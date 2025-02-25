Insinger 硬性格咖啡最厲害的就是自家烘焙咖啡豆，從烘豆前到烘豆後，每一顆都經過人工手選，就是要確保品質，這種嚴謹的態度，真的讓人很放心。「Insinger 硬性格咖啡」提供多樣化的咖啡選擇，不管你喜歡淺焙、中焙還是深焙，在這裡都能找到！而且還有濾掛咖啡、浸泡式咖啡等等，選擇多到眼花撩亂，總之一定能滿足你的味蕾。現在他們家主要以網購為主，讓你不用出門，也能在家輕鬆享受到新鮮的咖啡，超級方便！

我這麼推薦「Insinger 硬性格咖啡」的原因是因為他們有嚴格的品質控管，從生豆挑選到烘焙，每個環節都超級講究，看得出他們的用心。不管你是喜歡哪種豆子、哪種烘焙度，這裡都能滿足你。每次喝他們家的咖啡，都能感受到他們對咖啡的熱情，這真的是騙不了人的。

「Insinger 硬性格咖啡豆」的特色在於嚴選生豆，他們家的生豆都是從世界各地精挑細選來的，從產地、品種到處理方式，都經過仔細考量，就是要確保每一顆豆子都是最好的。他們會根據不同豆子的特性，調整烘焙的火力、時間和風量，力求達到最好的烘焙效果。烘焙好的咖啡豆，還會經過人工手選，把瑕疵豆挑掉，確保每一包咖啡豆的品質都是一樣的。他們家的咖啡豆種類超多，從果酸明亮的衣索比亞，到口感醇厚的蘇門答臘，各種風味都有，絕對能滿足不同人的喜好。

「Insinger 硬性格咖啡豆」的種類包括每一款單品咖啡豆都來自單一產地，保留了咖啡豆最原始的風味，喜歡Original風味的朋友別錯過。他們會將不同產地的咖啡豆，以特定比例混合，創造出更豐富的風味層次，讓你有更多驚喜。他們每月更換庫存生豆品項，這點超讚的！讓客人每次來都可以喝到不同的咖啡，永遠都有新鮮感。

「Insinger 硬性格咖啡」的商品分類有音樂家系列的咖啡豆，這個系列超特別的！每一款咖啡豆都以一位偉大的音樂家命名，用音樂來詮釋咖啡豆的風味，超有Fu～下次喝的時候，一定要放一下那位音樂家的作品，感受一下音樂與咖啡的完美結合。就像每個人都有不同的個性，咖啡豆也有著豐富多樣的風味。他們家的性格配方豆有「剛毅」、「嬌柔」和「內斂」三種，可以根據自己的喜好來選擇。濾掛咖啡真的是懶人救星！只要掛在杯子上，沖入熱水就可以喝了，超方便的！



他們家提供十幾款濾掛咖啡，有10入和40入裝可以選擇。如果你覺得濾掛咖啡已經夠懶了，那浸泡式咖啡絕對讓你驚呆！只要把咖啡粉浸泡在熱水裡，等一段時間就可以喝了，連濾紙都不用。咖啡豆當然是他們家的主力商品啦！有分淺焙、淺中焙、中焙和中深焙，可以根據自己的喜好來選擇。

他們官網上還有賣咖啡器具、濾紙、隨行杯等等，有興趣的可以去逛逛喔！

Insinger 硬性格咖啡 – 咖啡介紹

濾掛咖啡介紹



▲▼他們家的濾掛咖啡包裝很用心，背面還有圖文教學，教你怎麼沖泡。

衣索比亞古吉 月光酒孃 厭氧日曬，一打開包裝，就聞到濃濃的果香，還沒喝就醉了！

我超愛古吉產區的咖啡，因為它有豐富的花果香氣，甜度也很高。這款咖啡使用厭氧日曬處理法，所以帶有濃郁的果香、酒香，甜味突出，口感豐富飽滿，酸度也比較低，但相對的成本也比較高。



這款咖啡有豐富的熱帶水果風味，像是葡萄、香瓜、可可、香草和奶油的香氣，還帶有太妃糖和酒釀的甜味，風味層次超豐富，口感也很厚實飽滿。 夾鏈袋的設計很方便，不用另外裝罐。而且袋子還有單向排氣孔，可以擠出空氣，保持咖啡豆的新鮮度。







▲官方網站有提供手沖的數據。



很少有機會這麼仔細觀察咖啡豆，硬性格的咖啡豆真的是手選過的，看起來都沒有壞掉的豆子。

秘魯亞馬遜 桑托斯莊園 爪哇種 日曬，這款咖啡帶有豐富的熱帶水果風味，伴隨著柑橘的清新酸質，還帶有些許香料氣息。



口感圓潤醇厚，餘韻悠長。因為是日曬處理，所以甜度很高，酸度柔和。清爽的果酸和甜感在喝完後還會持續存在，讓人回味無窮。

「Insinger 硬性格咖啡」的咖啡豆品質真的沒話說，風味也很獨特，如果你也想探索咖啡的新世界，一定要試試看！他們除了網購，現在也有實體門市囉！

歡迎到 Insinger 官網看看： https://tinyurl.com/27fc74rc

nsinger To Go 硬性格 外帶咖啡 📍台北市大同區華陰街133號



跟大家分享一個小撇步，用4、6手沖法來沖泡咖啡，前40%是調整味道，後60%是調整濃度，可以先喝前40%的味道，再加入後60%來調整味道，用薄口的玻璃杯喝酸度高的咖啡，用杯緣厚的杯子喝苦味系的咖啡，聽說是因為薄的杯子與口唇接觸面積比較小，所以酸味會比較明顯。



