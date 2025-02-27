今天蛋寶要帶大家來一趟 西門町美食 的吃到飽之旅啦！說到 西門町美食，那可是應有盡有，從早午餐到宵夜，各種料理都能滿足你的胃。尤其是那一家家的 吃到飽 餐廳，簡直是聚餐、約會的好去處！如果你是 韓式料理 控，那西門町更是你的天堂，今天這篇西門町美食懶人包，就要帶你吃遍西門町的 韓式料理 吃到飽，快點準備好你的肚子，跟著蛋寶一起出發吧。





【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽】

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

電話：02-23755580

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[西門町美食] 甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店 一鍋多吃+韓式炸雞只要$469 #萬華區西門站美食 @蛋寶趴趴go

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韓國超人氣的炒雞品牌【甩鍋雞볶찜 韓式炒雞吃到飽】主打多種口味的道地炒雞、炒豬，還有韓式熟食、披薩、飲料等自助吧無限量供應，只要＄469+10％ 就能讓你吃到撐。

【兩餐두끼韓國年糕火鍋吃到飽】(台灣首店西門店)

地址：台北市萬華區西寧南路123號4F

電話： 02-23119736

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[西門町美食] 兩餐 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽-西門店 韓式料理推薦 韓式炸雞 #萬華區美食 @蛋寶趴趴go

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這間來自韓國的【兩餐 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽】也是不能錯過的韓式料理吃到飽好選擇，只要＄349起，年糕火鍋、炸物、炒飯、韓國泡麵，應有盡有，最近還升級推出了四種口味的韓式炸雞，讓你大飽口福。

【尬鍋 台式潮鍋】(台北西門店)

地址：台北市萬華區中華路一段78號1樓

電話：02-23882252

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[西門町美食] 王品 尬鍋 台式潮鍋 (台北西門店) 台北火鍋推薦 蔬菜吧 霜淇淋吃到飽 #萬華區西門站美食 @蛋寶趴趴go

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王品集團「尬鍋」有多種特色台式湯頭，復刻的台潮氛圍，還能享用蔬菜吧、霜淇淋、飲品 吃到飽，好吃又好拍！ 假日還營業到半夜兩點，是宵夜的好去處！

【RayDarts.Taipei bar 飛鏢運動酒吧】

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[西門美食] RayDarts 飛鏢運動酒吧 網美系調酒+美食 #台北萬華區西門町酒吧/餐酒館 @蛋寶趴趴go

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台北萬華區西門町，有一間年輕人都愛去的特色酒吧【Ray Darts 飛鏢運動酒吧】提供多款創意調酒和特色餐酒美食，還有運動賽事轉播和飛鏢機台，適合和好友聊天小酌、玩遊戲放鬆心情。

【江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店】

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

電話：02-23310501

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[西門町美食] 江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店 $498泡菜豆腐鍋.韓國烤肉.韓式炸雞吃到飽！#萬華區西門站美食 @蛋寶趴趴go

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韓國鍋物品牌【江陵阿嬤강릉할매】首間海外吃到飽餐廳，插旗台北西門町！每人只要＄498+10％，提供多款現點現做的豆腐鍋，以及多樣經典韓式料理自助吧，讓你輕鬆品嚐道地韓國味。

【貳拾陸巷 Somebody Cafe】

地址：台北市萬華區成都路65號2樓 (捷運西門站6號出口走路3分鐘)

電話：02-2311-2371

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[台北食記] 藝術家開的早午餐「貳拾陸巷 Somebody Cafe」#西門站 #萬華區 #台北早午餐推薦 #IG網紅餐廳

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西門町有間藝術家開的咖啡廳「貳拾陸巷 Somebody Cafe」，店內裝潢充滿藝術氣息，提供美味的早午餐，吸引許多觀光客慕名而來。

【小林英夫日本料理】

地址：台北市萬華區康定路120號

電話：02-23885233

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[台北美食] 萬華、西門町最文青的日式料理店「小林英夫」好吃又好拍！#cp值超高 #父親節 #居酒屋 #母親節 #聖誕節 #西門站 #萬華區

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西門町開業三十年的日式無菜單料理「三十三間堂」的姊妹店。主打平價、優質的日式+台式料理，讓你用最划算的價格，品嚐到美味又飽足的日料。

(持績增加中…)

今天的西門町美食介紹就到這邊告一段落，希望大家喜歡這次的懶人包！別忘了按讚、分享，追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

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