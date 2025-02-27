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日本名古屋機場必去「Flight of Dreams」波音787展示 波音商店 兒童遊樂全攻略

2025-02-27 10:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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日本名古屋機場飛行博物館 FLIGHT OF DREAMS」，這地方我跟你說，飛機迷絕對要列入清單！它位在「名古屋中部國際機場」，裡面最厲害的就是展示著全球第一架波音787原型機，編號 ZA001 啦。而且啊，這裡還是美國本土外唯一的波音官方商店，不來朝聖一下怎麼行， 除了飛機，這裡的兒童遊戲區也超好玩，還有景觀餐廳可以讓你邊吃邊看飛機，加上免費行李置物櫃，是不是超貼心！ 如果你剛好到「新特麗亞中部國際機場」，真的別錯過這裡啦。

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FLIGHT OF DREAMS 景點資訊
  • 地址：日本〒479-0881 Aichi, Tokoname, Centrair, 1 Chome−１ 中部国際空港
    常滑市新特麗亞1-1 FLIGHT OF DREAMS
  • 營業時間：10:00～17:00 (餐廳 10:00～18:30 因店鋪而異)
  • 電話號碼： +81 569-38-1195

FLIGHT OF DREAMS 門票價位

  • 免費入園，不用購買門票

FLIGHT OF DREAMS 空間環境

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講到「名古屋中部國際機場」的 FLIGHT OF DREAMS，裡面的 FLIGHT PARK 可是展示著世界第一架波音 787 ZA001 喔。聽說是因為波音787夢幻客機有三分之一都是日本製造的，特別是三菱重工提供的碳纖維複合材料。所以波音公司才特別把第一台787送給日本，還在名古屋中部機場蓋了室內場館，讓大家免費參觀，是不是超有誠意。

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想去 FLIGHT OF DREAMS 也很簡單，它就在中部國際機場的 T2 航廈。從車站下車後，走個不到十分鐘就到囉，超方便。

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「西雅圖露台區」有好幾家餐廳，還有 LAWSON 可以逛，而且可以邊吃飯邊近距離欣賞飛機起降，超享受。

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「波音787 展示區」更是不能錯過，可以近距離看到波音787，真的超壯觀。

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還可以登上飛機一探究竟，不過因為太熱門了，可能要小排一下隊。雖然機艙跟座艙只是一個小小的拍照區，但還是可以過過乾癮。

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帶小朋友來的話，兒童遊樂區絕對是放電的好地方。這裡有巨網遊樂設施，玩一次 300 日圓，一天 500 日圓。

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這個好像最好玩

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這裏也擺放不少波音客機的模型

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這裏也有座位區可以休息

FLIGHT OF DREAMS  美國本土外唯一波音官方商店裡面超多珍貴的飛機模型跟相關產品，飛機迷一定會逛到失心瘋。

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正當我們準備離開時，沒想到這裏竟然有免費拍照區。不過，想拿到大張照片就要付費啦

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FLIGHT OF DREAMS  免費行李置放空間

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在一樓的洗手間旁邊，竟然有免費的行李櫃耶，開放時間是 10:00-17:00。

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下次有機會到機場，記得來「飛行博物館 FLIGHT OF DREAMS」逛逛喔！

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