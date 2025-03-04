今天帶大家來逛爆九份老街，除了吃吃喝喝，最重要的當然是買！買！買！九份伴手禮琳瑯滿目，到底該怎麼選？別擔心，這篇 九份伴手禮攻略，幫大家整理出 九份伴手禮 人氣排行，必買的九份伴手禮九份芋圓、阿蘭草仔粿、金礦煤炭巧克力、蜂巢糕絕對不能錯過，讓你輕鬆買到必買的九份老街名產，不管是孝敬長輩、還是跟親朋好友分享，都超有面子！如果你不愛吃的，想帶點有九份fu的紀念品，那也可以參考一下九份的特色工藝品店喔。

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九份伴手禮排行｜生芋圓｜賴阿婆芋圓

說到九份名產，第一個想到的絕對是芋圓！九份老街根本是芋圓一條街，每走幾步就一家。其中「賴阿婆芋圓」口味超多，芝麻、山藥、綠茶…各種口味都有，Q彈好吃，深受觀光客喜愛。 除了在店裡吃，還可以買盒裝的生芋圓回家自己煮。包裝盒上還貼心印上煮法，不用怕煮失敗。懶得提？沒問題，他們家還有宅配服務，揪親朋好友一起團購更划算！

▼平常也可以邀約親朋好友團購直接宅配到府，在家即可享受九份美味芋圓！

📍 賴阿婆芋圓

地址：新北市瑞芳區基山街143號 營業時間：08:00-20:00 官網：賴阿婆芋園



食記：九份老街4大芋圓名店PK，吃給你看！【配料、價格、口味、評價】

九份伴手禮排行｜草仔粿｜阿蘭草仔粿

九份特色小吃還有這個！阿蘭草仔粿，老街人手一包橘色塑膠袋就是他們家的。草仔粿外皮是用天然艾草或鼠麴草做的，內餡有甜紅豆、鹹綠豆、菜蒲米等口味。 最多人推的是菜蒲米口味，鹹香的菜蒲米配上Q彈的外皮，真的會讓人一口接一口，小心一不小心就自己吃光光啦！除了草仔粿，他們家還有芋粿巧可以選，用料超實在，吃得到大塊芋頭，加上香噴噴的油蔥，也是必吃！一樣有宅配服務喔。

▼不少遊客先買一兩個嚐鮮，一邊逛九份老街一邊吃草仔粿，最後再回頭買個幾盒回家當伴手禮。

📍 阿蘭草仔粿

地址：新北市瑞芳區基山街90號 電話：02-24967795 營業時間：09:00-20:30

食記：九份美食草仔粿 ｜阿蘭草仔粿 芋粿巧｜九份老街人氣銅板美食、伴手禮

九份伴手禮排行｜蜂巢糕｜九金店

這個「九金店」的黑糖麻糬蜂巢糕，可是獲得新北市十大伴手禮認證的喔。外型像杯子蛋糕，裡面有像蜂巢一樣的孔隙，加上濃濃蜂蜜香氣。 黑糖麻糬口味更是一絕，Q彈麻糬夾在裡面，口感超豐富。聽說老闆還在研發新口味，下次去一定要試試！他們家也有賣鳳梨大餅，也很適合當伴手禮。

▼老闆夫婦持續開發中的不同口味蜂巢糕，店上另外也有鳳梨大餅等其他糕點，也都十分適合當伴手禮選購。

📍 九金店

地址: 新北市瑞芳區九份基山街14號 營業時間:9:00~20:00 官網：九金店粉絲團

九份伴手禮排行 | 鳳梨酥｜老珍香餅店

鳳梨酥這種台灣代表性伴手禮，在九份老街當然不能缺席！這家「老珍香餅店」就在老街入口不遠處。 他們家是傳承六代的在地老店， still 堅持傳統做法。除了鳳梨酥，還有蛋黃酥、芋頭酥、各種水果酥，選擇超多。

