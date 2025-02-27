今天要介紹一家位於高雄SOGO的超讚火鍋店「這一小鍋」，家店主打個人精緻火鍋，讓你一個人也能享受豐富的火鍋體驗，而且地點超方便，就在熱鬧的「高雄SOGO」百貨裡面，逛街完直接來吃超方便！他們家最大的特色就是個人鍋物，不用跟別人Share同一鍋，想吃什麼口味自己決定，完全客製化！而且湯底選擇超多，像是濃奶起司鍋、御膳麻辣鍋等等，都是用天然食材熬煮，健康又濃郁，完全符合現代人追求健康飲食的趨勢。

這一小鍋 短影片

店內環境

店內環境也是一大亮點，裝潢走一個復古Mix現代的風格，暖色調加上木質元素，營造出溫馨舒適的用餐氛圍。座位設計以個人座位為主，讓你享有私人空間，不管是單人用餐還是小團體聚餐都很適合。

更吸睛的是，店內還有超可愛的糖果牆，讓你忍不住想拍照打卡！

還有一些富有趣味性的標語和復古鐵牌裝飾，增添了用餐的活潑感。最特別的是，他們家還有彈珠台活動，吃飽飯還可以玩彈珠換小禮物，超適合帶小朋友一起來

「這一小鍋 高雄SOGO店」的自助吧也是誠意滿滿！多種新鮮蔬菜、豆腐、火鍋料讓你自由搭配，想吃什麼自己夾！上層有豆皮、腐竹等乾貨，下層有生菜、娃娃菜、金針菇等蔬菜，還有魚丸、蝦丸、豆腐等火鍋配料，選擇超豐富。

麵茶冰淇淋



甜點區還有小點心和冰品，其中最特別的就是麵茶冰淇淋，濃郁的麵茶香氣搭配冰涼的口感，給你意想不到的驚喜。

醬料區也是一應俱全，沙茶醬、辣椒醬、蒜蓉、蔥花等，讓你調製出專屬的美味沾醬。

飲料和甜點當然也不能少！這裡提供各式飲品，包括咖啡、現榨檬汁冰沙、馬玉山穀物飲品、氣泡飲料、可爾必思、烏梅汁、無糖紅茶等等。



▲▼提供各式飲料，有咖啡、現榨檬汁的冰沙、馬玉山的穀物品、氣泡飲料、可爾必思、烏梅汁、無糖紅茶等等。

這一小鍋 高雄SOGO店菜單

「這一小鍋」X「呷BAR」的菜單結合了多樣化的湯底、精選主餐及海鮮選擇，讓顧客享受豐富的火鍋體驗。以下是菜單的簡介：

第一步：選湯底

多款湯底可供選擇，每一種都有其特色：

甘 源味大骨鍋（無加價）

香 經典土石鍋（+ $10）

清 花香鮮菇鍋（+ $60，新品）

濃 濃奶起司鍋（+ $60，新品）

辣 剝皮辣椒蛤蜊鍋（+ $60）

麻 御膳麻辣鍋（+ $70，麻辣愛好者推薦）

鮮 老火湯（+ $70）

第二步：選主餐

主餐肉品豐富多樣，讓顧客搭配自己喜愛的肉類：

上選梅花豬肉 $338

低卡嫩肩豬肉 $338

上選嫩肩豬肉 $338

鮮嫩無骨雞腿肉 $368

特選培根牛肉 $368

特選板腱牛肉（Choice）$408

特級嫩肩牛肉（Prime）$428

特選雪花牛肉（Choice）$438

西班牙伊比利豬 $448

每份主餐包含 160g 肉品，若是雞肉則為 200g。

超划算海鮮

澎派海9拼 $288，包含鯛魚、鮭魚、紅石斑等豐富海鮮。「這一小鍋 高雄SOGO店」的餐點也是必點。

這一小鍋 高雄SOGO店餐點介紹

濃奶起司鍋+60元

招牌必點，濃郁的牛奶湯底搭配特製起司磚，奶香十足，還加入了蔬菜、洋蔥和蛤蜊等新鮮食材提味，湯頭更加鮮甜。起司融化後，奶香十足，再加入蔬菜、洋蔥和蛤蜊等新鮮食材提味，使湯頭更加鮮甜。這道鍋物不僅美味，外型也很可愛，深受大人和小孩的喜愛。

御膳麻辣鍋+70

麻辣愛好者必點，湯頭採用數十種辣椒和漢方中藥材熬製，麻辣平衡，層次分明，讓你一口接一口。其特色在於麻辣平衡，層次分明，讓人一口接一口。湯頭融合了雲南青花椒、四川大紅袍、燈籠椒等多種辣椒，以及漢方中藥材，香氣與辛辣感兼具。

特選雪花牛肉438元

高級肉品，油花分布均勻，肉質鮮嫩多汁，入口即化，給你濃郁的牛肉香氣。燙煮後能散發出濃郁的牛肉香氣，非常適合喜歡細膩口感的顧客。

西班牙伊比利豬448元

這款精選主餐以其獨特的肉質著稱，肉質香濃而不膩，帶有天然的甜味。伊比利豬的飼養方式特殊，使得豬肉脂肪細膩，口感豐富，令人回味無窮。

套餐加購 – 澎派海9拼288元

這款海鮮拼盤是海鮮控的必點之選，裡面有多種海鮮，包括鯛魚、鮭魚、紅石斑、白蝦、小卷、大草蝦、蛤蜊、鮮蚵、生食級干貝等。多樣化的海鮮種類，能讓顧客一次滿足多種口味。



