今天要介紹一家隱藏在桃園蘆竹住宅區，在地人激推的「約哪YohNah台美好事餐廳」，這家店結合了台式和美式風格，迸出意想不到的火花，在Google評論上可是有著4.9顆星的高評價喔！桃園美食、蘆竹美食有來這裡就對了，他們家的義大利麵和燉飯份量超足，CP值爆表，而且濃湯還可以無限暢飲喝到飽，不論是朋友聚餐還是家庭聚會，這裡都很適合，而且他們還是寵物友善餐廳喔！

「約哪YohNah台美好事餐廳」就藏在靠近奉化路的南順五街上，隱身在住宅大樓的一樓，要不是在地人帶路，還真不容易發現呢！從南崁交流道下來，開車大約7分鐘就到囉，不過開車來的話，可能要稍微找一下附近的停車位。

店內空間

店內空間走的是美式鄉村風，簡約又乾淨，讓人感覺很舒服。座位不算多，大概可以容納24人左右，建議用餐時間或人多的時候，最好事先預約訂位，才不會撲空喔！

自助區

店裡的餐具、調味料和濃湯都是自助式的，可以自己去取用，濃湯無限續這點真的超加分。

菜單MENU

菜單上的選擇非常多樣化，有義大利麵、燉飯、漢堡、炸物等等，價位落在$70~$320之間，每人低消$110。

紅醬-海鮮總匯飯紅醬是用義大利進口番茄醬調製的，味道非常濃郁，搭配新鮮的海鮮，酸甜又鮮鹹，超級開胃！燉飯的米心不會太硬，小朋友也很容易入口。海鮮配料有干貝、鮮蝦、蛤蠣，整體份量給得很足。

青醬-西西里烤雞腿麵，他們家的青醬也是必點！是店家自己手工製作的，用橄欖油、堅果和甜羅勒調製而成，羅勒的香氣非常濃郁，還能吃到堅果的顆粒感，義大利麵也很入味，烤雞腿口感軟嫩多汁，非常推薦。

清炒-香酥起司魷魚麵這道香酥起司炸魷魚可是店裡的人氣王，也是我個人的最愛，完全是台式的炸法，整隻魷魚裹上麵衣，炸得金黃酥脆，魷魚肉質Q彈軟嫩，不會太韌，吃起來超滿足。

昭和布丁使用馬達加斯加香草籽、日本三溫糖和全牛奶製作的布丁，口感滑順鮮嫩，入口帶有淡淡的香草香氣，小朋友一定會喜歡。

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店家/景點資訊

店家名稱： 約哪YohNah台美好事餐廳

所在地址：臺灣桃園市蘆竹區南順五街8號

營業時間：週一～週六 11:00am-14:30pm | 17:00pm-20:30pm

週日 11:00am-15:00pm | 17:00pm-20:30pm

週二公休

店家電話：03-3111295

備註資訊：

✔每人低消$110

✔免收服務費

✔免費wifi

交通資訊

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