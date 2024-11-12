台北美感婚鞋推薦，EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.

位於國立臺北大學民生校區、興安華城對面住宅區域.

搭公車或捷運都非常方便，走路１０分鐘內即可到達.

主打多款女生高低跟鞋款，亮面、霧面、素雅、艷麗.

滿足女生各個場合穿搭需求，還有男生皮鞋一起購買.

不定時的艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋優惠價，超划算！

台北婚鞋「EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋」細高金跟粉亮夢幻婚鞋全場亮點！柔白燦亮設計太優美

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋│店面外觀

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋位於興安華城對面住宅區域.

門面相當時髦新穎風格，大面透明玻璃搭配暖黃燈光，呈現溫馨氛圍.

從南京復興捷運站７號出口，走過來約１０分鐘.

搭乘公車可在興安華城、臺北大學(臺北校區)、民生復興路口站下車，步行約３分鐘！

店前路不大，門口有幾個機車停車格.

開車可停聯邦企業大樓收費停車場、應安168停車聯盟收費停車場.

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋│室內環境

入口處需要換穿室內拖鞋，才能進入.

擺放穿鞋沙發貼心客人，像是回家一樣自在.

整個展售空間相當寬敞明亮.

中間擺設以飾品為主.

周圍都是女生高跟低跟鞋款.

還有夢幻蕾絲洋裝，約會穿也好漂亮.

台北知名婚鞋品牌，艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.

中間擺放多組沙發座位.

女生試鞋期間，朋友或家人也有地方可以休息.

而且沙發非常的軟，超級舒服！

EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋不只販售婚鞋皮鞋.

還有各種耳環、手鍊、項鍊等璀亮飾品可以選購.

部分婚鞋的鞋面可更換飾品，都能在這挑選加購.

女生若無耳洞，也能購買夾式耳環，相當貼心.

可以一站購買需要飾品，省時又輕鬆.

可以發現EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋的鞋面飾品都做得很精緻.

耳環設計也都很細緻璀璨，帶上立刻成為全場亮點.

還有各式包包真的應有盡有.

鞋款眾多，店員會問需求及婚紗長度.

還有個人生活習慣，高跟還是細跟.

平常喜愛穿著服裝，來做挑選及介紹.

這樣一來，婚禮完成後，婚鞋還是可在日常穿搭！

真的是很貼心及細心.

當天就有遇到一組新人來挑新娘鞋.

老公也會給予意見，一起互動挑鞋的畫面超幸福.

還會幫著看看平常是否會穿得到！

其實不只結婚鞋、新娘鞋款式.

平常約會休閒鞋款也都能在這購買.

我很喜歡帶有霧面顏色的低跟鞋款.

換個角度看看這些婚鞋款式.

細高跟的加上亮面光芒的設計.

配上洋裝真的好夢幻.

也有幾款偏悠閒款的中低跟高跟鞋.

喜歡婚禮紅色的高跟鞋款.

現場也有幾款很有特色的跟型設計.

好有特色的細長又高的跟鞋、婚鞋.

新娘鞋穿起來很是霸氣又時尚！

平常喜歡素面穿搭的女孩.

可以選擇這幾款比較素色又圓頭的鞋面設計.

穿起來鞋頭比較圓融有空間.

跟的高度也踩起來也很穩定.

記得我前面分享的鞋面飾品嗎?

就是可以夾在鞋面或是側面.

一雙高跟鞋立刻百變又是新鞋.

每雙高跟鞋的高度及鞋頭都不一樣的穿感.

而且每個人的腳型都不一樣.

真的要親自現場試穿.

若是腳後方有發現磨腳感覺.

還能加購防磨貼，讓雙腳穿起來更合腳.

我自己的高跟鞋就有加購防磨貼.

不然穿起來走路時很容易受傷哦！

現場除了高跟婚鞋，還有皮面休閒鞋，我自己也很愛穿這類鞋款.

出門時，直接雙腳一嚕進去，就可以快速騎車去上班或旅遊啦！

近期最愛的小白鞋，搭配白紗也都美的不得了.

之前也有分享過小白皮鞋，我愛高度厚一點的.

穿起來相當穩妥，皮料也很親膚不磨腳.

