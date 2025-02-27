Table of Contents

在北辰市場裡面，除了水煎包，還有賣春捲皮、湯圓、粉圓、愛玉等等。他們家的水煎包有分菜跟肉兩種，高麗菜內餡很香，外皮比較厚一點，有點像在吃菜包。家人覺得還不錯吃，但要記得，它是水煎包喔！

百福號(北辰市場高水煎包)

營業地址：澎湖縣馬公市北辰街20號A37號攤位

營業電話：06-9274840

金瓜麵猴、鹹魚粥

在北辰市場旁邊的巷子裡，本來想買迷你粽，結果發現還有麵猴（麵疙瘩）、鹹魚粥。迷你粽真的超吸睛，一串120元，一份5顆60元，麻雀雖小，五臟俱全，裡面有肉有蛋黃！老闆娘超親切，感受到澎湖在地人的熱情啦！

金瓜麵猴、鹹魚粥

營業時間：06:00-12:20

營業地址：澎湖縣馬公市大智街12號

營業電話：0960-327010

海菜蛋餅

在北辰市場旁邊，除了海菜蛋餅，還有賣蔥油餅、飲料等等，現點現做。愛吃辣的朋友一定要加辣！海菜蛋餅在本島吃不到，裡面加了小黃瓜絲，吃起來不會太油膩。還可以加起司、泡菜，讓蛋餅更有味道喔！

海菜蛋餅

營業時間：05:00-11:00(假日延至11:30)

營業地址：澎湖縣馬公市大智街18巷20弄

營業電話：0918-391-889

愛婷蚵仔麵線



愛吃麵線的朋友看過來！這家是在地人也會來吃的麵攤，還有代客料理的服務喔，餐點選擇很多，除了蚵仔麵線，還有湯麵、海鮮粥、炒飯等等。蚵仔麵線味道還不錯，大腸沒有腥味，蚵仔很鮮甜！

愛婷蚵仔麵線

營業時間：06:00-13:00(週五休)

營業地址：澎湖縣馬公市北辰街14號

營業電話：0937-604033

北辰樓梯口許家炸肉丸

在北辰市場裡面，沒有攤位，就在樓梯口旁邊，排隊人潮很可怕！店家會從二樓搬剛炸好的東西下來補貨。只賣肉丸跟肉條（塊），用秤的賣，要多少買多少，別傻傻地說要肉丸跟肉塊都100元，直接說你要的量或幾袋啦！

北辰樓梯口許家炸肉丸

營業時間：五、六、日07:00-12:30

營業地址：澎湖縣馬公市北辰樓梯口

營業電話：0921-549-200

鐘記燒餅(北辰店)

在北辰市場附近，也是很熱門的早餐選擇，排隊人潮沒停過。有各式口味的燒餅、奶茶、紅茶、豆漿等等。燒餅皮很特別，不是傳統麵粉直接烤到脆脆的那種，而是有點像有嚼勁的漢堡，再加入其他內餡、油條等等，很特別！

鐘記燒餅(北辰店)

營業時間：06:00-10:00

營業地址：澎湖縣馬公市大勇街38號

營業電話：06-9262562

二信早餐-飯糰專賣店

在馬公市區文化路上，飯糰口味不多，分紫米飯糰、飯糰、全素飯糰、蛋素飯糰、雙色飯糰，還有飲料。很多人一次買超多，也會事先預訂。糯米飯很軟Q，有米香味，油條很酥脆，搭配其他配料很好吃！只是飯糰有點小顆。

二信早餐-飯糰專賣店

營業時間：05:30-11:30

營業地址：澎湖縣馬公市文化路27號

營業電話：0911-883-886

勝發傳統小吃

本來要買隔壁的懷舊古早味，沒開，就來買這家。看到很多在地人在這吃，餐點看起來不錯！老闆娘很熱情，竟然叫我「妹妹」！開心一整天。炒麵很大份，銅板價，外帶回去給明叔吃，他說很有味道。