▼除了鳳梨酥之外還有蛋黃酥、芋頭酥、各種水果酥等多種口味種類可供伴手禮選擇。

📍 老珍香餅店

地址:新北市瑞芳區九份基山街13號 營業時間:9:00~18:30

九份伴手禮排行 | 金礦煤炭巧克力｜菓風小舖

「菓風小舖」大家應該不陌生吧？他們家以創意糖果出名。九份老街分店走復古風，店門口掛著像日式掛簾的招牌。 最吸睛的就是九份限定的金礦巧克力和煤炭巧克力。金礦巧克力加了食用金箔，煤炭巧克力加了竹炭，呼應九份的礦業歷史。麻布袋包裝印上九份字樣，超有紀念價值！

▼更吸引人的是印有九份字樣的麻布袋包裝，十分適合當作九份旅遊紀念的伴手禮分送給好朋友。

📍 菓風小舖－九份店

地址：新北市瑞芳區基山街68號 營業時間：09:30~18:30 官網：菓風小舖粉絲團

九份伴手禮排行｜黃金泡芙｜Misty米詩堤甜點王國

誰說來九份只能吃傳統小吃？這家甜點店「米詩堤甜點王國」也是必買。店名「米詩堤」取自英文「misty」，因為九份常常起霧。 本店在瑞芳市區，九份老街這家是九份門市，藍色招牌很顯眼。地瓜口味的黃金泡芙和芋頭泡芙是人氣商品，酥皮外皮加上冰涼內餡，一口咬下超幸福！提醒一下，泡芙要冷藏，常溫放太久會壞掉喔！

▼泡芙之外米詩堤也有牛軋糖、牛軋餅、蛋捲等甜點可當伴手禮。

📍 米詩堤甜點王國－九份門市

地址:新北市瑞芳區基山街29號 營業時間:9:30~19:00 官網:米詩堤甜點王國

九份伴手禮排行 | 客家擂茶｜吾穀茶糧九份食茶館

「吾穀茶糧」在台北誠品松菸也有店。他們家為了傳承客家擂茶文化，跑遍台灣客家庄，把茶葉磨成超細茶粉，保留茶香和營養。 九份店在基山街底，水泥牆面配上木質店門和玻璃窗，很有文藝氣息。除了喝茶，還可以買各種口味的茶包和穀物飲品回家！

▼到吾穀茶糧九份食茶館坐下來喝杯茶欣賞九份風景之餘，也可以把喜歡的茶買回家！

📍吾穀茶糧 九份食茶館 ( 臉書 )

地址:新北市瑞芳區基山街166號(九份景觀台旁) 營業時間:11:00~19:00 官網:吾穀茶糧Siidcha九份食茶館

九份伴手禮排行 | 人蔘烏龍茶｜華萱名茶

華萱名茶創辦人長年投入製茶研究，對於如何展現台灣茶魅力與提高茶品質相當有心得，本著對台灣茶的熱愛，希望能將茶文化推廣到全世界，用最引以為傲的製茶工藝讓更多人知道台灣的美好。

延伸閱讀：九份茶葉名產 ｜【華萱名茶】將九份的甘醇茶香、山城回憶一起帶回家

「華萱名茶」老闆對台灣茶超熱愛，致力於推廣台灣茶文化。他們家有一款很特別的「人蔘烏龍茶」，用西洋蔘和烏龍茶混合烘焙。 入口有多層次的味道，烏龍茶香中帶有人蔘香氣，尾韻回甘。喜歡嘗鮮的朋友一定要試試！

▼華萱名茶位在九份最熱鬧的基山街上。

▼人蔘與烏龍茶出人意料的絕配，一定要嚐看看這外面喝不到的獨特滋味，真的會讓人回味無窮！

📍九份 華萱名茶

地址:新北市瑞芳區基山街105號 營業時間:10:00~19:00 官網:華萱茗茶

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