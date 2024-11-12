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隨著秋冬交替，微涼的氣候悄然來臨，讓人不禁懷念起每年冬季家人們在廚房裡細心燉煮的麻油雞湯。台中品牌建商「雙橡園開發」為了讓住戶在寒冷的季節中感受到溫暖，陪伴住戶過冬，再次推出冬季暖心美食—「頂級麻油雞湯」，讓住戶從胃暖到心！
這道「頂級麻油雞湯」看似簡單，實則蘊藏不凡！獨具匠心的10小時慢火熬煮工藝，使用老母雞後腿清肉、豬腳等高膠質食材熬製「金黃高湯」和「膠質白湯」，再搭配扎實彈嫩的土雞腿肉與麻油慢燉，湯底濃郁、肉質鮮嫩，讓人一口接一口，從內到外都感受到無比的溫暖。主廚希望能為住戶省去繁雜的採買及燉煮的程序，將時間留下來陪伴家人。讓住戶無論是在家中還是與親朋共聚時，都能輕鬆感受到家的溫暖。
去年的「頂級麻油雞湯」共計推出了4,359份，而今年雙橡園服務團隊也秉持著精進服務的理念，在經過多次嚴格測試後，更推出「真空包麻油雞湯」的保冷袋包裝，讓住戶無需親自採買和煮湯，便能隨時地將暖心帶著走，隨時享受新鮮的美味！在首推日時，就收到236份的熱烈支持！
雙橡園開發始終秉持「以人為本」的初衷，用「款待」的精神，貼心地將住戶的生活需求與居住品質置於首位。「頂級麻油雞湯」的推出，更能感受到雙橡園服務團隊滿滿的用心！不僅是對美味的精雕細琢，更是對每一位住戶的關懷與照顧。住戶熱烈的支持與肯定的回饋，都是雙橡園開發，打造「雙橡園式酒店御邸」的初衷！
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