勝發傳統小吃

營業地址：澎湖縣馬公市文化路5號

營業電話：06-9272683

汐品蛋餅

家人指定要吃蛋餅，在康街的早餐一條街看到有粉漿蛋餅，當然要買來吃吃看。除了各式口味的蛋餅，還有蛋吐司、炸物、飲料等等，價位都標示得很清楚。外皮很Q，不會粉爛，帶點焦香，料多實在！跟隔壁的益豐豆漿比起來，我們全家比較喜歡汐品蛋餅。

汐品蛋餅

營業時間：06:00-11:30(週三休)

營業地址：澎湖縣馬公市文康街50號

營業電話：0978-455-383

益豐豆漿

在文康街的早餐一條街巷尾，生意好到爆炸，外面總有人在等。要先自己拿菜單劃，再拿給店家，餐點做好會喊或直接拿到你面前結帳。有燒餅油條、蛋餅、蘿蔔糕、飲料等等。燒餅油條跟鐘記不一樣，燒餅表層微酥帶點嚼勁，油條是現炸的，口感偏軟不硬脆。奶茶茶味偏重，小孩不喜歡。

益豐豆漿

營業時間：05:30-11:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街48號

營業電話：06-9261884

鐘記燒餅

在馬公市區有兩間，一間在北辰市場附近，一間在文康街上，營業時間一到人潮立馬出現，很多人會提前一天10:00~11:00打電話預訂，當天直接去拿，省時間。餐點就是各種口味的燒餅跟飲料。沒吃過的朋友可以先點招牌「干貝蔥蛋加油條」。

鐘記燒餅

營業時間：06:30-10:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街35-2號

營業電話：06-926-0700

北新橋牛雜湯

除了牛雜湯，還有賣煎餃、肉包、韭菜包等等，禮拜一、二才有賣限量版「澎湖黃牛牛肉湯」。難得來澎湖玩，所有餐點都點了，外帶回民宿吃。牛雜湯有牛肉塊、牛肚，燉得很軟嫩，湯頭很鮮甜，CP值超高！其他餐點也不錯，來澎湖吃早餐不要錯過。

北新橋牛雜湯

營業時間：05:40-11:30

營業地址：澎湖縣馬公市文康街34號

營業電話：06-927-0549

海浪潤餅

早就放在口袋名單內，在IG看到特別的仙人掌潤餅皮，以為是招牌，結果是不定時才會出現的。點了招牌潤餅（包滷肉），建議不愛吃甜的朋友，點餐前要跟店家說不要加糖或微糖，不然會太甜！餅皮很不錯，每天現做。

海浪潤餅

營業時間：06:00-12:00(店休不一定)

營業地址：澎湖縣馬公市文康街33號

營業電話：0978-102622

阿民小吃部(阿民刈包)

餐點很多元，有爌肉飯、刈包、冬粉肉、雞絲飯、肉羹等等，是在地人早餐、午餐的選擇，老闆娘很親切熱情。刈包裡面有肥瘦適中的爌肉、酸菜、花生粉，味道比例剛剛好，點刈包配冬粉肉是不錯的組合喔。

阿民小吃部(阿民刈包)

營業時間：06:00-15:00

營業地址：澎湖縣馬公市文康街7號

營業電話：06-927-2631

港口土魠魚羹小吃部

在文康商圈牌樓旁邊，餐點選擇很多，有各式各樣的經典早餐，有套餐、漢堡、小籠包、蛋餅、吐司等等，建議點他們主打的土魠魚相關單品，像是土魠魚蛋餅、土魠魚刈包等等。土魠魚刈包裡面有炸過的土魠魚、蛋跟酸菜，再撒點花生粉，甜鹹甜鹹的，很不錯。

港口土魠魚羹小吃部

營業時間：05:00-14:00

營業地址：澎湖縣馬公市民生路24號

營業電話：06-927-2721

江巷仔內仙人掌冰

來到澎湖跨海大橋、通樑古榕， 就要吃仙人掌冰！這邊有兩家很有名的仙人掌冰，一家是易家仙人掌冰，一家是在巷子內的江巷仔內仙人掌冰。江巷仔內仙人掌冰賣的東西比較少，就冰品跟飲料，價位很親民，口感味道也很實在，吃到嘴巴都紅紅的。

