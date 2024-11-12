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台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

2024-11-12 11:13:00 文字：Fresa芙芮莎
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Fresa芙芮莎

Fresa芙芮莎

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

台北美感婚鞋推薦EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.
位於國立臺北大學民生校區興安華城對面住宅區域.
搭公車或捷運都非常方便，走路１０分鐘內即可到達.
主打多款女生高低跟鞋款，亮面、霧面、素雅、艷麗.
滿足女生各個場合穿搭需求，還有男生皮鞋一起購買.
不定時的艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋優惠價，超划算！

台北婚鞋「EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋」細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋│店面外觀

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋位於興安華城對面住宅區域.
門面相當時髦新穎風格，大面透明玻璃搭配暖黃燈光，呈現溫馨氛圍.
南京復興捷運站７號出口，走過來約１０分鐘.
搭乘公車可在興安華城臺北大學(臺北校區)民生復興路口站下車，步行約３分鐘！
店前路不大，門口有幾個機車停車格.
開車可停聯邦企業大樓收費停車場應安168停車聯盟收費停車場.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋│室內環境

入口處需要換穿室內拖鞋，才能進入.
擺放穿鞋沙發貼心客人，像是回家一樣自在.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

整個展售空間相當寬敞明亮.
中間擺設以飾品為主.
周圍都是女生高跟低跟鞋款.
還有夢幻蕾絲洋裝，約會穿也好漂亮.

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台北知名婚鞋品牌艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.
中間擺放多組沙發座位.
女生試鞋期間，朋友或家人也有地方可以休息.
而且沙發非常的軟，超級舒服！

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋不只販售婚鞋皮鞋.
還有各種耳環、手鍊、項鍊等璀亮飾品可以選購.
部分婚鞋的鞋面可更換飾品，都能在這挑選加購.

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女生若無耳洞，也能購買夾式耳環，相當貼心.
可以一站購買需要飾品，省時又輕鬆.

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台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

可以發現EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋的鞋面飾品都做得很精緻.

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耳環設計也都很細緻璀璨，帶上立刻成為全場亮點.

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還有各式包包真的應有盡有.

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台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

鞋款眾多，店員會問需求及婚紗長度.
還有個人生活習慣，高跟還是細跟.
平常喜愛穿著服裝，來做挑選及介紹.
這樣一來，婚禮完成後，婚鞋還是可在日常穿搭！
真的是很貼心及細心.

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當天就有遇到一組新人來挑新娘鞋.
老公也會給予意見，一起互動挑鞋的畫面超幸福.
還會幫著看看平常是否會穿得到！

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其實不只結婚鞋、新娘鞋款式.
平常約會休閒鞋款也都能在這購買.
我很喜歡帶有霧面顏色的低跟鞋款.

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換個角度看看這些婚鞋款式.
細高跟的加上亮面光芒的設計.
配上洋裝真的好夢幻.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

也有幾款偏悠閒款的中低跟高跟鞋.

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喜歡婚禮紅色的高跟鞋款.
現場也有幾款很有特色的跟型設計.

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好有特色的細長又高的跟鞋、婚鞋.
新娘鞋穿起來很是霸氣又時尚！

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平常喜歡素面穿搭的女孩.
可以選擇這幾款比較素色又圓頭的鞋面設計.
穿起來鞋頭比較圓融有空間.
跟的高度也踩起來也很穩定.

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記得我前面分享的鞋面飾品嗎?
就是可以夾在鞋面或是側面.
一雙高跟鞋立刻百變又是新鞋.

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每雙高跟鞋的高度及鞋頭都不一樣的穿感.
而且每個人的腳型都不一樣.
真的要親自現場試穿.
若是腳後方有發現磨腳感覺.
還能加購防磨貼，讓雙腳穿起來更合腳.
我自己的高跟鞋就有加購防磨貼.
不然穿起來走路時很容易受傷哦！

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現場除了高跟婚鞋，還有皮面休閒鞋，我自己也很愛穿這類鞋款.
出門時，直接雙腳一嚕進去，就可以快速騎車去上班或旅遊啦！

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近期最愛的小白鞋，搭配白紗也都美的不得了.
之前也有分享過小白皮鞋，我愛高度厚一點的.
穿起來相當穩妥，皮料也很親膚不磨腳.
而且還是懶人鞋款設計，不綁鞋帶，直接雙腳嚕進去就可以.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

不定時的優惠活動，真是可遇不可求！

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有些業務人員，銀行、飯店、櫃姐等行業～
都以黑色高跟鞋為工作鞋.
現場也有多款可以試穿.
想要有花飾帶點俏皮的，通通都有.
一定要多預留時間，試穿深深感受舒適度.
工作一整天的鞋款一定要慎選！

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

再來，櫃檯旁邊這一區是男生皮鞋.
顏色偏向大地色系，配上深淺西裝都相當好看.
平常接待客戶或是工作旅遊，布料柔軟又透氣.

