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信義區美食老字號「新葡苑」新開店，港點燒臘 包廂唱歌聚餐超嗨。

2025-02-26 10:00:00 文字：艾斯
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艾斯

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沒想到在信義區也能吃到老字號中華料理餐廳「新葡苑」了！這次艾斯要介紹位於台北市信義區遠百信義A13的「信義新葡苑」，他們從原本的廣東料理「葡苑」華麗變身為「新葡苑」，現在可是匯集中華料理、港式點心、港式燒臘，甚至還有日式甜品的複合式餐廳呢。不論是想聚餐、宴請，或是找個有包廂可以唱歌的地方，這裡都超適合的！他們的菜色品質真的沒話說，道道經典，保證讓你有面子。

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「新葡苑」就在遠百信義A13的五樓，別懷疑，雖然這層樓大多是嬰幼兒用品，但他們家就是在這裡喔！裝潢風格融合了中式與現代潮流感，讓人感到非常舒適。

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他們還會用機器人來送菜，超好玩的，走道盡頭就是包廂區，中間的三個包廂還可以打通，不管是宴請客戶還是親友聚餐都很適合。

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最裡面的轉角還有比較大的包廂，其中兩個包廂竟然還能唱歌，慶生選這裡就對了。

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信義區美食老字號「新葡苑」新開店，港點燒臘 包廂唱歌聚餐超嗨。新葡苑 遠百信義A13 菜單價格

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他們家的菜色選擇超豐富，絕對能滿足每張挑剔的嘴，非常適合帶一家大小來。(菜單拍攝於2024/10/12，價格以店內現場為主喔。)

 

葡苑 遠百信義A13 餐點推薦

冷盤燻江南素鹅卷 & 陳醋雲耳拌蜇頭 & 椒麻蘑菇拌腐竹 & 滬式羊糕凍。

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▲ 香燻江南素鹅卷

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▲ 陳醋雲耳拌蜇頭

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▲ 椒麻蘑菇拌腐竹

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▲ 滬式羊糕凍

他們家的涼菜都很開胃，重口味的朋友可以選椒麻蘑菇拌腐竹，保證讓你胃口大開。其他像是香燻江南素鹅卷、陳醋雲耳拌蜇頭、滬式羊糕凍也都很清爽。特別推薦香燻江南素鹅卷，雖然是素的，但層層疊疊的食材讓口感超豐富，非常特別。

港式燒臘 – 招牌掛爐片皮鴨(兩吃+一吃)

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他們家原本就是廣東料理餐廳，所以烤鴨絕對是拿手好菜，酥脆的鴨皮簡直是我的第一名！

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一般片完鴨皮就把剩下的鴨肉拿走了，但他們家會把兩隻鴨腿一起切出來，油亮亮的看起來超誘人！我們選了最基本的一鴨兩吃再加一吃，包含片鴨、鴨鬆和酸菜豆腐鴨湯。

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▲ 鴨鬆

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▲ 酸菜豆腐鴨湯

他們選用五斤以上油脂豐富的櫻桃鴨，一開始還有師傅現場片鴨，服務人員還會立刻幫忙包成餅，真的太貼心了。酥脆的鴨皮帶著油脂，包在餅裡簡直美味到不行。
片鴨後，還會將炒好的鴨鬆和新鮮生菜一起上桌，鴨鬆裡面包了超多食材，層層疊疊的口感非常豐富。最後再用鴨架去煮湯，解膩又暖胃，他們家的招牌掛爐片皮鴨真的超推，記得要提前預約喔！

海鮮．蟹．魚 – 老罈酸菜魚 & 山泉鱸魚（剁椒蒸）

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▲ 老罈酸菜魚
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▲ 山泉鱸魚（剁椒蒸）

老罈酸菜魚 & 山泉鱸魚（剁椒蒸）

沒想到在這裡也能吃到現在很流行的酸菜魚！老罈酸菜真的很酸，但也非常開胃，沒有刺的魚片非常鮮嫩，入口即化。另外還有傳統湘菜的剁椒做法，將山泉鱸魚用剁椒蒸的方式烹調，色澤紅潤、鮮辣可口、椒香四溢，愛吃辣的朋友絕對不能錯過。

牛肉 – 麻辣水煮牛 & 韭黃牛肉絲(附餅)

