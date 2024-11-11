身為一個天天下廚煮飯的職業婦女，老實說我追求的就是健康跟安心的食材還有料理，不然外食就好啦～多方便啊！

所以食材自己買，飯自己煮～但我還是要追求快速讓全家人吃飽飯～所以可以加速料理的調味料就是我的優先選擇！

前陣子用了小食創合的辣椒醬系列真心太對我跟老公的胃啦～

這次再來開箱小食創合Haloa Poke的蒜味檸檬醬、韓式泡菜醬吧！

蒜味檸檬醬跟韓式泡菜醬是由夏威夷拌飯品牌Haloa Poke與小食創合聯名開發的特製醬料喔～

有著超級便利攜帶的設計，隨時隨地享用沒問題～！

100g輕便吸嘴袋包裝，轉開即用，無論野餐或旅行，都能輕鬆攜帶，隨時享用～OUTDOOR超方便的口袋調味料，完全推薦給露營用的便利調味包喔～

首先來看到【Haloa Poke】蒜味檸檬醬一包有100g喔～！看起來小小包的其實也不少耶～

🍋 清新口感，百搭風味～檸檬的酸香結合蒜味的獨特調和，增添每道料理的清爽感。

🍋 輕鬆料理，提升美味～只需簡單拌入，即可讓沙拉、肉食、炸物、麵包等料理瞬間升級啊～

🍋 非常適合夏季，清涼不膩～專為炎熱夏季設計的清爽醬料，讓每一口都感受到涼爽的滋味，搭配大人的飲品也超對味的呦～

首先蒜味檸檬醬的第一個料理就是～最近蠻夯的炸雞薯條哩～

順便來開箱剛入手的氣炸鍋，Glolux miniQ 2L健康氣炸鍋(象牙白) 超美的啊！小小一個2L~超級適合小家庭的耶~

將江只要~十分鐘~我的雞薯條就完成了耶~氣炸鍋真的是很偉大的發明耶~哈哈哈哈

雞薯條中間倒上今天的主角蒜味檸檬醬～

超級好吃啊！當作沾醬也很優秀～清爽的檸檬口味，散發一點點的蒜味，整體清爽搭配炸物太完美了！

然後就在氣炸的同時，我也快手備料川燙好了小黃瓜、玉米筍、黑美人菇、雞胸肉跟水煮蛋～

淋上蒜味檸檬醬當作沙拉醬也超對胃耶~蒜中帶著檸檬酸，打開味蕾的同時充滿蒜香味，開胃好舒爽！

最驚豔的就是我老公，想說不就是個沙拉醬還沒多誇張的好吃，因為小孩在旁邊一直跟我說還要還要～

但是蒜味檸檬醬酸酸甜甜的蒜味帶著清爽的檸檬香氣，無人可擋啊～

我老公吃了一口馬上問我說～哪裡買的？哪個牌子？很好吃耶～

就說小孩不會說謊了吧！小孩的反應最誠實了～好吃就是好吃啊

吃完了蒜味檸檬醬，就要來吃韓式泡菜醬啦～

【Haloa Poke】韓式泡菜醬一包有100g喔～

在家裡剛好沒有泡菜的時候，韓式泡菜醬就是最好的幫手啦！

韓式泡菜醬辛香開胃，百搭風味～融合泡菜的酸辣和微甜，增添每道料理的活力和層次感。

輕鬆料理，提升美味～只需簡單拌入，即可讓炒飯、麵條、烤肉等料理瞬間充滿韓式風啦～

適合各季，酸辣開胃～不論春夏秋冬，這款醬料都能為你的味蕾帶來清爽刺激的感受喔！

今天炒了一個白菜豆干肉絲，但最近有點冷了～

想吃一點辣辣的口味，所以前面加了醬油跟胡椒粉後關火，把小孩吃的份量盛起來，因為他們還不吃辣啊！（三歲跟一歲離辣還太遠了．．．．）

上次忘記煮什麼好像胡椒粉失手倒太多，一歲多的女兒邊吃邊哭說辣辣，著急的手往水壺那邊猛揮我要笑死了～

小孩們的份量裝起來後，我就要拿出我的秘密武器韓式泡菜醬啦！

很闊氣的倒上三圈～喔～一打開就有滿滿的泡菜香氣，酸中帶點辣的空氣味道真好～

結果我一端上桌兩個小孩就指著這盤菜說辣辣，表示他們聞到了～實在太好笑了！

將江～小人版的在右邊的小小盤，大人版的加入韓式泡菜醬～看起來就是讓人食指大動啊！

加上我跟老公最近晚餐盡量不吃白色澱粉，就是白飯跟白麵之類的，所以豆干、豆腐、青菜跟菇類還有蛋白質就是我們的主要糧食，炒大盤一點也不為過吧！

最後真心地不得不說小食創合Haloa Poke的蒜味檸檬醬、韓式泡菜醬～這兩款醬真的太優秀了～

完全百搭無誤，我都可以想像帶去烤肉或是露營的時候，可以怎麼搭配了～

走到哪搭到哪了啦！！！！不管是炸物、沙拉、輕食或是重口味的肉類都可以駕馭！～

真心推薦大家跟我一起手刀來去囤貨啦！

小食創合Haloa Poke ★ 蒜味檸檬醬、韓式泡菜醬購買連結： https://lihi.cc/SJ51Y

▶ 本文為廠商邀約的邀稿體驗文，全文皆為真實體驗個人心得◀

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