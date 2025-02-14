如果你也愛鼎泰豐的經典菜色，像是排骨炒飯、紅油炒手、小籠包，但又覺得價格有點高，那你一定要來試試永和這間超夯的「小本經營」！這間2024年才開幕的新店，以超高CP值的價格，還原度不輸鼎泰豐的美味，開幕以來每天都是排隊人潮。中永和地區沒有鼎泰豐，想吃排骨炒飯、紅油炒手的朋友，來這裡解解饞最方便。

「小本經營」位在永和竹林路，距離捷運頂溪站約十分鐘腳程。店面不大，但還沒開店就已經有排隊人潮，內用區僅約十桌，位置較擁擠，想避開人潮也可以選擇外帶或外送，在家慢慢享用更自在人。

排骨炒飯 $150排骨炒飯一上桌，直接被這塊超大片排骨震驚！幾乎把底下的炒飯整個蓋住，以這份量來說，絕對能吃得超級飽。

排骨不僅大，而且還有一定厚度，裹粉不會太厚，也沒有過多的醃漬調味，只有簡單的胡椒鹽提味，吃起來軟嫩又保有肉感，鹹香適中，完全不油膩。

炒飯部分也是亮點，米飯粒粒分明，炒得乾爽不油，整體口味偏清淡，喜歡重口味的話可以自行加店內的調味醬。論還原度的話，大概有鼎泰豐的六成相似度，但這個價位來說，表現已經非常有水準，完全稱得上好吃的炒飯。

紅油炒手 $100

滿滿紅通通的紅油炒手，光看就讓人口水直流！鮮肉炒手份量十足，內餡主要是瘦肉，飽滿紮實，吃起來口感很好。紅油醬汁有特別調整過，不是嗆辣型，而是走溫和耐吃的麻辣風味，鹹香微麻的程度剛剛好，就算不太能吃辣的人應該也能接受。

這道還有一個吃法必試，就是把紅油醬拌進炒飯！瞬間讓炒飯層次更豐富，喜歡重口味的朋友一定要試試這個吃法。

家常炒餅 $120

愛吃中式麵點的朋友，這道家常炒餅一定要點！裡面有洋蔥、木耳、肉絲、高麗菜、蛋、紅蘿蔔等豐富配料，光是菜量就誠意十足。

很多店的炒餅都容易過於油膩，但「小本經營」的調味偏清淡，蔬菜的甜味反而更明顯。不過唯一的小缺點是湯汁稍多，導致蔥油餅的口感有點濕軟，若能再乾爽些就更完美了。

番茄蛋花湯 $50

這碗番茄蛋花湯，湯頭有著淡淡的番茄與蔬菜清甜，沒有過多調味，走的是清爽樸實的風格。蛋花柔嫩細緻，搭配板豆腐一起喝，暖胃又順口，是一碗簡單但很有溫度的湯品。

「小本經營」雖然空間不大，但以價格、份量、口味來看，確實有它的魅力！尤其是排骨炒飯、紅油炒手，CP值超高，推薦一定要點！如果想吃鼎泰豐的經典美味，又不想花大錢，「小本經營」絕對是超棒的平價替代選擇。

小本經營

地址：新北市永和區竹林路115號

電話：02-8928-8055

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

※備註：免酌收服務費

（用餐日期：2024/10）



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