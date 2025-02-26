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北辰市場裡面的百福號，水煎包分菜和肉兩種。Ann 和榜哥覺得高麗菜水煎包內餡很香，但外皮稍厚，有點像在吃菜包，不過家人覺得還不錯。

百福號(北辰市場高水煎包)

營業地址：澎湖縣馬公市北辰街20號A37號攤位

營業電話：06-9274840

金瓜麵猴、鹹魚粥

在北辰市場旁邊的巷子裡，除了迷你粽還有麵猴（麵疙瘩）、鹹魚粥。迷你粽一串 120 元，一份 60 元（5 顆），麻雀雖小五臟俱全，裡面有肉有蛋黃！老闆娘超親切，感受澎湖人的熱情啦。

金瓜麵猴、鹹魚粥

營業時間：06:00-12:20

營業地址：澎湖縣馬公市大智街12號

營業電話：0960-327010

海菜蛋餅

北辰市場旁，除了海菜蛋餅還有蔥油餅、飲品等，現點現做，愛吃辣的別錯過！海菜蛋餅在本島吃不到，裡面加了小黃瓜絲，口感清爽不油膩。還可以加起士、泡菜，讓味道更豐富。

海菜蛋餅

營業時間：05:00-11:00(假日延至11:30)

營業地址：澎湖縣馬公市大智街18巷20弄

營業電話：0918-391-889

愛婷蚵仔麵線

愛吃麵線的看過來！愛婷蚵仔麵線是在地人也愛的麵攤，還有代客料理服務，除了蚵仔麵線還有湯麵、海鮮粥、炒飯等。蚵仔麵線大碗又實在，大腸沒腥味，蚵仔超鮮甜。

愛婷蚵仔麵線

營業時間：06:00-13:00(週五休)

營業地址：澎湖縣馬公市北辰街14號

營業電話：0937-604033

北辰樓梯口許家炸肉丸

在北辰市場裡面，沒有攤位，而是在樓梯口旁，看到排隊人潮就知道！只賣肉丸跟肉條（塊），用秤斤兩的方式賣，想吃多少直接說，別傻傻的說要肉丸跟肉塊都 100 元。

北辰樓梯口許家炸肉丸

營業時間：五、六、日07:00-12:30

營業地址：澎湖縣馬公市北辰樓梯口

營業電話：0921-549-200

鐘記燒餅(北辰店)

北辰市場附近，也是排隊名店。有各式口味的燒餅、奶茶、紅茶、豆漿等。燒餅皮很特別，不是傳統麵粉直接烤，反而有點像有嚼勁的漢堡，再加入內餡、油條等，很值得嘗鮮。

鐘記燒餅(北辰店)

營業時間：06:00-10:00

營業地址：澎湖縣馬公市大勇街38號

營業電話：06-9262562

二信早餐-飯糰專賣店

在馬公市區文化路上，飯糰口味不多，分紫米飯糰、飯糰、全素飯糰、蛋素飯糰、雙色飯糰和飲品等，很多人都是一次買超多，建議事先預訂。糯米飯很軟 Q 有米香，油條酥脆，整體不錯，但飯糰有點小顆。

二信早餐-飯糰專賣店

營業時間：05:30-11:30

營業地址：澎湖縣馬公市文化路27號

營業電話：0911-883-886

勝發傳統小吃

本來想買隔壁的懷舊古早味，但沒開，就改吃這家，看到很多在地人，餐點看起來不錯！重點是老闆娘超熱情，竟然叫我妹妹！點了炒麵，超大份又銅板價，明叔說很有味道。

勝發傳統小吃

營業地址：澎湖縣馬公市文化路5號

營業電話：06-9272683

汐品蛋餅

家人指定要吃蛋餅，看到有粉漿蛋餅當然要買！除了各式口味的蛋餅，還有蛋吐司、炸物、飲品等，價位清楚。外帶原味和玉米加起司蛋餅，外皮 Q 彈帶焦香，料多實在，比隔壁的益豐豆漿更好吃。

汐品蛋餅

營業時間：06:00-11:30(週三休)

營業地址：澎湖縣馬公市文康街50號

營業電話：0978-455-383

益豐豆漿

在文康街早餐一條街巷尾，生意好到爆炸，外面總是圍繞著人潮在等候餐點，要先拿菜單勾選，再給店家，做好會喊號碼或直接送到你面前結帳。有燒餅油條、蛋餅、蘿蔔糕、飲品等，燒餅油條和鐘記不一樣，燒餅表層微酥帶嚼勁，油條是現炸的，偏軟不硬脆，奶茶茶味偏重。

益豐豆漿

營業時間：05:30-11:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街48號

營業電話：06-9261884

鐘記燒餅

在馬公市區有兩間，一間在北辰市場附近，一間在文康街上，營業時間一到就湧入人潮，很多人會提前一天預訂，隔天直接取餐，省時間。有各種口味的燒餅和飲品等，沒吃過建議點招牌「干貝蔥蛋加油條」。

鐘記燒餅

營業時間：06:30-10:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街35-2號

營業電話：06-926-0700

北新橋牛雜湯

除了牛雜湯還有煎餃、肉包、韭菜包等，週一、二是限量版「澎湖黃牛牛肉湯」。難得來澎湖，當然要把北新橋牛雜湯所有的餐點都點齊，牛雜湯有牛肉塊、牛肚，燉煮軟嫩，湯頭鮮甜，CP 值超高！其他餐點也不錯，來澎湖吃早餐別錯。

北新橋牛雜湯

營業時間：05:40-11:30

營業地址：澎湖縣馬公市文康街34號

營業電話：06-927-0549

海浪潤餅

早就放進口袋名單，因為有特別的仙人掌潤餅皮，但不是每次都有。點了招牌潤餅（包滷肉），不愛吃甜的，點餐前要說不要加糖或微糖，不然會太甜，但餅皮是每天現做，很不錯。

海浪潤餅

營業時間：06:00-12:00(店休不一定)

營業地址：澎湖縣馬公市文康街33號

營業電話：0978-102622

阿民小吃部(阿民刈包)

餐點選擇很多元，有爌肉飯、刈包、冬粉肉、雞絲飯、肉羹等，是在地人早餐、午餐的選擇，老闆娘很親切熱情。刈包裡面有肥瘦適中的爌肉、酸菜、花生粉，味道比例剛好，點刈包再搭配冬粉肉很讚！

阿民小吃部(阿民刈包)

營業時間：06:00-15:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街7號

營業電話：06-927-2631

港口土魠魚羹小吃部

在文康商圈牌樓旁，有各式各樣的經典早餐，有套餐、漢堡、小籠包、蛋餅、吐司等，建議點主打的土魠魚相關餐點，像土魠魚蛋餅、土魠魚刈包等。土魠魚刈包將炸過的土魠魚夾進刈包，裡面還有蛋和酸菜，再撒點花生粉，甜鹹甜鹹的滋味，很不錯。

港口土魠魚羹小吃部

營業時間：05:00-14:00

營業地址：澎湖縣馬公市民生路24號

營業電話：06-927-2721

Ann 和榜哥分享了這次來澎湖吃的早餐，10 幾間店讓大家選擇，希望大家都能吃飽喝足，記得早起的鳥兒有蟲吃，早點起床可以省去排隊時間喔！