海苔又薄又脆的口感絕對是零食界的翹楚
我們家更是一家老小都是海苔控
身為一個海苔控，最近在全聯發現【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔+有料海苔系列😋
🇰🇷菀島A級紫菜，酥脆爽口～超多口味直接吃超涮嘴,還可以變化成多種美味吃法料理
雋品官方直營非代購通路
雋品韓式海苔
嚴選韓國潔淨海域所養殖的新鮮紫菜
工廠直營【韓國朴老闆在台親自監督生產】
韓式簡約清新風格並採保鮮夾鏈袋設計
一次吃不完..只要將袋口封緊就輕鬆可以保存
專業職人的監督烘烤下香味濃郁，純素可食
不管是囤在家裡零罪惡感的享受零食
還是年節送禮都是全家大小都愛伴手禮
雋品 有料海苔系列♪ 南瓜子♪
｜45g／包，純素可食｜
成份：麥芽糖、南瓜子、芝麻、海苔、蔗糖、鹽
一打開濃郁的海苔香撲鼻而來，酥脆且不油膩
每片海苔夾心內都有滿滿的南瓜子與芝麻
放入口中卡滋卡滋的聲響
讓人忍不住一片接一片,相當涮嘴
雋品 有料海苔系列♪ 巧克力♪
｜45g／包，蛋奶素可食｜
成份：麥芽糖、巧克力風味米(特級砂糖、完全氫化棕櫚仁油、脫脂奶粉、可可粉
大豆卵磷脂、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、香莢蘭醛、阿拉伯膠、巧克力香料)
扁米粒(白米、小麥、玉米、糙米、碳酸鈣)、海苔、蔗糖、鹽
每一口都吃得出海苔巧克力米粒香
甜甜鹹鹹的,很適合上班族下午三點午茶時段
上班族嘴饞必備
一口雋品 有料海苔一邊喝茶
薄脆酥爽,香酥脆口的滋味
海苔的鹹遇到巧克力可可的甜讓口感更添層次感
雋品 有料海苔系列♪ 杏仁♪
｜45g／包，純素可食｜
成份：麥芽糖、杏仁、芝麻、海苔、蔗糖、鹽
吃起來酥脆爽口
夾在其中的杏仁、芝麻很香
咀嚼在口中多層次口感不會油
喜歡簡單但又有些口味變化的你
絕對要來試試
好吃的讓人讚不絕口
色香味鮮，也沒有其他海苔那麼油
開口即可食用，隨時隨刻享受美食的誘惑
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 無調味 (30g／入)
精心挑選兩用的海苔等級，
最能吃到海苔的清爽自然鮮甜美味
健康又美味!!絕對是我要飲控時讓能我可以大口吃大口卻不會增加太多熱量
直接一口咬下
在嘴中海苔的香酥薄脆口感讓人忍不住一片接著一片
無調味版本使海苔更多變化
可直接吃、做手捲、壽司等等
想怎麼吃就怎麼吃
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 戀之梅 (30g／入)
全台首創岩燒海苔梅子口味
梅子採用台灣梅嚴選製作
層次鮮明的酸甜口感
爽口不膩,超級涮嘴
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 塩之卵黃 (30g／入)
上面灑滿金黃色澤的鹹蛋黃粉
獨特的鹹蛋黃粉會讓人上癮
搭配海苔讓鹹蛋黃鹹而不膩
濃濃鹹香在嘴裡化開充滿蛋黃香氣
管你愛吃鹹蛋還是海苔口味，一口包滿足
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪泡菜口味
海苔脆度絕佳,上面還有泡菜粉調味
口感清脆爽口帶些許泡菜辣味
一大片吃起來非常過癮
讓人一口接一口停不下來
作為零食或當做食材,都是最棒的選擇
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 御之胡椒 (30g／入)
精心調配的秘制胡椒配方
灑在烘烤後的清脆海苔
是我愛黑胡椒香的最愛的一款
微鹹微椒辣的獨特口感, 多層次的享受
喜歡椒香口感的朋友們絕不容錯過
【雋品韓式海苔】HiBs三切岩燒海苔♪ 沁の香檸(30g / 入)
獨特的檸檬香氣
微酸的口感帶出清爽酥脆的好滋味
除了直接吃以外，海苔和各式各樣的食材都非搭
用來包飯糰、包著切片起司烤、韓式拌飯、涼拌菜、玉子燒等等都很好吃
淡淡的麻油香以及天然海鹽
與米飯搭配起來相當合拍
幾乎不需要再另外加調味料，味道就很足夠了
零油炸、全程烘烤製成，
海苔脆度絕佳，我家偏食的小寶貝有了這個
都不用大人在旁邊逼吃飯
韓式拌飯更不能少了雋品韓式海苔
只要準備簡單材料，在家也能輕鬆重現韓式餐廳的風味
一口拌飯可以嚐到海苔與各種食材的美味
簡易版的玉子燒
雞蛋捲海苔層層捲起, 顏色層次鮮明
冷食熱食都美味,當便當菜或早餐點心都適合
每天在想要怎麼變化餐桌上的菜
只要花少少時間就可以涼拌菜
剪加上雋品韓式海苔，真的會一口接一口，好吃到停不下來
官網：雋品韓式海苔
FB粉絲專頁：雋品韓式海苔
IG：chunpin1995
官方LINE@：雋品韓式海苔