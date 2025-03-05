這次要帶大家來到台北市大同區，尋覓一家在地的超人氣美食，它就隱身在慈聖宮前的廟口喔，這家就是赫赫有名的葉家肉粥啦，不誇張，他們家的招牌肉粥和紅糟肉真的是絕配，連韓國遊客都慕名而來呢，而且還被韓國美食節目強力推薦過喔！想知道更多關於這家位在大稻埕、台北橋捷運站附近的台北小吃【葉家肉粥嗎？那就趕快跟我一起看下去吧！
說到台北的慈聖宮廟口小吃，那真的是臥虎藏龍，而這家葉家肉粥，絕對是榜上有名的人氣店家啦！它不只是深受我們這些在地人喜愛，厲害的是，連韓國的美食節目都有特別介紹過它。這也難怪，當天我去吃的時候，就看到好多韓國朋友也來排隊用餐，而且他們家的價格真的很親民，重點是還超級好吃。
葉家肉粥就位在台北迪化街附近。認明慈聖宮，店就在廟前的小吃一條街上喔！附近的公車站牌有保安街口跟涼州重慶路口。像我那天就是從西門町捷運站退房後，直接搭公車到保安街口站下車，然後轉個彎就到慈聖宮了，而且慈聖宮前面還有幾個停車位，不用擔心停車問題，這邊也有化妝室可以使用喔。廟前的小吃攤真的太多了，感覺要多來幾次才能把所有的美食都收服呢。
這邊還有一間賣甜品的冰店，像是剉冰、豆花、仙草等等，感覺也很消暑。下次我還想來試試砂鍋魚頭呢，感覺也很厲害。
葉家肉粥的攤位其實很簡單，它就在慈聖宮的右邊。攤子上面的菜單品項寫得很清楚，不用擔心看不懂。他們有前面的吧檯座位，也有後方的用餐區。
菜單上的品項也很簡單明瞭，主要就是紅燒肉、豬肝炸、花枝炸、蚵仔炸、蝦炸、鯛魚炸，當然還有他們家的招牌肉粥囉！
那天去的時候剛好下大雨，在外面用餐是有一點不太方便。不過後方的座位都有遮雨棚，還算OK。他們的座位是跟隔壁攤位共用的，位置不算多，假日人潮多的時候可能就要耐心等候一下喔。
後方的座位都有提供調味料，大家可以跟不同的店家點一些東西一起吃！不過桌上有標示，外食不能超過兩家喔，大家要注意一下。
他們的肉粥份量剛剛好，一碗銅板價30元，超適合當早餐的，粥煮得非常軟糯又有彈性，口感有一點像是飯湯。每一口都吃得到肉末的肉香味，湯頭灑上一點胡椒粉更是提味，讚啦，你可能覺得他們的肉粥看起來很簡單，但其實裡面還有加了其他的配料喔，所以味道非常豐富，鹹香夠味，喝起來超級暖心的。
他們家的紅燒肉幾乎是每桌必點的招牌菜，而且份量還不少耶，像我一個人吃完一份就覺得蠻飽的。剛炸起來的紅燒肉外皮熱熱又脆脆的，還帶有紅燒獨特的香氣，聞起來就讓人流口水。紅燒肉切片的厚薄度也剛剛好，一口一塊再配上一口熱騰騰的肉粥，真的是絕配。
慈聖宮廟前的小吃真的非常豐富，我來了兩次都吃不同的攤位，每次都有新的發現。希望下次再來的時候不要下雨，這樣我就可以好好品嚐其他的美食了。他們的肉粥味道很爽口鹹香，搭配口味比較重的紅糟肉真的是超級對味！而且我覺得他們家的炸物很多樣，也很適合外帶幾份回家當作餐桌上的加菜。他們從早上營業到下午三點，所以當作下午茶的炸物也很不錯喔
【葉家肉粥】
時間：09：00～15：00
電話：0916-836-699
地址：台北市大同區保安街49巷17號
（２１ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）
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