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▲ 麻辣水煮牛

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▲ 韭黃牛肉絲(附餅)

麻辣水煮牛 & 韭黃牛肉絲(附餅)

最讓我驚訝的是他們連麻辣水煮牛都有，讓愛重口味的朋友有更多選擇。麻辣味道相當濃郁，但牛肉依然保持軟嫩，真的會讓人一口接一口。韭黃牛肉絲吃得到滑嫩的牛肉和鮮嫩的韭黃，原本以為只能配飯，沒想到包在餅裡更有風味！

鴨 – 香酥荔茸鴨

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香酥荔茸鴨

這道是傳統廣東餐廳都會有的芋泥鴨，他們家的鴨肉和芋泥充分結合，而且厚度超厚，還以為在吃厚切豬排！他們家的香酥荔茸鴨做得非常好，炸功一流，完全沒有油味，而且內餡保持濕潤，一點都不乾，激推！

 

豬．飯 – 鮮筍外婆紅燒肉 & 上海鹹肉菜飯

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鮮筍外婆紅燒肉 & 上海鹹肉菜飯

他們家的上海菜也做得非常棒，聽朋友說這兩道是來新葡苑的必點。紅燒肉燒到甜味恰到好處，不會太膩，上海菜飯的油度也控制得剛好，不會太油，這兩道一起上桌真的是完美的CP，必點。

飯(素) – 松子香椿素炒飯

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松子香椿素炒飯

吃素的朋友也不用擔心，這道炒飯一上桌就香氣十足，香椿味道非常開胃，松子也增加了口感，連不愛吃素的我都覺得很不錯，吃素的朋友必點。

點心 – 小堂菜素餃 & 筍尖蝦皇餃 & 海皇脆皮腸 & 黃橋燒餅 & 松子芋絲糕 & 金絲銀蘿酥

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▲ 小堂菜素餃

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▲ 筍尖蝦皇餃

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▲ 海皇脆皮腸

小堂菜素餃 & 筍尖蝦皇餃 & 海皇脆皮腸

他們家的點心也是每次來必點的，尤其是海皇脆皮腸非常特別，中間是酥炸米網包著蝦漿，最後再用腸粉皮包起來，真的非常特別，超好吃！

 

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▲ 黃橋燒餅

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▲ 松子芋絲糕

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▲ 金絲銀蘿酥

黃橋燒餅 & 松子芋絲糕 & 金絲銀蘿酥

烤的部份我最喜歡金絲銀蘿酥，中間的蘿蔔絲幾乎入口即化，外皮非常酥脆。另外我也喜歡黃橋燒餅，中間的蔥肉內餡很多，鹹度控制得剛剛好，酥脆的表皮加上白芝麻，畫龍點睛，也非常好吃！

甜品 – 栗子鍋餅 & 新疆棗皇糕 & 葡國焗蛋塔

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▲ 栗子鍋餅

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▲ 新疆棗皇糕

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▲ 葡國焗蛋塔

栗子鍋餅 & 新疆棗皇糕 & 葡國焗蛋塔

這三樣我覺得都是必點，栗子鍋餅裡面的栗子濃郁滑嫩，超讚！新疆棗皇糕軟軟QQ的，我也非常喜歡。最讓我意外的是葡國焗蛋塔，除了蛋塔該有的奶香外，還有一種特別的糖香氣在嘴巴裡爆開，我們一致認為他們如果單獨開一家蛋塔店，應該也會很有市場！

幸福(包廂隱藏版) – 楊枝甘露

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楊枝甘露

最後這個仙氣十足的楊枝甘露只有包廂的客人才有，而且是餐期最後才會上桌，一上桌乾冰噴到幾乎看不到，等到乾冰消散才能開始吃。雖然是送的但一點都不馬虎，楊枝甘露的香甜微酸實在太美味了，為整個餐期畫下完美的句點。

 

新葡苑 遠百信義A13 店家資訊

新葡苑 遠百信義A13店
粉絲專頁：https://www.facebook.com/SHINPUYUAN.TAIWAN/
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:30
店家電話：02 27229846
店家地址：110台北市信義區松仁路58號五樓(遠百信義A13五樓)

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/shinpuyuan-xinyi/

 

 

 

 

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