小時候，我媽總覺得我愛吃肉，常常說我應該多吃蔬菜，甚至想讓我成為素食主義者！但是就像許多小孩一樣，媽媽越是要求，我越是抗拒，對於「蔬食」這兩字甚至有點恐懼。

直到長大後才慢慢發現，選擇健康飲食對身體的重要性，竟然開始對蔬食有了興趣！而「小小樹食」就是這種讓我願意放下偏見的蔬食餐廳，不但好吃，甚至讓我完全不覺得自己在吃素，難怪連年都能榮獲米其林推薦！

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資訊

小小樹食 大安店

評分： / 4.3

地址：106台灣台北市大安區大安路一段116巷17號( 地圖 )

電話：02 2778 2277

營業時間

星期一: 12:00 – 21:00,

星期二: 12:00 – 21:00,

星期三: 12:00 – 21:00,

星期四: 12:00 – 21:00,

星期五: 12:00 – 21:00,

星期六: 12:00 – 21:00,

星期日: 12:00 – 21:00

星期一: 12:00 – 21:00, 星期二: 12:00 – 21:00, 星期三: 12:00 – 21:00, 星期四: 12:00 – 21:00, 星期五: 12:00 – 21:00, 星期六: 12:00 – 21:00, 星期日: 12:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

「小小樹食」位於台北市大安區的巷弄裡，初次經過時，我還以為這是間高雅的花店，直到進去用餐後才發現，這裡其實是個極具品味的蔬食餐廳。

自從這家店被米其林推薦後，客人更是絡繹不絕。

除此之外，「小小樹食」還獲得了米其林綠星，標誌著它對環保的堅持——不使用塑膠或無法回收的材料，並堅守可持續發展的理念。這不只是餐點，而是融合了廚藝和對地球的愛護。

這次我和朋友點了雙人套餐，價格為1,480元，包含許多充滿創意的菜色。

首先登場的是紅油皮蛋豆腐餃，這道開胃菜真是超乎我的想像！皮蛋豆腐的香味配上微辣的紅油，吃起來層次分明，香而不辣，讓味蕾瞬間活躍起來。

接著是韓式辣炸雞，沒想到可以用白花椰菜做出像炸雞般的口感，炸得酥脆，再配上甜辣的春川辣醬，味道十分獨特，彷彿真的在吃炸雞！

白花椰菜裹上粉漿油炸，沾炒韓式春川辣醬，甜辣夠味，印象深刻。

墨西哥風味烤玉米則帶來了異國風情的美味，玉米粒撒上特製香料和起司粉，還能擠上幾滴檸檬汁，酸甜的味道更是讓人停不下來。

主食部分，我們選了義式燉菜飯，以紅醬為基底，味道相當濃郁，搭配櫛瓜和核果等食材，營養豐富。雖然我個人覺得有點偏茄，但還是頗具口感。

最後上的是溫泉蛋肉醬義大利麵，加上半熟溫泉蛋和帕瑪森起司，口感滑順，肉醬雖然沒有肉，但吃起來卻非常滿足！

甜點部分則是焦糖海鹽戚風蛋糕，濕潤的蛋糕加上焦糖醬，甜度剛好，帶點微鹹的口感，讓整體不會太膩。

最後一杯柚香茉莉冰茶，清爽解膩，完美為這頓餐點畫下句點。

結語

「小小樹食」不僅提供美味的蔬食料理，還讓肉食愛好者吃得心滿意足，難怪會獲得米其林的肯定。唯一的小缺點大概就是服務方面還有待提升，但整體來說，這裡依然是個值得一去再去的餐廳！

Jun 2024.9

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