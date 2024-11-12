「賴時真」漢方艾草沐浴包，外盒看起來簡約有質感～

一盒裡面有5包，每包都是獨立包裝，送禮自用兩相宜！

賴時真漢方艾草沐浴包：https://www.lsjherb.com/products/herbal-bath-pack-1

泡澡或泡腳好處多多，能夠放鬆緊繃的肌肉、促進新陳代謝、提高睡眠品質、緩解壓力及焦慮、舒緩每個月那幾天的不適…等

「賴時真」漢方艾草沐浴包，使用方式有「煮沸法」和「浸泡法」兩種

浸泡法：沐浴包放入浴缸或足浴桶中，直接加水即可，每次使用最多不要超過30分鐘，這個方法比較簡單方便！

煮沸法：沐浴包放入加水的容器中，加熱至沸騰轉小火後煮五分鐘，接著加入家中溫水

放入浴缸和足浴桶中即可使用，這個方法能讓沐浴包精華更快速釋放且更濃郁喔～

「賴時真」漢方艾草沐浴包，100%純天然草本配方成份，無防腐劑、無人工色素香料、無農藥和重金屬殘留，讓人用的安心！

使用高品質成本較高的原片中藥材打碎，而非碎角廢料，製作過程經過嚴格把關，產品通過HACCP與ISO22000認證喔！

「賴時真」漢方艾草沐浴包，經由中醫師調配，嚴選9種漢方草本植物

艾草／大風草／抹草／香茅／芙蓉／菖蒲／月桃葉／桃葉／淡竹葉

遵循古法配方製作，專業滅菌處理，溫和不刺激，老少咸宜全都適用

家中寶寶可以用「賴時真」漢方艾草沐浴包泡澡！寶寶澡盆本身空間不大，我只會丟入一包的份量～

紜紜愛洗澡也很愛泡澡，沐浴包對她來說很新奇！玩的不亦樂乎～

泡完澡寶寶哄睡更Easy，比平時好入睡，也比較不容易夜驚喔！

我自己用「賴時真」漢方艾草沐浴包泡澡，會丟入兩包的份量

沐浴包接觸水，顏色會逐漸轉變為黃色，聞起來有淡淡的草本香氣

味道自然且舒服，身心靈有種被淨化療癒的感覺，泡澡時刻真是讓人享受！

泡澡完肌膚亮澤度Up Up，不用出門就能天天在家做SAP，何樂而不為？

長期熬夜對身體健康有很大的影響和損害，從小到大習慣熬夜的我，經常半夜翻來覆去睡不著

每當夜晚特別亢奮不想睡覺，我會將3C產品通通關掉，用「賴時真」漢方艾草沐浴包，泡個澡放鬆一下～

泡澡完之後，睏意襲來的特別快，躺在床上很快就能進入夢鄉！

我本身體質偏寒容易手腳冰冷，每次月經來幾乎都會經痛不舒服，除了多喝熱水休息

我還會用「賴時真」漢方艾草沐浴包來泡澡泡腳，會舒服很多～

媽媽我經常推著娃娃車走很遠的路，小腿肌肉經常痠到不行，這時「賴時真」漢方艾草沐浴包，便派上用場了！馬上拿來泡腳～

每次長途旅遊，我一定會攜帶「賴時真」漢方艾草沐浴包

小小一包體積輕巧，放進行李不佔空間，帶出門很方便～

在浴缸用中藥泡澡包泡澡，一整天舟車勞頓疲勞感瞬間OUT

「賴時真」漢方艾草沐浴包，適合什麼樣的族群？

久站久坐、難以入睡、產後坐月子、容易手腳冰冷、月事不順、不易安撫的嬰幼兒

「賴時真」漢方艾草沐浴包，居家旅行必備！拿來泡澡或泡腳皆可

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賴時真漢方艾草沐浴包

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