江巷仔內仙人掌冰

營業時間：08:00-19:00

營業地址：澎湖縣白沙鄉通梁174之1號

營業電話：06-993-2216

外垵刈包

來到西嶼燈塔、三仙塔、外垵漁港觀景台，很多人都會來買外垵刈包。除了刈包，還有飯糰、吐司、蛋餅等等，但大部分的人都是買刈包。刈包外皮是黑糖饅頭，裡面加爌肉、散蛋、酸菜，不加香菜、花生粉，整體是甜鹹甜鹹的滋味，吃粗飽的！不用特地從馬公市區騎車過來買。

外垵刈包

營業時間：06:30-18:00(公休請看FB)

營業地址：澎湖縣西嶼鄉163-1號

營業電話：06-998-2815

海城上湯鮮魚粥飯麵擔

第一天到澎湖的第一餐，因為時間關係，選了10點就開門的海城上湯鮮魚粥飯麵擔吃午餐。餐點選擇很多，有各式海鮮的粥、麵線、油麵、意麵、湯品、特色小菜、滷味等等。餐具、餐點、醬料都是自助式，內用位置不多，建議早點到，不然要等很久，因為餐點都是現點現做。用料實在！不愛南部「飯湯的粥」，就不要點粥，點其他麵線、油麵、意麵或湯品，八仙過海用料實在，但價格有點高。

海城上湯鮮魚粥飯麵擔

營業時間：10:00-14:00 16:30-21:00

營業地址：澎湖縣馬公市三多路441號

營業電話：06-926-0935

小貳 海燕窩專賣店

在篤行十村裡面，靠近張雨生故事館，有賣飲料、冰沙、冰棒等等，冰心海龜燒很吸引人，裡面包仙人掌冰，但有點貴，一份兩隻60元，兩份100元，海龜燒去小琉球買就好，來這乖乖買海燕窩喝。

小貳 海燕窩專賣店

營業時間：09:00-18:00(周三公休)

營業地址：澎湖縣馬公市篤行十村內

玉冠嫩仙草

提到澎湖必吃的美食，玉冠嫩仙草一定榜上有名。餐點有冰品、仙草凍、仙草茶、冰沙等等，現點現做，出餐速度快。翡翠嫩仙草綜合冰、芋Q嫩仙草、綜合嫩仙草，還有一杯原味仙草茶，裡面有仙草凍，不會太甜，夏天喝很消暑！冰品跟仙草凍的基底是黑糖冰，料多實在，價位不高，重點是不會太甜！

玉冠嫩仙草

營業時間：10:00-22:00(周三公休)

營業地址：澎湖縣馬公市民福路32號

營業電話：06-926-0356

建國炸粿

下午時段來到民權路上，有很多小吃攤，有幾家炸粿、餡餅等等，建國炸粿是在地人在買的。餐點主要是素食，有潤餅、炸粿、春捲、地瓜片、芋頭片、糯米片等等，糯米捲很特別，在本島不太吃到，超推薦！店家很親切熱情，會建議炸粿、春捲要趁熱吃，糯米捲可以最後再吃。炸粿、春捲裡面都是滿滿的高麗菜，這家是我們在澎湖玩唯一二訪的。

建國炸粿

營業時間：14:30-18:00

營業地址：澎湖縣馬公市民權路70號

營業電話：06-927-2176

郵局蔥油餅

提到澎湖必吃的美食，郵局蔥油餅一定榜上有名，下午時段來到惠民一路上，排隊人潮沒停過！很多人一次買很多份，不想等太久可以先打電話預訂。吃起來很像花蓮的炸彈蔥油餅，但又沒有那麼油，店家只負責炸蔥油餅，小黃瓜絲跟醬料自己加，要多鹹多辣自己決定，很多人排隊都是因為自己加醬料加太久。

郵局蔥油餅

營業時間：14:00-18:30(週二休)

