈性，細緻的油脂在舌尖化開，伴隨著海洋的氣息，讓味蕾猶如漫遊於深海之中。這盤生魚片口感不僅美味，擺盤顏色更是美麗，看來道這用餐相機一定要備滿備好喔!

八吋料理

這道八吋料理絕對是今日的主角，完美的展示了日式懷石料理的藝術，將五色、五法、五味的精髓呈現於餐桌。每一小格都暗藏驚喜：桂丁雞的細嫩、伊比利豬的濃香、鮪魚握壽司的軟滑、蟹肉丸的彈牙...，層次豐富，風味變化多端，美味的讓人停不下口。這八吋料理就像是一個微型的日式美食博物館，每一口都帶來不同的驚喜和滿足~

野生台灣鱸鰻

以昂貴的野生鱸鰻經過料理長特製手法，酥炸後表皮酥脆、內裡柔嫩，魚肉的清香隨著細膩的日式醬油滋味綻放開來。鱸鰻的油脂豐富而不油膩，口感豐盈，讓人一吃上癮。這道鱸鰻漬物是把台灣美食與日本料理融合得恰到好處，頂級的風味絕對值得細細品味喔~

宮崎縣A5和牛

這道A5宮崎和牛簡直是肉食愛好者的夢想。經過炙烤的和牛油脂豐富，入口即化的口感讓人陶醉。香氣濃郁，肉質細膩，每一口都充滿了極致的奢華感。這道和牛完美地將肉的精華凝縮在一小片中，無愧於台中無菜單料理推薦的極品。

新潟越光米炊飯

接下來這道也是日式無餐單料理必出現的美食，但店家與其他日本料理不同的是，使用來自日本新潟越光米搭配上季節秋姑魚製成這道完美的炊飯。越光米的Q彈和秋姑魚的鮮美在炊煮中相互滲透，每口都帶有溫潤的米香與魚肉的鮮甜。這道炊飯樸素卻不簡單，細細品味，能夠感受到料理人對食材的尊重，是一場滿足的主食體驗。

北海道鮮奶仙草

最後道甜品結合了北海道鮮奶的濃郁與仙草的清香，口感滑順，甜而不膩，帶來舒心的結尾。北海道鮮奶與仙草相互襯托，給味蕾帶來一場清新的休憩，是整場用餐的完美收尾。

話說來船艙せんしつ用餐真的是儀式感滿滿，餐點最會還會附上一杯溫熱的綠茶和一條溫暖的熱毛巾，為整頓美食餐點劃下完美的句點。

船艙神秘小鹿

用餐道這女王雖然已經體驗到全方位的奢華享受，但沒想到店家在用餐結束前，還藏了一個意想不到的驚喜。餐廳內有竟然有一對超可愛的小鹿，牠不僅是這裡的「吉祥物」，更增添了溫馨的氛圍。用餐結束後，賓客可以與和這些乖巧可愛的小鹿互動玩樂，來替自己的台中美食地圖之旅畫下了完美句號。

台中北屯日式料理推薦

在船艙 せんしつ的用餐體驗，不僅僅是味覺上的享受，更是一場充滿驚喜的旅程。從迎賓清酒開始，逐道品嘗下來，每一口都在述說著對食材的敬意與創意。這裡的無菜單料理將傳統日式懷石料理的靜謐和禮儀融合進每道餐點中，帶來台中無菜單料理推薦中的頂級饗宴。聽說11月20日在船艙粉專會公佈12月份的周年慶活動喔!! 而且12月份開始營業時間還會有中午的時段，如果你是日本料理愛好者，或日式料理狂熱者，一定要來試試這間，超適合慶生聚餐派對包場的頂級台中北屯日式料理推薦。

船艙せんしつ店家資訊

粉專：船艙せんしつ

訂位：船艙せんしつ

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

營業時間：18:15–23:00（週日&週一公休）

電話：04-2436-5938