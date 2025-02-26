說到 清境美食，或是想找 南投簡餐，這間「秝米歇歇亭」特色咖啡廳絕對是首選。它不只是一間餐廳，更是一個能讓你放鬆心情、享受美食的心靈驛站。想要逃離都市的喧囂，來這裡就對了。

原文: 秝米歇歇亭｜清境之旅的美食驛站！每一口都是心靈的慰藉 南投簡餐推薦 南投仁愛美食分享 清境美食咖啡廳食記

秝米歇歇亭在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:秝米歇歇亭

秝米歇歇亭電話:0912-585-753

秝米歇歇亭營業時間:11:30-19:00 詳見官網或google商家資訊

秝米歇歇亭官網: 點我

秝米歇歇亭ＦＢ: 點我

秝米歇歇亭ＩＧ: 點我

秝米歇歇亭地址:南投縣仁愛鄉中正路88-3號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以秝米歇歇亭為主

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沿著通往清境的蜿蜒山路，你會發現這間隱藏版美食「秝米歇歇亭」。這裡沒有吵雜的市集聲，只有被翠綠大自然包圍的寧靜。庭園造景簡約又充滿細節，看得出店主對空間的用心。超大停車場解決了停車問題，讓你輕鬆享受美食。

走進店裡，陽光灑落，整個空間明亮又溫馨。兩層樓的設計寬敞舒適，淺色系的裝潢讓人感到放鬆。特別的是，麵包製作區是透明的，你可以看到每一個手工麵包的製作過程，感受到店家的誠意。

「秝米歇歇亭」除了精緻套餐，還有提供桌菜服務，很適合家庭或團體聚餐。二樓空間寬敞，桌與桌之間有足夠的空間，保有隱私，讓你輕鬆自在地和家人朋友聚餐。

秝米歇歇亭｜奶油嫩煎鮭魚菲力大蝦

鮭魚菲力外皮金黃酥脆，裡面鮮嫩多汁，搭配濃郁奶油香氣，每一口都超有層次。大蝦的蝦線也處理得很乾淨，煎到彈牙爽口，鮮美滋味讓人停不下來。簡餐搭配的各式小菜也很用心，清爽沙拉開胃，鹹香杏鮑菇和海帶芽超下飯，南瓜泥和紅豆紫米更是絕配，紅藜飯營養滿分。

秝米歇歇亭｜爐烤低溫舒肥牛板腱

牛板腱經過低溫舒肥烹調，肉質柔嫩多汁，保留了牛肉的鮮甜和豐富口感。外層微微焦脆，內裡軟嫩細膩，帶有油脂香氣，搭配烤香，讓人一口接一口。

秝米歇歇亭｜百香果氣泡飲

酸甜的百香果氣泡飲，加上蝶豆花的漸層藍紫色，視覺味覺都是享受。

秝米歇歇亭｜焦糖布丁

焦糖布丁細膩柔滑，焦糖的微苦平衡了布丁的甜美。

秝米歇歇亭｜布朗尼

熱騰騰的布朗尼搭配香草冰淇淋，冰火交融，超級幸福。

秝米歇歇亭｜伯爵紅茶&帕瑪森&松露鹽可頌

可頌外層酥脆，散發帕瑪森起司的濃郁鹹香，咬下去鹹香和奶油交織，是味蕾的享受。

來到南投，經過這片山林，別忘了到「秝米歇歇亭」歇歇腳。這不只是一頓飯，更是一段放鬆和治癒的旅程，讓你一次又一次地想回來。

讓人不禁想要一次又一次地回來 細細品味這份質樸與美好

秝米歇歇亭地址：南投縣仁愛鄉中正路88-3號

秝米歇歇亭營業時間：11:30-19:00

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