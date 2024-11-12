一滴入魂！食物變好吃的魔法滴管 「劉姥姥花椒油」 ，絕對是每個廚房都要必備的調味料啊！「四川重慶人的祖傳秘方」， 嚴選四川進口頂級花椒、依循古法9道工序手工製作 ，打造出麻香帶勁的迷人花椒香氣。不論拌麵、拌飯、炒菜、湯品、滷味、沾醬都很搭，還可以用在西式、日式料理、義大利麵，根本超百搭！愛吃辣的我不准你不知道劉姥姥！

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劉姥姥花椒油系列

▼花椒油是 滴管設計 很有創意耶～不知道的還以為是保養品XD 滴管孔洞很小可以控制流速，不會一次就下手太重

劉姥姥花紅花椒油 $320/ 50ml

▼第一次在新竹巨城快閃櫃試吃的時候直接被嚇到！最特別的是它 麻而不辣 ，喜歡花椒的人入門款選它！特選頂級梅花狀大紅袍花椒，醇厚麻感中帶有 木質調柑橘香 ，還有 麻油堅果香 。適合 拌麵食、肉類料理 。

劉姥姥花青花椒油 $320/ 50ml

▼麻感真的沒在開玩笑， 千萬要斟酌用量 XD 這罐又比紅花椒油還要更麻！特選四川頂級 金陽青花椒粒 ，市面上或火鍋店裡大多都是看到「顆粒狀的青花椒」，第一次看到做成「青花椒油」的，對於喜歡吃青花椒香氣的人真的一大福音～在料理上滴幾滴就很香。 濃郁麻香中帶點萊姆檸檬清香 。香麻清爽、麻勁濃厚，適合與海鮮搭配，能去腥解膩。

劉姥姥麻辣花椒油 $320/ 50ml

▼ 愛吃辣的人必備！！包你滿意 。四川頂級大紅袍花椒＋兩種川椒為基底，加入18種辛香料淬煉出香麻醇厚的麻辣油。ㄧ入口辛香鮮辣感立刻襲擊，香料堆疊的香氣隨之而來。又麻又辣滋味豐厚，辣的很爽，小心會上癮！

劉姥姥花椒酥系列

▼除了料理狠角色三款花椒油，還有 口感豐富的花椒酥系列 ，讓料理又增添層次。劉姥姥香炸花椒碎是搭配少量香料祕製而成，酥脆口感麻香四溢越嚼越香

劉姥姥紅花椒酥 $280

劉姥姥青花椒酥$270

▼減脂期間連無聊沒味道的雞胸肉加上幾滴青花椒和青花椒酥，整個都好吃起來誒

劉姥姥乾香麻辣子$220

▼發現劉姥姥乾香麻辣子和炸物好搭！真的很像餐廳會出的那種菜耶，帶點辣感整個讓炸物又更香更好吃了

劉姥姥食譜分享

▼劉姥姥真的太適合常常需要煮飯的人了～加個幾滴就能讓食物有不同層次。發揮創意把他們運用在各種不同料理上，甚至調酒也可以喔！來分享前幾天男友在家用劉姥姥做的料理

麻辣莎莎醬

▼好吃到直接被清盤的麻辣莎莎醬XD 搭配好市多買的多力多姿真的有夠涮嘴～配電視吃直接掃空竟然還吃不夠，還叫男友下次要做多一點（哈哈

▼做法超簡單，20秒學會～牛蕃茄兩顆、洋蔥半顆、九層塔 (或香菜)、墨西哥辣椒，以上四樣切小塊。加入一點糖、醋(或檸檬汁)、 劉姥姥花青花椒油 適量，全部攪拌均勻後，放到冰箱至少3-4小時等待入味就完成拉～

▼酸甜中又帶點青花椒油的麻，非常過癮。冰冰涼涼吃清爽又開胃

香辣炒蛤蠣義大利麵

▼這樣做真的太好吃拉～其實白酒蛤蠣麵大家都會煮，不過加入劉姥姥花椒油＋花椒酥，更香更好吃，超級開胃！愛吃辣的一定會愛。

▼簡單分享一下做法，大量蒜頭、洋蔥、洋菇炒軟後加點留姥姥紅花椒酥提味。放入蛤蠣、米酒適量

▼加入秘密法寶： 劉姥姥麻辣花椒油＋劉姥姥紅花椒酥 。我們煮飯通常都是看心情搭配，完全是freestyle的創意料理XD

▼蛤蠣開殼後撈起來備用，原鍋加入一大塊奶油

▼將預先煮好的義大利麵道入鍋中，放入九層塔、依個人口味加入 劉姥姥麻辣花椒油＋劉姥姥紅花椒酥 ，拌至均勻就完成啦～

▼我很喜歡麵條吸附紅花椒酥的口感，喀滋喀滋又香又麻～發現這個辣度是會疊加的，會越吃越辣XD 大家一定要斟酌辣油的用量啊～

▼真心推薦～愛吃辣的人快點去買吧！

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