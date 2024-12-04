你們都知道我有多愛吃韓式料理吧，從餐廳到路邊小攤，開箱過這麼多道地的正宗韓味，可是我發現，想在台灣吃到「韓國街頭小吃」真的好難，幾乎找不到哪裡有在賣？

▼現在不用飛出國了，〝韓英 HAN YOUNG〞直接從韓國原裝進口最道地的美味，就連海鮮水產品也能隨時在家吃得到。

即日起至11/26，在家樂福指定門市（重新店、淡新店、內壢店）的 2024 Anchor-shop，即可選購韓國水協認證K-Seafood水產品，現場還有提供試吃喔！

其他縣市的韓食控也別失望，韓英官網同步享有K-Seafood全品項優惠，宅配到府免出門。

2024 Anchor shop 活動全商品展出及試吃地點

10/17~11/18家樂福淡新店

10/29~11/26家樂福內壢店

9/18~11/26韓英官網全商品同步優惠販售中

https://www.hanyoung.com.tw

▲K-Seafood是由韓國水協所推動的認證標章，除了要符合韓國基本食品安全規範，還會針對水產品的新鮮度、產地、養殖方式等，進行更詳細的嚴格評估。

另外，也是由韓國水協推出的認證標誌K-FISH，則是代表著符合優質海鮮出口品牌標準的水產品，選購韓國海鮮認這兩個標章就對了。

說到韓國海鮮，許多人第一個想到的是釜山札嘎其市場，不過在水質清澈、緊鄰東海的束草，海鮮種類豐富、鮮味美，其中又以「韓國束草香辣炸螃蟹」為當地的一大特色美食。

將新鮮小螃蟹裹上麵衣，油炸起鍋後淋上韓式辣醬，香辣酥脆的口感非常開胃，無論是配飯或下酒都很適合。

韓國束草香辣炸螃蟹

▲韓英的「韓國束草香辣炸螃蟹」不僅入味，重要的是，它不用開火、解凍即食超方便。

▼和「韓國束草香辣炸明太魚塊」同樣是今年新上市K-Seafood年度產品，這種免料理、免加熱的即食小菜特別適合我這種廚房小白。

韓國束草香辣炸明太魚塊

新鮮的明太魚切塊後，裹上麵衣後油炸，再淋上甜辣甜辣的韓式辣醬，吃起來口感外酥有嚼勁，醬料完全沒蓋住魚的鮮美。

搭配酸爽的韓國正安泡菜，更是絕配！

韓國海鮮煎餅的口味其實百百種，不僅僅是蝦仁和花枝，魷魚也是很常見的海鮮口味。

▲▼韓英的「韓國魷魚蔬菜煎餅」免解凍，直接下鍋油煎到兩面金黃，沾上蛋液再煎的話，香氣和口感會更加分。

魷魚和蔬菜的完美結合，不沾醬就已經超好吃了，配上正安泡菜吃起來更有韓味。

▼「韓國正安泡菜」和他牌泡菜不同，製作過程嚴選韓國當地的新鮮蔬食，並堅持使用傳統的發酵工藝，每一種口味都有各自的風味。

韓國正安泡菜

▲▼我特別喜歡正安的「蘿蔔切塊」和「白菜切塊」泡菜，吃起來口感爽脆，前者酸辣重口味，後者辣度適中，不只可以配著吃，還可以變化出泡菜鍋、拌飯、炒飯等多種料理，非常百搭！

如果你完全吃不了辣，還有味道溫和的「韓金泡菜」可以選擇，三種口味味道截然不同，不像他牌泡菜吃來吃去都一樣，差就差在食材口感而已。

正安泡菜不只好吃，還不添加人工色素、防腐劑，無檢出蘇丹紅色素，吃起來就更安心了。

▼韓國人吃海鮮煎餅，會搭配各式各樣的小菜一起吃，除了泡菜以外，這道「辣醃章魚小菜」在韓國也是非常受歡迎。

經過醃製的章魚切塊，吃起來的口感香辣又Q彈，我就喜歡那彈牙的肉質，讓人忍不住一口接一口，超下飯！

辣醃章魚小菜

韓英不只將我心心念念的韓國小吃，直接搬到家裡餐桌上，更與韓國知名大廠、水協、農協攜手合作，嚴選高品質的韓國產品。

除了我選購的這些，韓英還有更多來自韓國的K-Seafood優質水產品可以選購，現在就到家樂福或韓英官網，趁著活動優惠把韓國美食一次帶回家吧！

立刻購買：www.hanyoung.com.tw/zh-TW/collections/2024-anchor-shop

部分圖片擷取自韓英官網

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