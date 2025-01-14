韓國火紅的24小時無人拉麵店終於進駐台灣！「韓熙恩無人拉麵店」就位在桃園火車站站前，採用全自助服務，不受時間限制。店內有多達56種韓國泡麵任你挑選，搭配雞蛋、五花牛肉或舒肥雞等配料，還提供免費茶水和7種配料自由添加，無論是正餐、下午茶還是宵夜，都相當合適。

韓熙恩無人拉麵店桃園站前店座落於桃園市大同路上，鄰近民族陸橋，對面即有收費停車場，從桃園火車站步行約5分鐘即可抵達，地點十分便利。

店內近期新推出了韓國的美式咖啡袋，早上喝過咖啡的我雖然沒點，但真的很想試試看！

店內設有約22個座位，整體空間清爽簡約，左側那面壯觀的泡麵牆絕對是亮點！平日非用餐時間來訪，客人相對較少，環境舒適。

自助點餐機

右側設有自助點餐機、煮麵機、配料區和飲料區。一進店首先要用點餐機選擇餐點，這裡提供有辣或無辣口味的拉麵，還有台灣泡麵和杯麵，多元選擇滿足不同需求，配料和飲品也一應俱全，甚至可以加起司或雞蛋，想怎麼搭配就怎麼來！

結帳後即可依收據內容開始取用餐點。我這次只點了泡麵和牛五花肉片，拿鋁箔紙準備煮麵時，要記得按照收據上的號碼取泡麵，例如炒碼麵是20號，就在泡麵牆找20號，不要像我朋友看錯拿了33號，鬧了個小笑話！

冷凍食材

接下來到冷凍櫃取用牛五花肉片、舒肥雞等配料，牆上貼心地附有操作說明。記得舒肥雞不需要和泡麵一起煮，只要用微波爐加熱即可。

飲料區

如果有點飲料或起司，可以直接到冰箱拿取，操作簡單又快速，完全是自助式的樂趣！

店內還提供免費紅茶和檸檬水，無限暢飲，喝多少都沒問題！

配料區有多達7種配料可自行添加，像凍豆腐、熱狗、高麗菜、玉米、酸菜、青蔥和泡菜等。建議適量添加，太多可能煮不熟，泡菜和小菜另吃會更美味哦！

配料任你選！有凍豆腐、熱狗、高麗菜、玉米、酸菜、青蔥、泡菜等，想吃什麼就夾什麼，但也別浪費食材喔！

農心炒碼麵+牛五花

我點了炒碼麵，原以為是乾麵，結果煮麵機加熱水後才知道可以選湯麵或乾麵模式。按照操作提示來煮麵，等湯滾後加入買好的配料，像是雞蛋或蔬菜，步驟簡單明瞭，手殘黨也能輕鬆完成！

剛煮好的泡麵稍微燙手，別擔心，一旁有托盤可以使用。煮好後端到座位就能立刻享用，整個流程非常便利！

熱騰騰的泡麵出爐了！這裡簡直是懶人天堂，肚子餓又不知道吃什麼時，隨時都能來這間24小時營業的無人拉麵店，全程自助，吃完將餐具放回回收區就好，省時又便利！

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