營業地址：澎湖縣馬公市惠民一路36號

營業電話：0913-533-826

倍果蔬食章魚燒

如果你是素食者或蔬食愛好者，來澎湖不要錯過倍果蔬食章魚燒。口味很多，一盒6顆，可以選兩種口味，也有分享盒20顆，可以選五種口味！現點現做，人多要等。章魚燒外皮酥脆不油膩，裡面主要是杏鮑菇跟高麗菜，用料實在，難怪吃過的朋友都很推薦。

倍果蔬食章魚燒

營業時間：15:00-22:30

營業地址：澎湖縣馬公市光復路114-1號

營業電話：0903-018-733

嘉嘉碳烤

來澎湖玩，晚餐宵夜想吃烤物，嘉嘉碳烤一定要放在口袋名單內，所有餐點都要用炭火加熱烤過，再刷上獨家醬料。淡季非尖峰時刻點餐，大約要等10分鐘，旺季尖峰時刻聽說要等1小時。價位大部分都標示得很清楚，只有小管、玉米等等是時價。炭烤的氣味很不錯，吃起來鹹甜鹹甜的，香魚片對我們全家來說太乾硬，其他整體還不錯。

嘉嘉碳烤

營業時間：17:00-00:00

營業地址：澎湖縣馬公市中正路53號

營業電話：06-927-5377

三哥酒釀雞排

弟弟之前來澎湖玩吃過三哥酒釀雞排，一直說要吃，因為在本島吃不到。事先打電話預訂了雞排、雞腿、肉串等等。雞排是用酒釀醃漬過的，第一口咬下去可以吃到特別的酒香味，外皮酥脆，雞肉鮮嫩多汁，要趁熱吃比較好吃，冷了會覺得有點膩，因為外皮有點厚！雞腿跟肉串也不錯，肉串被秒殺！

三哥酒釀雞排

營業時間：14:30-20:00

營業地址：澎湖縣馬公市民權路80-1號

營業電話：06-926-9693

城隍廟前燒肉飯

在澎湖馬公城隍廟正對面，隔壁有名的馬路益燒肉飯。餐點選擇很多，有雙拼飯類（便當）、海鮮粥（麵）、各式湯品等等，內用外帶都可以。雙拼便當150元有找，燒肉、花枝、雞腿都不錯，配菜簡單了些，但主食味道很夠味很下飯。

城隍廟前燒肉飯

營業時間：08:00-21:00

營業地址：澎湖縣馬公市光明路23號

營業電話：06-927-0683

花菜干人文懷舊餐館

提供古早懷舊復古的用餐環境，古早味又很澎湖在地的料理，店家很親切熱情，建議要事先訂位，店家會提供澎湖才有的風茹茶（無限暢飲），不是用杯子喝，是用碗喝。第一次來，店家會推薦幾道特色料理，但餐點調味偏鹹，一定要配飯吃，上菜速度很快。來澎湖可以安排午餐或晚餐來這吃，體驗澎湖在地的特色料理！

花菜干人文懷舊餐館

營業時間：11:00-14:00 17:00-21:00

營業地址：澎湖縣馬公市新店路4之2號

營業電話：06-921-3695

澎湖老家餡餅

生意爆炸好，要花時間等才吃得到！餡餅都是手工現包，有基本的牛、豬餡餅，還有牛肉起司、豬肉起司、雞肉起司、高麗菜、韭菜等等。

澎湖老家餡餅

營業時間：13:30-20:00(週六公休)

營業地址：澎湖縣馬公市民權路72號(光明路口民權路口)

馬路益燒肉

提供的餐點很多樣，有小吃類（臭豆腐、鮮蚵煎）、雙拼飯、古早飯、鍋燒類、炒麵炒飯、海鮮粥品（麵線）等等，這次來剛好遇到公休，下次再去澎湖一定要來吃！

馬路益燒肉

營業時間：11:00-14:00 16:30-21:30

營業地址：澎湖縣馬公市光明路21號

營業電話：06-926-2996

Ann和榜哥分享了這次來澎湖買過、吃過的美食，讓你從早吃到晚，吃喝不用煩惱！記得錢要帶夠，因為澎湖大部分店家都收現金。