而且還是懶人鞋款設計，不綁鞋帶，直接雙腳嚕進去就可以.

不定時的優惠活動，真是可遇不可求！

有些業務人員，銀行、飯店、櫃姐等行業～

都以黑色高跟鞋為工作鞋.

現場也有多款可以試穿.

想要有花飾帶點俏皮的，通通都有.

一定要多預留時間，試穿深深感受舒適度.

工作一整天的鞋款一定要慎選！

再來，櫃檯旁邊這一區是男生皮鞋.

顏色偏向大地色系，配上深淺西裝都相當好看.

平常接待客戶或是工作旅遊，布料柔軟又透氣.

有特別幾款皮鞋都有做到加大尺碼、小尺碼數.

看到一整排的蕾絲花紋洋裝.

眼睛都發亮，布料好軟很細緻！

好適合穿上參加餐會或婚宴.

這樣放在一起的婚鞋＋皮鞋.

一秒讓人感覺好浪漫幸福！

粉紅亮面細高跟鞋

很喜歡粉色系的高跟鞋，現場介紹這一款，一眼就是我的愛！

這款尖頭高跟鞋設計，高跟部分很有高度.

我平常都穿平底鞋，一下子還真不太適應.

所以，真的不能只是看著璀璨又漂亮.

還要實際穿上走路，才能找到相當合腳！

粉色尖頭高跟鞋前面防水檯一點點高度.

鑲上金色邊框，帶有細緻亮光.

在婚宴場合的燈光投射下.

還會有一閃一閃的唯美氣氛.

穿起來的高度有高.

瞬間變成１８０公分的完美比例！

我很喜歡它的細跟是銀面感覺，很有時髦的感覺.

若是裙襬很長，窗上這一雙高跟鞋.

走起來很優雅，也真正像個小公主.

試穿之後，可以在館內試著走走.

感受一下鞋子是否合腳.

尖頭高跟鞋讓腳趾頭也相對的較有壓力.

若是長時間習慣尖頭鞋型.

其實穿起來也沒困擾.

還是要依自身需求來做購買.

真的讓我瞬間有模特兒的高度！

果然挑選一雙好的高跟鞋非常重要.

整個身型體態都完全不一樣.

坐在沙發上也顯得雙腿特別修長～

粉色系的高跟鞋也相當好搭配衣服！

以我來說，細跟走路比較容易晃動，就是平常太少穿高跟鞋啦！

這樣的顏色也讓肌膚更顯白皙！

柔白花紋低跟鞋

喜歡淺色系的低跟鞋，推薦了這款柔白花紋低跟鞋.

鞋面布料也有亮片的感覺，在燈光下有閃光的效果.

不常穿高跟鞋的我，後來覺得這款比較合我雙腳.

低跟也有一點點厚度的跟型.

走路起來也更加穩固踏實！

整個跟型表面也有柔白花紋布料包覆住.

延續整雙鞋型的簡約典雅，襯托出獨創美感.

鞋墊穿起來也軟Ｑ有彈性，舒服軟度.

側邊鞋型設計硬挺，卻是不刮腳哦！

這雙也很適合搭配白紗，一整套浪漫的風格！

選好自己的鞋號，很輕鬆的一穿上，剛好不磨腳.

一樣是尖頭款式，腳趾頭部分相對粉色較不擁擠.

優美氣息的柔白色系，平常逛街約會也好穿搭.

搭配牛仔長褲也很好看，帶有一點個性的女孩風格.

側邊看到一點點低跟鞋款，也能增添女孩的優美身型.

旁邊都有提供書籍鞋款，可以翻閱，看看其他款式婚鞋.

高評價婚鞋品牌EPRIS艾佩絲手工男女婚鞋皮鞋.

隱藏在巷內高級手工男女婚鞋皮鞋.

搭乘捷運、公車、開車也交通方便.

可先依造自己平常習慣及服裝來挑選.

不只一雙婚鞋，平常穿搭延續浪漫氛圍.

亮面低跟鞋款，低調奢華質感設計，走起來自然流暢.

當優雅公主的粉色系高跟鞋，時髦夢幻有氣場！極美！

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