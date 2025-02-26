為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

2025-02-26 10:00:00 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
share
YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

說到 清境美食，或是想找 南投簡餐，這間「秝米歇歇亭」特色咖啡廳絕對是首選。它不只是一間餐廳，更是一個能讓你放鬆心情、享受美食的心靈驛站。想要逃離都市的喧囂，來這裡就對了。

原文: 秝米歇歇亭｜清境之旅的美食驛站！每一口都是心靈的慰藉 南投簡餐推薦 南投仁愛美食分享 清境美食咖啡廳食記

 

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

秝米歇歇亭在哪裡?怎麼去?

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。奉上資訊南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。名稱:秝米歇歇亭

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭電話:0912-585-753

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭營業時間:11:30-19:00   詳見官網或google商家資訊

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭官網:南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。點我

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭ＦＢ:南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。點我

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭ＩＧ:南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。點我

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭地址:南投縣仁愛鄉中正路88-3號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以秝米歇歇亭為主

 

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL 南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。Instagram ID：yuno05199南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

沿著通往清境的蜿蜒山路，你會發現這間隱藏版美食「秝米歇歇亭」。這裡沒有吵雜的市集聲，只有被翠綠大自然包圍的寧靜。庭園造景簡約又充滿細節，看得出店主對空間的用心。超大停車場解決了停車問題，讓你輕鬆享受美食。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

走進店裡，陽光灑落，整個空間明亮又溫馨。兩層樓的設計寬敞舒適，淺色系的裝潢讓人感到放鬆。特別的是，麵包製作區是透明的，你可以看到每一個手工麵包的製作過程，感受到店家的誠意。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

「秝米歇歇亭」除了精緻套餐，還有提供桌菜服務，很適合家庭或團體聚餐。二樓空間寬敞，桌與桌之間有足夠的空間，保有隱私，讓你輕鬆自在地和家人朋友聚餐。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜奶油嫩煎鮭魚菲力大蝦

鮭魚菲力外皮金黃酥脆，裡面鮮嫩多汁，搭配濃郁奶油香氣，每一口都超有層次。大蝦的蝦線也處理得很乾淨，煎到彈牙爽口，鮮美滋味讓人停不下來。簡餐搭配的各式小菜也很用心，清爽沙拉開胃，鹹香杏鮑菇和海帶芽超下飯，南瓜泥和紅豆紫米更是絕配，紅藜飯營養滿分。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜爐烤低溫舒肥牛板腱

牛板腱經過低溫舒肥烹調，肉質柔嫩多汁，保留了牛肉的鮮甜和豐富口感。外層微微焦脆，內裡軟嫩細膩，帶有油脂香氣，搭配烤香，讓人一口接一口。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。 

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜百香果氣泡飲

酸甜的百香果氣泡飲，加上蝶豆花的漸層藍紫色，視覺味覺都是享受。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。 

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜焦糖布丁

焦糖布丁細膩柔滑，焦糖的微苦平衡了布丁的甜美。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。 

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜布朗尼

熱騰騰的布朗尼搭配香草冰淇淋，冰火交融，超級幸福。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。秝米歇歇亭｜伯爵紅茶&帕瑪森&松露鹽可頌

可頌外層酥脆，散發帕瑪森起司的濃郁鹹香，咬下去鹹香和奶油交織，是味蕾的享受。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

來到南投，經過這片山林，別忘了到「秝米歇歇亭」歇歇腳。這不只是一頓飯，更是一段放鬆和治癒的旅程，讓你一次又一次地想回來。

讓人不禁想要一次又一次地回來 細細品味這份質樸與美好南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

秝米歇歇亭地址：南投縣仁愛鄉中正路88-3號

秝米歇歇亭營業時間：11:30-19:00

Facebook粉絲專頁：秝米歇歇亭

Instagram：秝米歇歇亭

Google商家：秝米歇歇亭

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

YUNO的更多美食文章就在粉絲團

 

喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦

如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚吧!!

 南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

想看YUNO的更多文章請關注

YUNO的部落格南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。   

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。YUNO的Line id：@053tidin

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。YUNO的IG:yuno05199

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。YUNO的Telegram    id:yanonoya

南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

合作邀約事宜請洽南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。v84454058@yahoo.com.tw或洽   粉絲團   ＆    @053tidin   私訊詢問

 

歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。  

YUNO喜歡用照片記錄自己的生活南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享  

 

也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~

您的鼓勵是YUNO最大的動力南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。 

請幫YUNO按個南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。或回應一下吧!! 南投清境美食推薦「秝米歇歇亭」特色咖啡廳，美食美景一次擁有。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

秝米歇歇亭

phone0912-585783
place南投縣仁愛鄉南豐村中正路88-3號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.25
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up