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有特別幾款皮鞋都有做到加大尺碼、小尺碼數.

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看到一整排的蕾絲花紋洋裝.
眼睛都發亮，布料好軟很細緻！

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好適合穿上參加餐會或婚宴.

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這樣放在一起的婚鞋＋皮鞋.
一秒讓人感覺好浪漫幸福！

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粉紅亮面細高跟鞋

很喜歡粉色系的高跟鞋，現場介紹這一款，一眼就是我的愛！

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這款尖頭高跟鞋設計，高跟部分很有高度.
我平常都穿平底鞋，一下子還真不太適應.
所以，真的不能只是看著璀璨又漂亮.
還要實際穿上走路，才能找到相當合腳！

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

粉色尖頭高跟鞋前面防水檯一點點高度.
鑲上金色邊框，帶有細緻亮光.
在婚宴場合的燈光投射下.
還會有一閃一閃的唯美氣氛.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

穿起來的高度有高.
瞬間變成１８０公分的完美比例！

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我很喜歡它的細跟是銀面感覺，很有時髦的感覺.

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若是裙襬很長，窗上這一雙高跟鞋.
走起來很優雅，也真正像個小公主.

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試穿之後，可以在館內試著走走.
感受一下鞋子是否合腳.
尖頭高跟鞋讓腳趾頭也相對的較有壓力.
若是長時間習慣尖頭鞋型.
其實穿起來也沒困擾.
還是要依自身需求來做購買.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

真的讓我瞬間有模特兒的高度！
果然挑選一雙好的高跟鞋非常重要.
整個身型體態都完全不一樣.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

坐在沙發上也顯得雙腿特別修長～

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粉色系的高跟鞋也相當好搭配衣服！

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以我來說，細跟走路比較容易晃動，就是平常太少穿高跟鞋啦！

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這樣的顏色也讓肌膚更顯白皙！

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柔白花紋低跟鞋

喜歡淺色系的低跟鞋，推薦了這款柔白花紋低跟鞋.

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鞋面布料也有亮片的感覺，在燈光下有閃光的效果.

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不常穿高跟鞋的我，後來覺得這款比較合我雙腳.
低跟也有一點點厚度的跟型.
走路起來也更加穩固踏實！

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整個跟型表面也有柔白花紋布料包覆住.
延續整雙鞋型的簡約典雅，襯托出獨創美感.

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鞋墊穿起來也軟Ｑ有彈性，舒服軟度.
側邊鞋型設計硬挺，卻是不刮腳哦！

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這雙也很適合搭配白紗，一整套浪漫的風格！

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

選好自己的鞋號，很輕鬆的一穿上，剛好不磨腳.
一樣是尖頭款式，腳趾頭部分相對粉色較不擁擠.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

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優美氣息的柔白色系，平常逛街約會也好穿搭.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

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搭配牛仔長褲也很好看，帶有一點個性的女孩風格.

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側邊看到一點點低跟鞋款，也能增添女孩的優美身型.

台北婚鞋【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋】細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美│台北店│南京復興捷運站

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旁邊都有提供書籍鞋款，可以翻閱，看看其他款式婚鞋.

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高評價婚鞋品牌EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.
隱藏在巷內高級手工男女婚鞋皮鞋.
搭乘捷運、公車、開車也交通方便.
可先依造自己平常習慣及服裝來挑選.
不只一雙婚鞋，平常穿搭延續浪漫氛圍.
亮面低跟鞋款，低調奢華質感設計，走起來自然流暢.
當優雅公主的粉色系高跟鞋，時髦夢幻有氣場！極美！

【EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋（台北店）】
EPRIS艾佩絲門市據點：各門市資訊&營業時間
粉絲團：EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋
（２２ＳＥＰ２４│婚鞋分享文│婚鞋皮鞋品項及價格以現場為主）

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