海苔又薄又脆的口感絕對是零食界的翹楚

我們家更是一家老小都是海苔控

身為一個海苔控，最近在全聯發現【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔+有料海苔系列😋

🇰🇷菀島A級紫菜，酥脆爽口～超多口味直接吃超涮嘴,還可以變化成多種美味吃法料理

雋品官方直營非代購通路

雋品韓式海苔

嚴選韓國潔淨海域所養殖的新鮮紫菜

工廠直營【韓國朴老闆在台親自監督生產】

韓式簡約清新風格並採保鮮夾鏈袋設計

一次吃不完..只要將袋口封緊就輕鬆可以保存

專業職人的監督烘烤下香味濃郁，純素可食

不管是囤在家裡零罪惡感的享受零食

還是年節送禮都是全家大小都愛伴手禮

雋品 有料海苔系列♪ 南瓜子♪

｜45g／包，純素可食｜

成份：麥芽糖、南瓜子、芝麻、海苔、蔗糖、鹽

一打開濃郁的海苔香撲鼻而來，酥脆且不油膩

每片海苔夾心內都有滿滿的南瓜子與芝麻

放入口中卡滋卡滋的聲響

讓人忍不住一片接一片,相當涮嘴

雋品 有料海苔系列♪ 巧克力♪

｜45g／包，蛋奶素可食｜

成份：麥芽糖、巧克力風味米(特級砂糖、完全氫化棕櫚仁油、脫脂奶粉、可可粉

大豆卵磷脂、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、香莢蘭醛、阿拉伯膠、巧克力香料)

扁米粒(白米、小麥、玉米、糙米、碳酸鈣)、海苔、蔗糖、鹽

每一口都吃得出海苔巧克力米粒香

甜甜鹹鹹的,很適合上班族下午三點午茶時段

上班族嘴饞必備

一口雋品 有料海苔一邊喝茶

薄脆酥爽,香酥脆口的滋味

海苔的鹹遇到巧克力可可的甜讓口感更添層次感



雋品 有料海苔系列♪ 杏仁♪

｜45g／包，純素可食｜

成份：麥芽糖、杏仁、芝麻、海苔、蔗糖、鹽



吃起來酥脆爽口

夾在其中的杏仁、芝麻很香

咀嚼在口中多層次口感不會油

喜歡簡單但又有些口味變化的你

絕對要來試試

好吃的讓人讚不絕口

色香味鮮，也沒有其他海苔那麼油

開口即可食用，隨時隨刻享受美食的誘惑

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 無調味 (30g／入)

精心挑選兩用的海苔等級，

最能吃到海苔的清爽自然鮮甜美味

健康又美味!!絕對是我要飲控時讓能我可以大口吃大口卻不會增加太多熱量

直接一口咬下

在嘴中海苔的香酥薄脆口感讓人忍不住一片接著一片

無調味版本使海苔更多變化

可直接吃、做手捲、壽司等等

想怎麼吃就怎麼吃

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 戀之梅 (30g／入)

全台首創岩燒海苔梅子口味

梅子採用台灣梅嚴選製作

層次鮮明的酸甜口感

爽口不膩,超級涮嘴

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 塩之卵黃 (30g／入)

上面灑滿金黃色澤的鹹蛋黃粉

獨特的鹹蛋黃粉會讓人上癮

搭配海苔讓鹹蛋黃鹹而不膩

濃濃鹹香在嘴裡化開充滿蛋黃香氣

管你愛吃鹹蛋還是海苔口味，一口包滿足

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪泡菜口味

海苔脆度絕佳,上面還有泡菜粉調味

口感清脆爽口帶些許泡菜辣味

一大片吃起來非常過癮

讓人一口接一口停不下來

作為零食或當做食材,都是最棒的選擇

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 御之胡椒 (30g／入)

精心調配的秘制胡椒配方

灑在烘烤後的清脆海苔

是我愛黑胡椒香的最愛的一款

微鹹微椒辣的獨特口感, 多層次的享受

喜歡椒香口感的朋友們絕不容錯過

【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 沁の香檸(30g / 入)

獨特的檸檬香氣

微酸的口感帶出清爽酥脆的好滋味

除了直接吃以外，海苔和各式各樣的食材都非搭

用來包飯糰、包著切片起司烤、韓式拌飯、涼拌菜、玉子燒等等都很好吃

淡淡的麻油香以及天然海鹽

與米飯搭配起來相當合拍

幾乎不需要再另外加調味料，味道就很足夠了

零油炸、全程烘烤製成，

海苔脆度絕佳，我家偏食的小寶貝有了這個

都不用大人在旁邊逼吃飯

韓式拌飯更不能少了雋品韓式海苔

只要準備簡單材料，在家也能輕鬆重現韓式餐廳的風味

一口拌飯可以嚐到海苔與各種食材的美味

簡易版的玉子燒

雞蛋捲海苔層層捲起, 顏色層次鮮明

冷食熱食都美味,當便當菜或早餐點心都適合

每天在想要怎麼變化餐桌上的菜

只要花少少時間就可以涼拌菜

剪加上雋品韓式海苔，真的會一口接一口，好吃到停不下來

官網：雋品韓式海苔

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